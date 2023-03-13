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Цены на остатки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30, которые всё ещё продаются в РФ, так и не рухнули
В качестве примера даны 3 видеокарты, которые намного выгоднее и ощутимо быстрее
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Вот представьте себе ситуацию: у вас в кармане есть определённая сумма денег на видеокарту. Вы долго копили, или вам эти деньги кто-то подарил. А может вы можете себе позволить покупать подобные вещи с первой же заработной платы. На самом деле это не так важно, ведь многие наши читатели ровным счётом ничего не знают о поколениях видеокарт, а также реальной производительности того или иного графического чипа. Названия никому ни о чём не говорят, а многие и вовсе ориентируются по показателям, которые способны ввести в заблуждение любого человека.

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Простой пример, сегодня в российских магазинах вы можете купить видеокарту GeForce RTX 3090 Ti за 135 тысяч рублей. Предложение настолько плохое, что мы даже не будем давать на него ссылку. Ограничимся тем, что такая видеокарта есть. Так вот GeForce RTX 4070 Ti стоит намного дешевле, но в играх оказывается быстрее. Ну а многие геймеры будут ориентироваться на цифру 9 в названии, а также обязательно заметят, что у GeForce RTX 3090 Ti в 2 раза больше объём видеопамяти. Если вы планировали купить мощную видеокарту, но решительно ничего не смыслите в этом вопросе, то самое время определиться с некоторыми из самых выгодных и невыгодных предложениях в российской рознице.

Начнём с GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта буквально создана для тех, кто хочет купить себе мощное игровое решение и является обладателем монитора с разрешением 4К. Если у вас 2К, то мы сразу рекомендуем взять что-то дешевле, ну а GeForce RTX 4070 Ti обладает отличным потенциалом и неплохо себя покажет в самых сложных сценах. 12 Гб видеопамяти ещё несколько лет хватит для высоких настроек графики, а дальше всё будет зависеть от того, как быстро будут осваивать новые технологии разработчики игр. Назвать GeForce RTX 4070 Ti идеальной, нет никакой возможности, ведь 2 года назад за нечто подобное просили 600 долларов, но раз выбора нет, стоит оценить и другие дорогостоящие решения. И вот здесь наш взгляд упал на GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта стоит 104 тысячи рублей, но даже близко не соответствует своей цене. Дело в том, что GeForce RTX 4070 Ti ощутимо быстрее, и имеет всё те же 12 Гб видеопамяти. Причин для покупки GeForce RTX 3080 Ti, а это ещё один повод быть внимательнее. 

Следующая у нас на очереди GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта была бы идеальной, если бы жадный Дженсен Хуанг поставил туда хотя бы 10 Гб видеопамяти, но глава NVIDIA не готов к таким высоким затратам, поэтому мы получили всего 8 Гб и нулевые перспективы. На самом деле, если использовать масштабирование и пореже включать трассировку лучей, то можно три года чувствовать себя относительно неплохо, но это уже какие-то условности, тогда как за 56 тысяч ожидаешь чего-то большего. Ну а если вы думали, что хуже быть не может, то предлагаем взглянуть на GeForce RTX 3070. Разница в цене со старшим графическим чипом составляет всего 5 тысяч, тогда как производительность здесь ощутимо меньше. С нашей точки зрения, GeForce RTX 3070 должна стоить 45 тысяч, но геймеров никто не спрашивает, а пока мы рекомендуем обходить эту видеокарту стороной. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
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MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
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Ну а чтобы фанаты NVIDIA не думали, что проблемы есть только у них, предлагаем взглянуть на видеокарты AMD. Как видите, за 55 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6800. Это довольно неплохой графический чип, который не только быстрее GeForce RTX 3070 Ti, но и предлагает 16 Гб видеопамяти. К сожалению, многие геймеры не знакомы с продукцией AMD, поэтому получают меньше памяти и ниже быстродействие. Radeon RX 6800 может тянуть не только игры в 2К, но и справляется с 4К, а за счёт наличия 16 Гб видеопамяти жизненный цикл у такой видеокарты окажется намного выше, чем у GeForce RTX 3070 Ti. Ну а совсем рядом на полке лежит Radeon RX 6750 XT. Стоит такой графический чип 50 тысяч рублей, но предлагает уже шину, меньше видеопамяти и сниженную производительность. Нам кажется, что экономия не стоит таких потерь, поэтому предлагаем сосредоточится на Radeon RX 6800, которая лучше по всем показателям. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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