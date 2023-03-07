Не всегда самый дорогой процессор является очевидным и правильным выбором

Если флагманские видеокарты продаются, то их кто-то покупает. Согласимся, что утверждение имеет под собой вполне логичную основу, вот только статистика говорит об обратном. Как мы сегодня убедились, три графических чипа NVIDIA нового поколения за 4 месяца с момента релиза заняли 0.69% игрового рынка Steam. Это настоящая катастрофа, но в данном материале мы обсудим не то как плохо идут дела у Дженсена Хуанга, а немного другую тему.

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Несмотря на то, что дорогие видеокарты не пользуются высоким спросом, даже на нашем сайте есть авторы, которые позволили себе скоростную GeForce RTX 4090. Это значит, что некоторые геймеры всё же позволяют себе нечто подобное раз в несколько лет, ну а мы предлагаем присмотреть под мощный графический чип достойный процессор. Изучим предложения Intel и AMD, а после сделаем вывод о том, на какие из указанных ниже камней стоит обратить внимание.

Начнём с Core i9-13900KF, стоимость которого сегодня остановилась на отметке в 57 тысяч рублей. Дорого, но в данном случае мы говорим об энтузиастах, которые могут себе позволить подобную роскошь. Процессор обладает всем необходимым для создания скоростной игровой станции, а также рабочего инструмента для решения самых сложных задач. При этом важно учитывать, что недавно в продажу поступил Ryzen 9 7950X3D, который всё же быстрее в компьютерных играх. Для раскрытия потенциала Core i9-13900KF вам потребуется материнская плата от 30 тысяч рублей, ну а любая попытка разгона приведёт к необходимости покупки системы охлаждения. Вместе с оперативной памятью DDR5 сумма окажется космической, поэтому будьте готовы к довольно значительным растратам.

Было бы неплохо предложить вам Ryzen 9 7950X3D, вот только новинка AMD пока до российской розницы не добралась. Это значит, что остаётся только Ryzen 9 7950X. Если вы планируете собрать самый быстрый игровой компьютер из доступных комплектующих, то лучше обратите внимание на Core i9-13900KF, поскольку красный камень уступает и в играх, и в рабочих задачах. И всё же, Ryzen 9 7950X вполне конкурентен, а возможности для апгрейда здесь значительно шире. Суть в новом сокете АМ5, который будет актуален ещё 2 поколения процессоров, что позволит нарастить быстродействие в будущем без гигантских затрат.

Ryzen 9 7900X стоит на 13 тысяч дешевле и может понравиться тем, кто не планирует разгонять свой компьютер, но хочет получить солидную производительность из коробки. В продаже есть материнские платы за 20 тысяч рублей, ну а смысла в переплате за оперативную память и вовсе нет, поскольку прибавка в 5% от прокачанных планок вам ничего не даст в реальных задачах. Ryzen 9 7900X ничем не хуже флагманов в играх, а значит вся указанная выше экономия придётся по нраву тем, кто не хочет переплачивать дополнительные 50 тысяч рублей за право считать себя доморощенным оверклокером.

Так сложилось, что против Ryzen 9 7900X со стороны Intel выступает Core i9-12900KF. Камень прошлого поколения неплох, но проигрывает Ryzen 9 7900X по всем направлениям. Например, с видеокартой GeForce RTX 4090 вы почувствуете явную нехватку потенциала, ну а многие фанаты Intel и вовсе привыкли вливать деньги в разгон. Получается, что Core i9-12900KF никогда не превратится в Core i9-13900KF, но попытка обойдётся вам очень дорого. На самом деле флагман прошлого поколения не так уж и плох, но явно проигрывает большинству других процессоров, представленных в нашем материале.

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Ну и было бы неверным решением обойти вниманием Core i7-13700K. Перед нами противоречивое решение, которое вызывает вопросы у думающих геймеров. С одной стороны – Core i7-13700K очень хорош в играх, где способен показывать очень впечатляющие результаты. С другой – камень представляет собой тупиковую ветвь развития, поскольку обновление системы потребует смены материнской платы. У Intel такое происходит каждые два года, ну а с учётом прогресса на процессорном направлении Core i7-13700K не кажется нам оптимальным решением. Если вы уверены в том, что вам нужен именно такой камень, то хотя бы не тратьте деньги на разгонный потенциал. Core i7-13700K хорошо работает из коробки, а попытки разгонять камень обойдутся вам в какую-то неприличную сумму.