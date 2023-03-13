Мнение бывшего полковника, принимавшего участие в Чеченской войне

Если до начала СВО страны НАТО упрямо заявляли о своей нейтральной позиции по отношению к Украине, то за прошлый год не раз опровергали свои же утверждения и даже прямо указали на неправомерность подписанных соглашений. Выходит, что так называемые гаранты под прикрытием мирных инициатив накачивали Украину оружием и готовили бойцов в специализированных лагерях. Сегодня это уже не секрет, а отдельные страны НАТО с гордостью рассказывают о своих достижениях. К примеру, Британия уверяет, что уже обучила 10 000 украинских вояк, а только за 2023 год совместными усилиями всех стран НАТО в ВСУ должны влиться 30 тысяч обученных бойцов. Цифра довольно впечатляющая, во только за прошлый год Украина получила не меньше высококвалифицированных солдат, обучавшихся у инструкторов в Германии и Британии, но пока никак не смогла использовать потенциал подобных подразделений. Мало того, когда элитные бригады кидают в реальный бой, то потери оказываются высокими, а эффективность минимальной. Проще говоря, обученные натовские волки не способны применить свои навыки в бою, что и было подтверждено боями за Соледар, где было почти полностью уничтожено сразу несколько таких бригад.

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По мнению полковника запаса, ранее принимавшего участия е боевых действиях на Кавказе, есть несколько причин, из-за которых эффективность подобного обучения в реальном бою остаётся низкой. Сергей Леон отмечает, что прежде всего нужно понимать, что обучением занимаются инструктора, участвовавшие в реальных войнах в Ираке, Афганистане и Сирии. И вот здесь начинается всё самое интересное. Так, когда США вторгаются в другую страну, то начинают с массированной ракетной атаки, как это было в Сербии. ПВО противника стирается в порошок, подавляются пункты управления, а все официальные лица загоняются в защищённые бункеры, лишённые реального управления войсками. Наносятся удары по местам дислокации войск, военной технике и вообще всем объектам, которые могут представлять опасность для войск дядюшки Сэма. Только после получения полного контроля в воздухе в ход идут танки и пехота. Но даже это не гарантия успеха, ведь США с позором ушли из Афганистана, так и не смогли подчинить Ирак и уже вскоре будут выпровожены из Сирии.

При этом инструктора не учитывают погодные условия, ведь во всех этих странах воевать приходилось в пустыне, тогда как в Украине нет никаких песчаных дюн, вместо которых наблюдается степь, небольшие лесополосы и море грязи. Интересно выглядит и процесс тренировки, ведь немалую часть времени приходится стоять за тренажёром. К примеру, на полигоне НАТО никто вам не даст стрелять из Javelin по целям, а вместо этого поставят программный комплекс, который и будет вычислять точность и скорострельность. Лучше, чем ничего, но бесконечно далеко от реальной жизни. Западная публика умеет считать деньги, а политики давно пришли к выводу, что тренажёры гораздо дешевле. Вот только подобных комплексов изначально было ровно столько, сколько требовалось для обучения местной публики в течение 5-7 недель. Поскольку украинцы прибыли в огромном количестве, то программу пришлось сокращать, ведь взять тренажёры просто больше негде, а использовать реальные боеприпасы – слишком дорого.

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Известно, что временные рамки обучения для украинцев снизили до 2-3 недель, а значит говорить о качестве изначально не приходится. Всё это очевидные минусы, но нельзя сбрасывать со счетов, что благодаря подобному обучению украинские солдаты всё же смогли овладеть управлением и стрельбой из западных образцов вооружения и техники, а Киев всё настойчивее говорит о контрнаступлении. Предполагается, что основной удар будет со стороны Запорожья, но есть и другие версии. А эксперты полагают, что сегодня идёт не только накопление личного состава, но и техники, включая дроны. Обучить управлять беспилотником можно за несколько дней, ну а многие опытные специалисты украинской армии стали такими не благодаря стараниям инструкторов НАТО, а только в ходе упорных боёв. СВО длится уже год, а значит опыт командования растёт. Ошибок становится меньше, а количественный показатель никто не отменял. Не стоит забывать, что в Украине идёт перманентная мобилизация, когда новобранцев кидают в бой спустя несколько дней на полигоне. Почитайте об этом подробнее в нашем материале.