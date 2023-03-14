Кольцо вокруг Бахмута сжимается, но остальной фронт застыл без движения

В последнее время западная пресса высказывает всё больше опасений относительно боеспособности украинских войск, ожидая скорого окружения группировки в Бахмуте. До недавнего времени город был соединён с действующей армией при помощи так называемой «Дороги жизни», но с недавнего времени российская артиллерия полностью контролирует данный участок. В сеть попадают кадры передвижения автомобилей и техники на данном направлении, но подобные вылазки становятся всё более редкими, поскольку узкая дорога усеяна сгоревшими танками, грузовиками и внедорожниками. По данным The Washington Post, российская артиллерия подобралась на расстояние до 700 метров от самой дороги, что позволяет бить по проезжающей технике прямой наводкой. При этом российские формирования не пытаются перерезать участок, предпочитая уничтожать технику, подвозящую боеприпасы и новые подкрепления.

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Ну а в The Daily Mail констатируют, что ещё недавно была возможность проскочить на автомобиле, ну а сегодня все объездные дороги к Бахмутскому выступу заминированы настолько плотно, что ставит под сомнение любые попытки прорыва. На разминирование могут уйти до суток, а значит прийти на помощь обороняющимся незаметно не выйдет. Журналисты британского издания отмечают, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» ведёт штурм городка Часов Яр. При этом остаётся дорога к населённому пункту Хромово. Объект находится под контролем ВСУ, но «музыканты» наступают, а после взятия участка, группировка в Бахмуте окажется полностью отрезана от внешнего мира. Случится это может уже к концу текущей недели, но к подобным данным следует относиться спокойно, поскольку британские журналисты не владеют всей информацией, а также не указывают на то, что здесь украинская армия может провести крупномасштабное контрнаступление.

Больше почитать об этом вы можете в нашем материале, ну а мы озвучим позицию MI6 относительно пассивности российского командования и нежелания переходить в наступление. Если вы внимательно читали прессу, то могли слышать, что наступление на нескольких фронтах ожидалось ещё зимой. На календаре середина марта, а распутица и дожди сильно осложняют подобные действия, а военкоры и вовсе рассказывают о какой-то весенне-летней компании. Планы секретные и не доступны публичным лицам, поэтому обсуждать здесь нечего. Ну а британские журналисты получили в руки отчёт представителей разведывательного управления, в рамках которого обсуждаются причины нежелания русских вести наступательную компанию. Эксперты MI6 внимательно проанализировали отчёты по использованию снарядов за год ведения СВО, после обратились в информации о том, сколько всего было боеприпасов на складах и пришли к выводу, что сегодня армия РФ испытывает острый снарядный голод. Якобы, ситуация настолько сложная, что были введены определённые лимиты, сильно ограничивающие возможности проведения наступательных операций. Фактически, движение за сутки на самых успешных для РФ участках не превышает 100 метров. Если так пойдёт и дальше, то СВО затянется на десятилетия.

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Британцы утверждают, что командование армии РФ раскупорило неприкосновенный резерв и уже начало тратить старые снаряды. При этом качество подобных боеприпасов оставляет желать лучшего, что тут же сказалось на точности и дальности ударов. Британцы уверяют, что в последнее время правительство РФ и вовсе не говорит о том, что на одном из участков планируется наступление, а проблема с нехваткой снарядов будет преследовать русских ещё очень долго. Стоит отметить, что подобные слухи уже давно ходят, а сложности с доступом к боеприпасам у ЧВК «Вагнер» и вовсе набили оскомину в прессе. Пригожин не раз просил выделить ему достаточно боекомплекта, но пока выходит из положения за счёт поставок из дружественных подразделений. Мы не знаем, как на самом деле обстоят дела со снарядами в России. При этом, если основываться на заявлениях основателя ЧВК «Вагнер», то массовое производство запущено, а значит британцы снова вещают о том, что у РФ осталось всего две ракеты на последний удар.