Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские геймеры выбирают Intel – что происходит, и какие процессоры покупают геймеры из РФ
Core i5-12400F уверенно занимает место самого продаваемого процессора на рынке РФ
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Совсем недавно в прессу попала статистика продаж процессоров за первый месяц 2023 года. Как оказалось, однозначного победителя нет, поскольку первое место в разных странах и даже магазинах занимают разные камни. Эксперты подобное связывают с уровнем жизни и аудиторией. Например, Microсenter считается ближе к энтузиастам, поэтому там первое место занимает Ryzen 7 5800X3D, тогда как в некоторых американских магазинах лидирует Ryzen 7 5800Х. В первую тройку входит и Ryzen 5 5600Х, ну а Intel скромно плетётся в хвосте, поскольку просит слишком много за свои продукты.

реклама

Может показаться, что в России ситуация примерно аналогичная, вот только реальность доказывает, что отечественные геймеры предпочитают откровенно бюджетные модели. Сегодня мы заглянем в Ситилинк, где всё перевёрнуто с ног на голову, а в итоге сможем сделать вывод о том, какие вообще процессоры российские пользователи покупают чаще всего. Показатели довольно точные, поскольку магазин входит в число крупнейших ритейлеров в РФ, занимающихся продажей компьютерной техники.

На первое место вырывается Core i5-12400F. Нам непонятен такой выбор, но нас с вами никто не спрашивает, поэтому мы лишь расскажем о происходящем безобразии. Итак, сам камень неплохой и не предлагает заоблачной производительности. Он неплохо подходит для сборки бюджетного компьютера, поскольку не только позволит запускать любые программы на высокой скорости, но и раскроет видеокарту уровня GeForce RTX 3060. Для игровой сборки с уклоном в экономию больше и не требуется, а значит основная задача Core i5-12400F всё же решает. 

На втором месте Core i5-11400F. Перед нами аналогичный указанному выше процессор 11-го поколения, который слегка медленнее, но в целом способен показать себя с лучшей стороны. Стоит помнить, что 11-е поколение не так хорошо в играх, как 12-е, а значит для игровой сборки лучше доплатить 3 тысячи рублей. Если вы хотите собрать рабочий компьютер, то разницы не будет, ну а за счёт того, что Core i5-11400F выпущен достаточно давно, материнские платы под него стоят копейки. Выйдет ещё небольшая экономия в пару тысяч рублей. 

Ну а третье место занимает Core i3-10100F. В данном случае всё предельно ясно, ведь перед нами оптимальный процессор для сборки офисного компьютера. Берём самую дешёвую материнскую плату, простенькую оперативную память, а дальше экономим по максимуму. В итоге у вас получится очень бюджетный и в целом современный системный блок. Для сёрфинга в интернете подойдёт. Впрочем, это отличный вариант для школьника, который не зацикливается на компьютерных играх, ведь сборка хороша для обучения, а не для геймера. 

Четвёртое место за Core i3-12100F. А вот здесь вы вполне можете купить видеокарту уровня GeForce RTX 3050, получив не только возможность экономии, но и доступ к новым играм. Процессор не создан для покорения экстремальных тестов. Он просто и очень спокойно справляется с поставленными задачами. Если вы хотите что-то быстрее, то рекомендуем посмотреть ниже, ну а мы заметим, что первые четыре места за Intel. Неясно, как такое вообще могло произойти, ведь в большинстве стран лидирует AMD. 

Ну а в России легендарный Ryzen 5 5600Х только на пятом месте. Учтите, что этот процессор быстрее Core i5-12400F, при этом открывает некоторые возможности для разгона. С нашей точки зрения, выбор Intel ничем себя не оправдывает, ну а Ryzen 5 5600Х и вовсе является оптимальным решением для недорогого компьютера с игровым уклоном. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На 11 месте разместился Ryzen 5 5600G. Удивительно, как вообще такое могло произойти. Смотрите: этот процессор быстрее Core i5-12400F, предлагает то же количество ядер и ещё и встроенную графику. Мало того, интегрированная видеокарта ещё и позволит вам играть в большинство игр. Если включить голову, то выбор очевиден и прост, но российские геймеры по непонятной нам причине выбирают Intel. Странно и нелогично, ведь ещё не так давно в российской рознице лучше продавалась продукция красного лагеря.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-12400f
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 3060 против GeForce RTX 3050 – покупаем самую выгодную видеокарту для игр в 1080р
Серия встраиваемых процессоров AMD EPYC Embedded 9004 включает 96-ядерные модели
Чип A17 Bionic протестировали в Geekbench 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
7
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
6
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
3
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
20
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
2
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
87
Пригожин сравнил Санкт-Петербург с Бахмутом
4
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
2
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
Развитие ИИ делает возможным управление ударных беспилотников командными беспилотниками
+
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
SSD надежнее, чем HDD – опубликована новая статистика Backblaze
11
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
3
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
4

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
5
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
210
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
11
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
13
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
6
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
23
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24

Сейчас обсуждают

VRoman
20:07
А при 150 FPS, ты думаешь, он выключится? Герцы нужны для скорости переключения пикселей, и совершенно не обязательно, чтобы FPS был равен максимальной частоте развёртки. А так и 4080 спокойно справит...
LG представила 49-дюймовый игровой монитор UltraGear 49GR85DC-B – 5120x1440 пикселей, 240 Гц
Григорий Джапаридзе
20:07
Сам ты тупой, "совок" ты жалкий, до американцев вам ещё мозгов не хватит, менталитет превращает вас в монстров , вам не угодить , занимайтесь своими внутренними проблемами, эту войну уже просрали, ...
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
nutty8717
20:06
Ну так за счет россии и ее налогоплательщиков поставите новые, апгрейд сделаете Украинской Энергосистеме, а то у нас исче саветскайа... А свои знамена сам знаешь куда будешь кидать...
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
Олег Леонов
20:03
Хорош
AMD подарит The Last of Us Part I при покупке видеокарт Radeon RX 7900 и Radeon RX 6000
Анна Невская
20:03
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
Enforsen Bsv
19:56
))) самый веселы заголовок ....
На Украине надеются, что Patriot сможет сбивать Кинжалы
Артём Трофимычев
19:54
В психиатрии это называется поток сознания
Простой гайд по выбору видеокарты NVIDIA – как не попасть в ловушку брендов и сэкономить 17 000р
Dce
19:54
Фантастика! Распаяли светодиодов в пакете, конкуренты в слезах...
В британской MI6 рассказали, почему армия РФ не может наступать ни на одном направлении в рамках СВО
Ванючий случай
19:53
нацистов в мире хватает
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
jsth
19:52
Ну т.е. НАТО не готовилось ни к каким другим сценариям, кроме большой террористический операции, когда ВСУ запрутся в городах и будут воевать до последнего кирпичика. Такая операция должна была истощи...
На Украине приняли решение продолжать удерживать Бахмут (Артёмовск)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем