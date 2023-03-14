Далеко не всегда нужно обращать внимание на бренд, а эффективная система охлаждения и вовсе не является показателем верного выбора

Как обычные геймеры покупают видеокарту? Скорее всего, некоторые углубляются в поиск оптимальных решений, пытаясь разобраться в сложностях поколений и серий. У кого-то даже получается, но большинство предпочитает искать триггеры, позволяющие сделать наиболее простой выбор. Сегодня мы уже убедились в том, что подобные вещи неприменимы, поскольку видеокарты разных поколений могут сильно отличаться по скорости, но стоить почти одинаково.

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Ну а в данном материале мы попытаемся понять, на основе каких критериев лучше делать выбор. Предположим, что у нас есть цена, которую вы готовы заплатить. Визуальная составляющая и эффективность системы охлаждения, что немаловажно, поскольку важно позаботиться об отводе тепла. Также нас интересует принадлежность к брендам и некоторые другие незначительные параметры.

Начнём с GeForce RTX 3060. Как видите, нам предлагают сразу несколько различных видеокарт, а стоимость может варьироваться от 27 до 43 тысяч рублей. И вот здесь и возникает проблема, ведь достаточно сложно понять, какую выбрать. В первом случае мы видим сильно урезанную модель, получившую 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Здесь нет ни бренда, ни нормальной системы охлаждения, но если вы решили сэкономить, при этом не рассчитываете запускать игры выше 1080р, то можно взять и эту видеокарту. Вторая представляет собой полную версию с 12 Гб видеопамяти, но может не подойти принципиальным геймерам, которые выбирают бренды. С нашей точки зрения видеокарта ничем не отличается от более дорогих моделей, и позволяет сохранить деньги. Если вы с нами не согласны, то берите третий вариант. За 43 тысячи вас поджидает божественный MSI, в котором нет ничего хорошего за исключением прокачанной системы охлаждения. Глупый выбор, ведь данному графическому чипу не требуется такой эффективный отвод тепла, а в результате наворотов стоимость стала слишком высокая и не соответствует графическому чипу.

Простой пример, за 40 тысяч вас поджидает отличная видеокарта GeForce RTX 3060 Ti производства ASUS. Это один их самых востребованных и дорогих брендов, поэтому можно не сомневаться в качестве. На самом деле у Palit качество не хуже, но фанатикам не понять. Да, система охлаждения представлена двойным кулером, но для GeForce RTX 3060 Ti больше и не нужно, а все эти попытки продать нам кусок пластика, но дороже, вызывают удивление. Как видите, за 47 490 рублей вас поджидает прокачанная GeForce RTX 3060 Ti от MSI, которая выглядит круче, но может предложить сомнительную возможность разгона за дополнительные 7500 рублей. Спасибо, но мы лучше купим ту, что дешевле.

Следующая на очереди GeForce RTX 3070 Ti. Кажется, что здесь придраться уже не к чему, ведь обе представленных видеокарты имеют внушительную систему охлаждения, но первая производства Palit стоит 58 тысяч рублей, тогда как за вторую просят немыслимые 74 тысячи. Согласимся, что модель от ASUS выглядит дорого и очень мощно, но готовы ли вы переплатить такую сумму только за то, чтобы в вашем системном блоке вертелись вентиляторы с модным шильдиком? Мы настоятельно проси вас задуматься, ведь между двумя видеокартами вообще нет различий в быстродействии, а все рассказы о разгонном потенциале – это какие-то сказки, родом из 2000-х годов.

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В конце концов, нужно думать головой, ведь за 80 тысяч в продаже есть GeForce RTX 4070 Ti, которая на 55% быстрее самой прокачанной GeForce RTX 3070 Ti. И неважно какой был бренд у видеокарты прошлого поколения, ведь она уже в прошлом, а вы платите за чужие амбиции. Возможно, когда речь идёт о недорогих видеокартах, то можно докинуть 1000 рублей, получив более внушительную систему охлаждения, но здесь эффективность любой флагманской видеокарты достаточна для нормальной работы. Ну а для тех, кто думает иначе, есть GeForce RTX 4070 Ti, созданная заботливыми руками китайцев на фабрике MSI. Якобы, здесь всё более качественное. Может быть, на тысячу рублей и наберётся, но ведь разница в немыслимые 17 тысяч рублей. Нам кажется, что в последнее время популярные бренды потеряли совесть, поскольку ставят на свою продукцию откровенно заоблачные цены. Мы не предлагаем брать самые дешёвые решения, но и переплачивать десятки тысяч – это глупое и тупиковое решение.