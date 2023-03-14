Core i5-12400F уверенно занимает место самого продаваемого процессора на рынке РФ

Совсем недавно в прессу попала статистика продаж процессоров за первый месяц 2023 года. Как оказалось, однозначного победителя нет, поскольку первое место в разных странах и даже магазинах занимают разные камни. Эксперты подобное связывают с уровнем жизни и аудиторией. Например, Microсenter считается ближе к энтузиастам, поэтому там первое место занимает Ryzen 7 5800X3D, тогда как в некоторых американских магазинах лидирует Ryzen 7 5800Х. В первую тройку входит и Ryzen 5 5600Х, ну а Intel скромно плетётся в хвосте, поскольку просит слишком много за свои продукты.

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Может показаться, что в России ситуация примерно аналогичная, вот только реальность доказывает, что отечественные геймеры предпочитают откровенно бюджетные модели. Сегодня мы заглянем в Ситилинк, где всё перевёрнуто с ног на голову, а в итоге сможем сделать вывод о том, какие вообще процессоры российские пользователи покупают чаще всего. Показатели довольно точные, поскольку магазин входит в число крупнейших ритейлеров в РФ, занимающихся продажей компьютерной техники.

На первое место вырывается Core i5-12400F. Нам непонятен такой выбор, но нас с вами никто не спрашивает, поэтому мы лишь расскажем о происходящем безобразии. Итак, сам камень неплохой и не предлагает заоблачной производительности. Он неплохо подходит для сборки бюджетного компьютера, поскольку не только позволит запускать любые программы на высокой скорости, но и раскроет видеокарту уровня GeForce RTX 3060. Для игровой сборки с уклоном в экономию больше и не требуется, а значит основная задача Core i5-12400F всё же решает.

На втором месте Core i5-11400F. Перед нами аналогичный указанному выше процессор 11-го поколения, который слегка медленнее, но в целом способен показать себя с лучшей стороны. Стоит помнить, что 11-е поколение не так хорошо в играх, как 12-е, а значит для игровой сборки лучше доплатить 3 тысячи рублей. Если вы хотите собрать рабочий компьютер, то разницы не будет, ну а за счёт того, что Core i5-11400F выпущен достаточно давно, материнские платы под него стоят копейки. Выйдет ещё небольшая экономия в пару тысяч рублей.

Ну а третье место занимает Core i3-10100F. В данном случае всё предельно ясно, ведь перед нами оптимальный процессор для сборки офисного компьютера. Берём самую дешёвую материнскую плату, простенькую оперативную память, а дальше экономим по максимуму. В итоге у вас получится очень бюджетный и в целом современный системный блок. Для сёрфинга в интернете подойдёт. Впрочем, это отличный вариант для школьника, который не зацикливается на компьютерных играх, ведь сборка хороша для обучения, а не для геймера.

Четвёртое место за Core i3-12100F. А вот здесь вы вполне можете купить видеокарту уровня GeForce RTX 3050, получив не только возможность экономии, но и доступ к новым играм. Процессор не создан для покорения экстремальных тестов. Он просто и очень спокойно справляется с поставленными задачами. Если вы хотите что-то быстрее, то рекомендуем посмотреть ниже, ну а мы заметим, что первые четыре места за Intel. Неясно, как такое вообще могло произойти, ведь в большинстве стран лидирует AMD.

Ну а в России легендарный Ryzen 5 5600Х только на пятом месте. Учтите, что этот процессор быстрее Core i5-12400F, при этом открывает некоторые возможности для разгона. С нашей точки зрения, выбор Intel ничем себя не оправдывает, ну а Ryzen 5 5600Х и вовсе является оптимальным решением для недорогого компьютера с игровым уклоном.

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На 11 месте разместился Ryzen 5 5600G. Удивительно, как вообще такое могло произойти. Смотрите: этот процессор быстрее Core i5-12400F, предлагает то же количество ядер и ещё и встроенную графику. Мало того, интегрированная видеокарта ещё и позволит вам играть в большинство игр. Если включить голову, то выбор очевиден и прост, но российские геймеры по непонятной нам причине выбирают Intel. Странно и нелогично, ведь ещё не так давно в российской рознице лучше продавалась продукция красного лагеря.