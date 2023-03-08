Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Core i7-13700KF против Ryzen 7 7700 – почему процессоры Intel в 2023 году лучше обходить стороной
Сборка на Ryzen 7 7700 окажется дешевле, а перспективы выше
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Если вы хотите собрать ультимативный компьютер для бескомпромиссного геймера с туго набитым деньгами кошельком, то самое время купить процессор Core i9-13900KF. Он позволит выжать из видеокарты GeForce RTX 4090 все соки, а значит как нельзя лучше подходит для решения поставленных задач. Было бы неплохо задуматься о разгоне, ведь благодаря этому можно не только получить самый быстрый компьютер, но и упрочить своё положение за счёт выхода на тактовую частоту 6 ГГц, а также улучшения таймингов оперативной памяти. 

реклама

Словом, если с деньгами проблем нет, то всё возможно, вот только многие энтузиасты не готовы тратить такие неразумные суммы на развлечения. Если вы осознаёте всю глупость покупки компьютера за 400 тысяч рублей, то мы рекомендуем задуматься о чём-то менее дорогом. Давайте изучим предложения российской розницы, выяснив оптимальное решение для создания мощной игровой сборки.

Фанаты Intel обязательно укажут нам в сторону Core i7-13700KF. Игровой камень очень хорош в играх, где может радовать вас ещё очень долго. Процессор способен раскрыть не только видеокарты текущего поколения, но и обладает неплохим потенциалом на будущее, но напрочь лишён возможности апгрейда. Это значит, что через пару лет вам придётся заменить вместе с процессором и материнскую плату. Для кого-то такие манипуляции – это сущие пустяки, но для многих грозит полной потерей данных, вознёй с сохранением документов, переустановкой операционной системы и другими сложностями. 

А вот Ryzen 7 7700 выглядит намного лучше. Прежде всего стоит отметить, что камень AMD стоит ощутимо дешевле Core i7-13700KF, но его преимущество не только в этом. Так, Ryzen 7 7700 почти не уступает процессору Intel в быстродействии, но обладает неплохим потенциалом к апгрейду. Если вы привыкли покупать процессор на 10 лет, то для вас апгрейд – это пустой звук. Ну а разумные геймеры знают, что продукция AMD позволяет со временем улучить систему только за счёт смены процессора. С нашей точки зрения – это немаловажно, поскольку позволяет экономить без переустановки операционной системы и других сложностей. Ну и не забывайте, что любители разгона могут попытать счастья даже с материнской платой за 20 тысяч рублей, тогда как под более дорогой Core i7-13700KF потребует от вас комплект от 30 тысяч рубликов. 

Вообще процессоры Intel не радуют своими ценами в текущем поколении, поскольку компания твёрдо верит, что сможет победить красных одними обещаниями. Как видите, за скромный Core i5-13600K нужно отдать столько же денег, как и за более мощный Ryzen 7 7700. Несусветная глупость. Да, Core i5-13600K легко справляется с любыми задачами и имеет неплохую производительность, но цена настолько высокая, что мы советуем дождаться скидок. Вдруг руководство Intel начнёт смотреть на вещи реально.

Ну а если среди наших читателей остались ещё фанаты синего лагеря, то предлагаем вам взглянуть на Core i7-12700KF. Если бы процессор стоил около 23 тысяч, то мы бы назвали его идеальным для разумных геймеров, вот только за 30 тысяч – это полный провал. Мало того, что столько же стоит более скоростной и перспективный Ryzen 7 7700, так цена самого Core i7-12700KF вообще не упала за последние месяцы. Повторимся, пока продукцию Intel лучше обходить стороной, ну а легендарные скидки, обещанные геймерам ещё в феврале, до магазинов пока не дошли. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

А вот Ryzen 9 5900X может смело претендовать на звание самого выгодного процессора для сборки игрового компьютера. Смотрите: вы платите за процессор чуть меньше 30 тысяч, но получаете полноценный 12-ядерный камень без компромиссов. Он отлично раскроет даже дорогую видеокарту и не потребует от вас покупки материнской платы за 30 тысяч рублей. Берите скромную за 10 тысяч на чипсете В550, получая доступ к современному интерфейсу PCIe 4.0 и оперативной памяти DDR4. Если сравнивать затраты на сборку с указанным выше Ryzen 7 7700, то можно неплохо сэкономить. Хотя, перспективным Ryzen 9 5900X уже не назовёшь, ведь сокет АМ4 сегодня окончательно мёртв.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 7700
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
GeForce RTX 4070 Ti остаётся лучшим флагманом 2023 года – когда ждать скидок на видеокарты NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
30
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
2
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
15
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
9
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
2
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
45
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
6
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
5
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
10
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+
Ученые считают, что живые организмы во Вселенной не будут сильно отличаться от жизни на Земле
5
ИноСМИ: Россия не закупает у Ирана баллистические ракеты из-за опасений передачи Украине ATACMS
6
С украинцев начинают требовать вернуть оружие, выданное в начале военного конфликта
5
Politico: США рассматривают интеграцию передовых ракетных технологий в украинские МиГ
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
17
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
16
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
3
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
12
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
25

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:25
На карту достаточно взглянуть. - С взятием Бахмута, Вагнер выдвинется вперёд, и не сможет атаковать без угрозы фланговых ударов. Да и бессмысленно, долбиться в лоб обороны. Здесь реально, всё, конец. ...
"Бахмут - это последний рубеж ЧВК Вагнер" - Пригожин ответил на заявление генерала ВСУ Череватова
ffe
23:16
>>С-500 "Прометей", которая по мнению западных специалистов была разработана для ведения войны в космосе --- Рупь за сто, это были специалисты из журнала The National Interest. Ну, это тот самый "наци...
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
Сергей Шмелёв
23:15
Твой стрелков пиздабол. От него отвернулись даже те кто за него был. Он предатель и пиздабол. Его место в окопах СВО
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
Олег Тимофеев
23:12
Там все хотят Израилю приятное сделать.
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
Даниил Лавкрафт
23:06
На чёрном корпусе "тем более видно" грязь? Виднее чем на белом, допустим? Сударь, вас куда-то не туда несёт.
Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
Игнат Тверской
23:03
Да гуманитарку привезли на ЗАЭС, пару тонн таблеток йодика калия в военных Уралах. Если у тебя мозгов нет - не надо за других решать. Есть и другие видео сравнения с фото реальной станции - кому надо...
Беспилотники ВСУ вызвали пожар близ Запорожской АЭС
wooopggabg
22:59
По идее майнеры должны оценить + скорость и объем памяти
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
Даниил Лавкрафт
22:59
Глайды и скользилки - это одно и то же, но на разных языках. Однако одно слово гораздо короче и проще другого. Тут не до "патриотизма", здравый смысл важнее: что удобнее - то и нужно использовать. - А...
Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
REY_B_
22:58
А что, уже никто не говорит "Интел богатая, она может себе это позволить"? Или опять оказался прав Адам Смит, что когда звучит такое, о богатстве нужно тут же забыть? К сведению, курс акций Интел упа...
Intel ищет дополнительные $5 млрд субсидий для немецкого завода
Михаил Ермилов
22:58
Робота Фёдора отправить осталось 🦿🦾
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем