Первая видеокарта быстрее, ну а вторая дешевле. Выбор сложный, поэтому стоит как следует подумать

Если вы считаете себя геймером и любите играть в требовательные новинки, то может быть только одна причина, из-за которой вам бы не хотелось стать обладателем прокачанной GeForce RTX 4070 Ti. Только одна: у вас уже есть более мощная GeForce RTX 4090. Во всех остальных случаях на пути стоят экономические и любые другие трудности, с которыми приходится считаться. Согласитесь, что совсем небольшой процент геймеров может себе позволить видеокарту за 80 тысяч рублей, а значит массовый покупатель будет присматриваться к менее дорогим предложениям.

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Ну а здесь любителей компьютерных игр поджидает несколько видеокарт, каждая из которых предлагает свои плюсы и имеет очевидные минусы. Сегодня мы поговорим о среднем ценовом сегменте. Увы, но в последние годы это понятие почти исчезло из обихода, ведь NVIDIA не стремится выпускать недорогие графические чипы, а AMD занимает крошечную часть рынка, поэтому не оказывает решающего влияния на выбор потенциальных покупателей. Вот и получается, что Дженсен Хуанг может поднимать цены не опасаясь конкуренции, ведь Лиза Су не торопится устраивать ценовые войны и вообще выпускает слишком мало видеокарт.

Именно поэтому мы начнём с GeForce RTX 3060. Указанная выше видеокарта относится ко второй версии на данном графическом чипе и имеет существенные отличия от оригинала. Например, здесь 8 Гб видеопамяти, а шина уменьшена до 128 бит, что привело к падению быстродействия в играх. В разрешении 1080р вы сможете запускать любые новинки, но с трассировкой лучей будет сложнее, поскольку узкая шина всё же оказывает негативное влияние на пропускную способность памяти. Если вы хотите сэкономить, что GeForce RTX 3060 – это неплохой вариант, ну а в случае, если в наличии есть немного лишних денег, то стоит присмотреться к полноценной версии на данном графическом чипе. За 33 660 рублей вы получите ощутимый прирост скорости, но и разница в цене составляет 5 тысяч рублей. Подумайте о том, что для вас важнее, ведь очень часто бывают такие ситуации, когда найти ещё тысячу рублей невозможно.

За 24 850 рублей вас поджидает GeForce RTX 3050. Важно понимать, что эта видеокарта уступает урезанной GeForce RTX 3060, но вполне сносно справится с любыми играми в 1080р. Это прожиточный минимум для тех, кто хочет видеть картинку высокого качества, но не готов платить за развлечения больше 25 тысяч рублей. Некоторые сомнения может вызвать система охлаждения. Если вам не нравится, берите GeForce RTX 3060 на 6 тысяч дороже. Один большой кулер однозначно хуже, чем два средних, но выбора у нас нет, а значит попытка экономии вынуждает брать именно такую модель. В наушниках звук вентилятора будет неслышен, ну а эффективность системы охлаждения достаточна для отвода тепла от крошечного графического чипа.

Вообще, если с деньгами дела обстоят совсем плохо, но вы с трудом наскребли 22 тысячи, то можно взять GeForce GTX 1660 Super. Разницы по скорости с указанной выше GeForce RTX 3050 нет, но зато здесь лучше система охлаждения, хотя всего 6 Гб видеопамяти и нет трассировки лучей. Помните о том, что любая экономия приводит к компромиссным решениям, ну а только вам решать, сколько платить за видеокарту. GeForce GTX 1660 Super почти в 4 раза дешевле GeForce RTX 4070 Ti, но позволяет играть в 1080р без зависаний, а значит является отличным выбором.

Если у вас есть на руках 40 тысяч рублей, то самым верным выбором окажется GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта не только позволит получить ультимативные настройки в 1080р, но и побаловать себя разрешением 2К. Учтите, что поставить максимальные настройки не получится, а в перспективе придётся гонять в игры с масштабированием. Трассировка лучей уже сегодня без DLSS невозможна, но всё это мелочи, ведь цена ровно в 2 раза ниже, чем просят за GeForce RTX 4070 Ti.

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Ну и на закуску Radeon RX 6600. По производительности эта видеокарта примерно равна GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти, но стоит дешевле. Нам данное предложение кажется выгоднее, указанных выше графических чипов NVIDIA, но убеждать вас сделать тот или иной выбор мы не планируем. Вместо этого советуем просто посмотреть тесты. Если вам покажется, что Radeon RX 6600 действительно лучше, берите эту видеокарту, ну а фанатов Дженсена Хуанга и вовсе никто не может переубедить.