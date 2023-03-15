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Почему видеокарты NVIDIA такие дорогие, и как сэкономить 10 000 рублей без падения fps
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Нет никаких сомнений, что NVIDIA глубоко запустила свои руки в карманы обычных геймеров и не планирует останавливаться. Дженсен Хуанг становится всё жаднее, а цены на игровую продукцию растут. Сегодня мы могли убедиться в том, что GeForce RTX 4070 не сможет порадовать энтузиастов выгодной стоимостью, поскольку будет предлагаться от 750 долларов. Любой нормальный человек понимает, что это полный абсурд, ведь даже GeForce RTX 4070 Ti нельзя назвать выгодным предложением, а между тем эта видеокарта и быстрее и стоит всего на 50 долларов выше.

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Что находится в голове у основателя NVIDIA, мы не знаем, но надежда на то, что через пару месяцев удастся купить крайне выгодную GeForce RTX 4060, не оправдается. Подумайте сами, если GeForce RTX 4070 резко подорожала на 250 долларов по сравнению с аналогичной моделью прошлого поколения, то GeForce RTX 4060 будет предлагаться от 500 долларов. Абсурд, но такова реальность, в которой мы все живём. Похоже, оптимальным решением будет не дожидаться от Дженсена Хуанга чудес, а просто присмотреться к видеокартам прошлого поколения, которые ещё есть в наличии. 

Прежде всего изучим GeForce RTX 3070, которая стоит 48 850 рублей. Мы не станем называть эту видеокарту выгодной или оптимальной, поскольку это не так. И всё же, если предположить, что новая GeForce RTX 4070 в российской рознице будет стоить 75 тысяч рублей, то становится очевидным, что GeForce RTX 3070 на 25 тысяч дешевле – это отличное предложение. Видеокарта неплохо справляется с играми в 2К, где демонстрирует высокую производительность и может обеспечить стабильный фрамрейт даже в самых сложных сценах. 

На 8 тысяч дешевле вы можете встретить GeForce RTX 3060 Ti. Многие геймеры скажут, что видеокарта имеет отличный потенциал, поскольку окажется способна тянуть все игры в 2К даже через несколько лет. Согласимся, что это так, но важно не забывать о необходимости постепенного снижения настроек графики. В большинстве игр система сделает это за вас в автоматическом режиме, но надеяться на высокий уровень графики в 2025 году было бы наивным. Требования растут, движки совершенствуются, а значит ваша GeForce RTX 3060 Ti будет медленно устаревать, а вам придётся поставить разрешение 1080р. Ну или всегда есть технология масштабирования, позволяющая улучшить картинку там, где это не может сделать сама видеокарта. 

Раз уж мы выше заговорили о GeForce RTX 4070 Ti, то стоит отметить, что она является выгодным предложением для энтузиастов. Самое главное найти достаточно денег на покупку подобного решения, ведь речь всё же идёт о 80 тысячах рублей. Ну а счастливый владелец GeForce RTX 4070 Ti сможет позволить себе любые игры даже в 4К. Запаса памяти в 12 Гб достаточно на несколько лет, ну а дальше мы не можем вам ничего гарантировать. Скорее всего, на высоких настройках всё будет нормально, но в любом случае жизненный цикл GeForce RTX 4070 Ti окажется значительно дольше, чем у указанных выше графических чипов. 

Поскольку нас читают не только фанаты зелёного лагеря, но и разумные геймеры, то мы предлагаем как следует присмотреться к продукции AMD. Особый интерес вызывает Radeon RX 6750 XT. Давайте перечислим достоинства этой видеокарты. Во-первых, она такая же быстрая, как и GeForce RTX 3070. Во-вторых, стоит такая видеокарта на 8 тысяч рублей дешевле, ну и не забудьте о том, что Radeon RX 6750 XT предлагает 12 Гб видеопамяти, тогда как зелёный конкурент только 8 Гб. Разумный геймер тут же ухватится за такую возможность, ну а фанаты Дженсена Хуанга и дальше будут переплачивать, с чем мы их и поздравляем.

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Ну или присмотритесь к Radeon RX 6650 XT. Перед вами прямая конкурентка GeForce RTX 3060 Ti, но намного дешевле. Пожалуй, это самое выгодное предложение для тех, у кого в кармане есть не больше 30 тысяч рублей. Если речь идёт о продукции NVIDIA, то вам придётся делать сложный выбор. Так, можно сэкономить, и взять видеокарту попроще. Ну или доплатить, купив GeForce RTX 3060 Ti. Оба варианта кажутся нам проигрышными, ведь есть Radeon RX 6650 XT, которая позволяет экономить без компромиссов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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