Сборка на Ryzen 7 7700 окажется дешевле, а перспективы выше

Если вы хотите собрать ультимативный компьютер для бескомпромиссного геймера с туго набитым деньгами кошельком, то самое время купить процессор Core i9-13900KF. Он позволит выжать из видеокарты GeForce RTX 4090 все соки, а значит как нельзя лучше подходит для решения поставленных задач. Было бы неплохо задуматься о разгоне, ведь благодаря этому можно не только получить самый быстрый компьютер, но и упрочить своё положение за счёт выхода на тактовую частоту 6 ГГц, а также улучшения таймингов оперативной памяти.

реклама

Словом, если с деньгами проблем нет, то всё возможно, вот только многие энтузиасты не готовы тратить такие неразумные суммы на развлечения. Если вы осознаёте всю глупость покупки компьютера за 400 тысяч рублей, то мы рекомендуем задуматься о чём-то менее дорогом. Давайте изучим предложения российской розницы, выяснив оптимальное решение для создания мощной игровой сборки.

Фанаты Intel обязательно укажут нам в сторону Core i7-13700KF. Игровой камень очень хорош в играх, где может радовать вас ещё очень долго. Процессор способен раскрыть не только видеокарты текущего поколения, но и обладает неплохим потенциалом на будущее, но напрочь лишён возможности апгрейда. Это значит, что через пару лет вам придётся заменить вместе с процессором и материнскую плату. Для кого-то такие манипуляции – это сущие пустяки, но для многих грозит полной потерей данных, вознёй с сохранением документов, переустановкой операционной системы и другими сложностями.

А вот Ryzen 7 7700 выглядит намного лучше. Прежде всего стоит отметить, что камень AMD стоит ощутимо дешевле Core i7-13700KF, но его преимущество не только в этом. Так, Ryzen 7 7700 почти не уступает процессору Intel в быстродействии, но обладает неплохим потенциалом к апгрейду. Если вы привыкли покупать процессор на 10 лет, то для вас апгрейд – это пустой звук. Ну а разумные геймеры знают, что продукция AMD позволяет со временем улучить систему только за счёт смены процессора. С нашей точки зрения – это немаловажно, поскольку позволяет экономить без переустановки операционной системы и других сложностей. Ну и не забывайте, что любители разгона могут попытать счастья даже с материнской платой за 20 тысяч рублей, тогда как под более дорогой Core i7-13700KF потребует от вас комплект от 30 тысяч рубликов.

Вообще процессоры Intel не радуют своими ценами в текущем поколении, поскольку компания твёрдо верит, что сможет победить красных одними обещаниями. Как видите, за скромный Core i5-13600K нужно отдать столько же денег, как и за более мощный Ryzen 7 7700. Несусветная глупость. Да, Core i5-13600K легко справляется с любыми задачами и имеет неплохую производительность, но цена настолько высокая, что мы советуем дождаться скидок. Вдруг руководство Intel начнёт смотреть на вещи реально.

Ну а если среди наших читателей остались ещё фанаты синего лагеря, то предлагаем вам взглянуть на Core i7-12700KF. Если бы процессор стоил около 23 тысяч, то мы бы назвали его идеальным для разумных геймеров, вот только за 30 тысяч – это полный провал. Мало того, что столько же стоит более скоростной и перспективный Ryzen 7 7700, так цена самого Core i7-12700KF вообще не упала за последние месяцы. Повторимся, пока продукцию Intel лучше обходить стороной, ну а легендарные скидки, обещанные геймерам ещё в феврале, до магазинов пока не дошли.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А вот Ryzen 9 5900X может смело претендовать на звание самого выгодного процессора для сборки игрового компьютера. Смотрите: вы платите за процессор чуть меньше 30 тысяч, но получаете полноценный 12-ядерный камень без компромиссов. Он отлично раскроет даже дорогую видеокарту и не потребует от вас покупки материнской платы за 30 тысяч рублей. Берите скромную за 10 тысяч на чипсете В550, получая доступ к современному интерфейсу PCIe 4.0 и оперативной памяти DDR4. Если сравнивать затраты на сборку с указанным выше Ryzen 7 7700, то можно неплохо сэкономить. Хотя, перспективным Ryzen 9 5900X уже не назовёшь, ведь сокет АМ4 сегодня окончательно мёртв.