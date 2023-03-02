Взамен Словакия получит 14 модернизированных истребителей F-16V Viper

Судя по всему, Европа не готовилась к большой войне, а политические элиты полагали, что всё как-то образуется. Неясно, о чём эти ребята вообще думали, постоянно нарушая свои обязательства и ведя двойную игру за спиной России. Как бы там ни было, но сегодня страны Евросоюза полны решимости вооружаться, но пока совершают прямо противоположные действия. Слухи об истощении запасов боеприпасов целого ряда стран ЕС ходят уже давно, ну а недавно эту информацию подтвердили несколько крупных политиков. Всё это подавалось под соусом острой необходимости расширения военного бюджета, что в разгар экономического кризиса вызывает массу вопросов. Как оказалось, государственный долг Германии по итогам 2022 года достиг 2.3 триллиона долларов, а проценты по выплатам за последние 12 месяцев выросли в 10 раз. Промышленный сектор находится не в лучшем состоянии, а значит доходная часть бюджета будет сохраняться. Сложно сказать, чем европейцы планируют закрывать образовавшиеся дыры, но пока всё идёт к тому, что ЕС начнёт экономическую войну ещё и против Китая.

реклама

Но если у Германии и Франции есть солидная денежная подушка, то страны Восточной и Центральной Европы не могут себе позволить такие растраты, поэтому расточительность с их стороны кажется настоящим самоубийством. А между тем именно там наблюдается максимальный уровень инфляции, что вызывает вопросы относительно правильности курса, взятого властями. Как оказалось, некоторые и не думают останавливаться, опережая соседей в активной антироссийской позиции. В пример можно привести власти Словакии. Напомним, ещё в 2018 году Министерство обороны этой страны подписало с США многолетний контракт на поставку 14 американских истребителей F-16. Предполагалось, что в Словакию прибудут модернизированные F-16V Viper, представляющие собой 12 одноместных и 2 двухместных штурмовиков, выпущенных компанией Lockheed Martin. Что примечательно, сумма контракта составила 1.6 миллиарда евро, тогда как обычно один такой самолёт стоит до 50 миллионов долларов. Детали сделки остаются секретными, но эксперты полагают, что речь идёт о развёртывании в Словакии полноценной базы, где будет размещаться не только обслуживающий персонал, но и ремонтная мастерская, способная заменить любой элемент F-16. По данным американских источников, подготовка лётного состава идёт ускоренными темпами, а все штурмовики могут быть переданы заказчику уже осенью текущего года.

Как оказалось, власти Словакии готовы отдать Украине почти все свои истребители, ранее полученные в дар от СССР. Речь идёт о МиГ-29, долгое время стоявших на вооружении страны. Всего планируется передать 10 штурмовиков МиГ-29 из 11 бортов. Последний уже зарезервирован в качестве музейного экспоната, поэтому не может быть отправлен в Киев. Точных сроков передачи власти Словакии не называли, а значит пока самолёты останутся на месте и не попадут на фронт. Эксперты полагают, что этому есть несколько причин. Во-первых, даже в правительстве Словакии писали, что все 11 истребителей законсервированы, поэтому их приведение в боевую готовность займёт время. Во-вторых, Словакия может не захотеть остаться совсем без самолётов, поэтому предпочтёт дождаться, когда США передадут все ранее купленные F-16, а значит Украина получит советские МиГ-29 только к концу текущего года.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В Министерстве обороны Словакии заявили, что передача самолётов отлично вписывается в стратегию перехода страны на стандарты НАТО. Якобы, больше надобности в старых советских истребителях нет, а значит МиГ-29 больше никогда не поднимется в небо над Словакией. Ну а передача Украине ещё и позволит сэкономить немалую сумму денег, ведь ранее предполагалось, что придётся все истребители утилизировать. Похоже, техника находится не в лучшем виде, ну а резкая критика властей Словакии в сторону МиГ-29 вызывает массу вопросов. Нет никаких сомнений, что старые немодернизированные МиГ-29 сильно уступают F-16V Viper, поскольку последние имеют преимущество в плане электроники, системы наведения и других элементах. При этом эксперты отмечают, что в воздушном бою важны не только системы вооружения, но и навыки, а перед выходом в реальный воздушный бой должны пройти годы тренировок. Добавим, что МиГ-29 считается более манёвренным, поэтому не всё так однозначно.