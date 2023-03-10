В доме у подрывника нашли 5 пистолетов и готовую взрывчатку

За последние несколько месяцев в США произошло несколько подрывов подстанций, что привело к перебоям с поставками электричества. Известно, что в феврале были сожжены две подстанции под Сан-Франциско, а до этого в Северной Каролине произошли взрывы двух подстанций. В результате десятки и даже сотни тысяч людей оказались в полной тьме, что стало неожиданностью для американцев, которые не привыкли к подобным сюрпризам. Долгое время основной была версия, связанная с террористической атакой, но найти подозреваемых не получалось. Полиция прорабатывала все версии, а в какой-то момент наткнулась на несколько групп в интернете, проповедующих превосходство белой расы над всеми остальными. Именно тогда правоохранители начали изучать дело пристальнее и пришли к выводу, что подрывы и поджоги могли быть вызваны идеологическими мотивами.

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До недавнего времени найти подозреваемого не получалось, пока не был идентифицирован белый человек, уезжающий на своём велосипеде сразу после взрыва на подстанции. Полиция получила геоданные смартфона возможного преступника, а после сопоставления всех фактов провела арест прямо на рабочем месте одного из подозреваемых. Как оказалось, речь шла о Петре Карасёве, работающем программистом в компании Zoox. Пётр спокойно сидел в офисе, где занимался разработкой беспилотных автомобилей. Сообщается, что подогреваемого выводили в наручниках на глазах у всего коллектива, а даже в случае оправдания вернуться на прежнее место работы ему будет сложно. Похоже, даже если доказать вину Карасёва в подрыве электростанций не удастся, на свободу мужчина выйдет нескоро. В тот же день сотрудники полиции прибыли в дом, где Пётр проживал со своей женой и тремя детьми, где сотрудников Фемиды ждал неожиданный сюрприз. Как рассказывает один из членов сапёрной команды, количество взрывчатых веществ в доме подозреваемого была так велико, что в случае подрыва могло привести к полному обрушению здания. Мало того, соседние дома оказались бы существенно повреждены, как и школа, которая расположена прямо через дорогу.

Особенно опасно, если бы взрыв произошёл утром или после обеда, когда сотни детей находятся возле главного здания с родителями. После обнаружения склада с взрывчатыми веществами было принято решение эвакуировать десятки соседних домов и полностью прекратить занятия в школе. Жене и детям Карасёва предоставили временное жильё, а сам он находится под следствием, хотя пока показания давать отказывается. На данный момент полиция считает жену Петра не причастной к сомнительной деятельности мужа, но не исключено, что она была в курсе того, чем в свободное время занимался её супруг, поэтому может быть привлечена к уголовной ответственности как соучастник. В доме подозреваемого были обнаружены многочисленные комплектующие, позволяющие собрать бомбу в домашних условиях. Мало того, найдены и уже готовые бутылки с жидкой взрывчаткой, что сильно осложняет работу адвокатов. В ходе обыска обнаружено сразу 5 единиц огнестрельного оружия, но следствие пока не готово сказать, является ли всё это нелегальным, либо куплено в соответствие с буквой закона.

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Ну а в подвале дома и вовсе была обнаружена лаборатория для синтеза метамфетамина из подручных средств. Подозреваемый от комментариев отказался, поэтому пока неясно, для чего весь этот арсенал был нужен человеку, у которого трое детей, работа программиста и спокойная жизнь в маленьком городке. Следствие пока не делится деталями допросов, но правоохранители уже сообщили, что Карасёв имеет не только русское происхождение, но и ранее проживал в Москве. После переезда у него остались родственники в России и Украине, ну а в мотивах подрывника предстоит разбираться долго и очень детально.