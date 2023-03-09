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Командующий ВВС США пояснил, почему Украина в ближайшие годы не получит истребителей F-16
Похоже была названа истинная причина, из-за которой США не хотят даже думать о передаче своих истребителей Киеву
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Уже почти два месяца мы слышим разговоры западных политиков о необходимости отправки танков в Украину. А между тем прибыли всего два старых Leopard 2 из Польши. Власти этой страны грозятся поставить до конца текущей недели ещё десять танков, ну а остальные государства пока помалкивают. В Германии сетуют на собственные проблемы, тогда как на производствах и вовсе разводят руками. Политические обещания даны, а денег на ремонт и модернизацию не поступало. Не указаны сроки, а в итоге никто не знает, сколько Leopard 2 и когда вообще прибудет. Но если с танками США в любом случае дожмут европейцев, то с самолётами всё гораздо сложнее. Здесь есть сразу несколько причин, препятствующих появлению в небе над Украиной европейских и американских штурмовиков.

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Прежде всего эксперты называют высокую стоимость одного самолёта. Так, даже F-16 стоит десятки миллионов долларов, но просто так передавать десяток истребителей никто не будет, ведь требуется создать полноценную инфраструктуру, включающую специализированные ангары, ремонтные мастерские и установить высокотехнологическое оборудование. Всё это стоит денег, а значит потребует усиленной охраны. Но даже это не всё, ведь потребуются сотни специалистов, занимающихся обслуживанием всего этого железа. Это значит, что американцам нужно поделиться с украинцами секретными данными о конструкции самолётов, рассказать о том, как устроено оборудование для диагностики и многое другое. Никто не знает, чем закончится текущий конфликт, но существуют вполне реальные опасения, что обученные специалисты попадут в руки России, где расскажут о полученных знаниях российским инженерам. Вообще, это далеко не всё, ведь обучение экипажа может длиться до 18 месяцев, ну а когда речь идёт о боевом пилоте, то назвать сроки не решается никто. 

Недавно Зеленский рассказал журналистам из CNN, что Байден обещает ему начать подготовку украинских пилотов на американских F-16 в самое ближайшее время, но посетовал на то, что сроки обучения действительно велики. Может показаться, что янки просто жадничают, но недавно командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер поделился любопытной информацией, позволяющей приоткрыть завесу тайны над нерешительностью американцев и европейцев поставлять самолёты. По словам генерала, за короткий срок Украина смогла создать мощную систему противовоздушной обороны. Сегодня в Киеве контролируют небо над больше части страны, а значит любые полёты российской авиации сопряжены с высоким риском поражения. Джеймс Хеккер не уточнил, что систему ПВО на самом деле создали специалисты НАТО, но в данном случае это дополнительная информация. Так вот, по словам генерала, Россия обладает не меньшими возможностями для поражения украинской авиации, что подтверждается постоянными падениями самолётов на Донбассе. Мало того, у РФ есть дальнобойные ракеты, способные наносить удары по воздушным целям на расстоянии свыше 200 километров. Всё это приводит к огромным потерям в авиации, а значит американские самолёты попадут в положение, где у них не будет преимущества перед противником.

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Ну а если вы вспомните случаи реального использования американской авиации, то большая часть (если не все) действовала только в том случае, когда ПВО противника было подавлено. Янки не хотят терять свою технику, а Джеймс Хеккер отметил, что высокая концентрация ПВО не позволяет рассчитывать на поддержку авиации во время наступлений. По его мнению, перед Украиной стоит крайне важная задача: занять господство в воздухе, но пока эта цель кажется недостижимой. Точно такие же проблемы есть и у российского командования. Полёты осуществляются в воздушном пространстве, находящимся под контролем армии РФ, а иногда истребители и вовсе не выходят за границы России, нанося удары теми самыми ракетами Р-37М. Если данная тема вас интересует, переходите по ссылке. В нашем материале есть любопытные факты с комментариями Западных журналистов. 

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#политика #военные технологии #авиация
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