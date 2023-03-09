Что не так с видеокартой GeForce RTX 3060, и почему мы рекомендуем поискать альтернативных решений

Прежде чем начинать наш материал стоит понять одну простую истину: не бывает хороших и плохих видеокарт. Если вам кажется, что перед вами неправильная видеокарта, то стоит как следует разобраться в причинах. Скорее всего дело окажется в цене. Например, GeForce RTX 4080 неплохо справляется со своими задачами, получив прирост быстродействия на уровне 50% по сравнению с прошлым поколением. Вот только жадность Дженсена Хаунга сделала этот графический чип слишком дорогим даже для энтузиастов. Примеров множество, но бывает и так, что со временем ситуация меняется в лучшую сторону.

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Например, почти год графический чип GeForce RTX 3060 пользовался минимальным спросом. Геймеры просто не могли себе позволить ничего подобного, поскольку майнеры расхватывали даже то, что стоило в 3 раза дороже рекомендованной стоимости. После блокировки возможности добычи Эфира ситуация поменялась, а в итоге если считать ноутбуки около 9% всех геймеров смогли себе позволить одну их видеокарт на графическом чипе GeForce RTX 3060.

Словом, прежде чем делать те или иные выводы стоит понять, а действительно ли видеокарта конкурентоспособна, либо производитель или магазин неверно оценил её стоимость. Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, которая подходит для 95% всех геймеров. Если вы спросите о том, почему именно 95%, то с этим всё просто: около 4% всех любителей компьютерных игр могут похвастать наличием монитора с разрешением 4К. Вот и получается, что GeForce RTX 3060 Ti подходит всем остальным, поскольку справляется с требовательными новинками не только в 1080р, но и 2К. На первый взгляд цена завышена, вот только стоит учитывать, что курс рубля уже давно не тот, что был осенью прошлого года, ну а закупается товар исключительно за доллары.

Если вы хотите купить один из самых популярных графических чипов, то стоит знать несколько ключевых отличий между ними. Как видите, есть модель за 30 и 27 тысяч рублей. В первом случае речь идёт о полноценной видеокарте, которая была представлена в начале 2021 года. Она предлагает 12 Гб видеопамяти, 192-битную шину и неплохой запас прочности на много лет вперёд. За счёт 12 Гб памяти вы точно сможете играть в новые блокбастеры даже через 4 года, но не исключено, что ваша GeForce RTX 3060 сможет повторить судьбу GeForce GTX 1060. Посмотрим, но пока на российском рынке такая видеокарта не выглядит идеально. Что до младшей модели, то здесь перед нами крайне сомнительное предложение. 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина – это не так плохо, но всё познаётся в сравнении, ну а полноценная GeForce RTX 3060 сильно ушла вперёд, тогда как разница в стоимости небольшая. Получается, что сегодня мы вам не рекомендуем покупать обе модели указанной выше видеокарты.

А вот GeForce RTX 3050 за 23 тысячи рублей может стать популярной, поскольку предлагает неплохое соотношение цены и быстродействия. Подумайте, ведь перед нами рекомендованная стоимость данного графического чипа в Европе на момент начала продаж. Сегодня в США вы можете встретить GeForce RTX 3050 за 220 долларов, но там совершенно другая система налогообложения, поэтому мы не рекомендуем вообще смотреть на цены у американских ритейлеров. GeForce RTX 3050 может предложить трассировку лучей, но качество данной технологии здесь оставляет желать лучшего. Словом, видеокарта неплохая, но некоторые маркетинговые уловки лучше всё же пропускать мимо ушей.

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Пожалуй, если вы ищете эффективный аналог GeForce RTX 3060 Ti, то самое время присмотреться к Radeon RX 6700. Видеокарта стоит на 4500 рублей дешевле, но это не единственная причина, по которой вам стоит обратить внимание на продукцию AMD. Всё дело в том, что уже сегодня некоторые игры умудряются в разрешении 2К сжигать больше 8 Гб видеопамяти. Разработчики ведут себя довольно странно, ведь 8 Гб мало, тогда как 12 Гб – уже много. Что до Radeon RX 6700, то перед нами золотая середина. 10 Гб точно хватит для 2К, а особенно привлекает её производительность. Если сравнивать на прямую Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3060 Ti, то последняя немного медленнее. Скорее всего, на процессоре за 300 долларов различий вы не заметите, но это уже детали, ведь выгодная стоимость и преимущество в количестве памяти – это два весомых пункта, говорящих в пользу Radeon RX 6700.