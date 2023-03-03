Журналисты The New York Times полагают, что планы украинских властей нереалистичны

Всё говорит о том, что СВО должна была продлиться всего несколько недель. Армия РФ совершила молниеносный бросок, захватив за несколько дней целые области на севере и юге Украины. Сложно сказать, почему были приняты те или иные решения, ведь власти не делятся с народом подробностями. Например, почему армия РФ стояла под городом Николаевом несколько месяцев, хотя долгое время город не был подготовлен к сопротивлению и мог быть взят также быстро, как и Херсон. Точно такие же вопросы и к высадке десанта в Одессе. Предполагается, что украинские элиты не выполнили своих обязательств перед Москвой и предпочли отсидеться, а в результате спустя год после начала СВО перспективы захвата Украины военным путём становятся всё более туманными. Горячие головы и патриоты долгое время твердили, что всё решится зимой. На календаре уже 3 марта, ну а теперь эти ребята точно также пишут о том, что весенняя компания поставит точку в спецоперации. Кто-то указывает пальцем на летнюю компанию, ну а мы даже не представляем, сколько всё это продлится.

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Некоторые эксперты полагают, что нужно дождаться того, чтобы США потеряли интерес к Украине, а Европа начала испытывать экономические проблемы. Если всё именно так, как мы описали выше, то СВО может затянуться на несколько лет, ведь экономика ЕС пусть и становится слабее, но может держаться годами. Что до Америки, то пока на горизонте маячит конфликт за Тайвань. Янки никуда не торопятся, а Китай всеми силами хочет оттянуть противостояние. Словом, в мире достаточно сил, которые хотели бы как можно дольше затянуть действующий конфликт. Никуда не спешат и в Украине. Мужское население страны уже год лишено возможности выезда за рубеж, а власти уверяют, что сегодня у мужчин вообще нет никаких прав. При этом военные действия – это достаточно прибыльное дело, а крупные чиновники неплохо на этом зарабатывают. Ну а поскольку эти ребята давно спрятали свои семьи и деньги в Европе, то пойдут на любые условия, чего бы это не стоило обычным украинцам. Почитать о том, кого власти загоняют в Бахмут вы можете в нашем материале, ну а Пригожин и вовсе предлагает Зеленскому увести своих людей, поскольку немалая часть солдат либо сильно старые, либо слишком молодые.

Похоже, украинские элиты такие мелочи не волнуют, ведь эти ребята с лёгкостью рассуждают о том, как долго будет продолжаться конфликт. По мнению В. Назарова, занимающего должность советники главнокомандующего ВСУ Залужного, противостояние будет длиться до конца 2023 года. Именно такую информацию он выдал журналистам Spiegel. Немецкое издание приводит следующие слова Назарова. Якобы, уже вскоре начнётся масштабное контрнаступление на юге страны, что приведёт к полному освобождению побережья Азовского моря. Следом за этим украинские силы двинутся в Крым, отбыв его у России в кратчайшие сроки. Одновременно с этим случится наступление на востоке, где окончательно прекратит существование ДРН и ЛНР. Оба региона вернуться под заботливое крыло Киева, ну а армия РФ будет отброшена к границам 1991 года. После этого Украина остановится, а Россия вынуждена будет заплатить репарации в размере 1 триллиона долларов за нанесённый экономический ущерб.

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Сам Назаров отметил, что в феврале 2022 года полагал, что конфликт затянется всего на год, но условия изменились, а сегодня он может назвать более реальные сроки. Кстати, у президента Украины свой взгляд на сроки завершения конфликта. Совсем недавно он сказал, что уже этим летом планирует кормить в Крыму рыбу. Заявление уже вызвало много язвительных комментариев, ну а журналисты The New York Times и вовсе полагают, что все эти мечты украинских властей останутся не реализованы. Американцы высоко оценили действия генералов Валерия Герасимова и Сергея Суровикина. Первый должен возглавить наступление, тогда как второй смог создать мощную эшелонированную оборону, что не позволит армии Украины даже приблизиться к Крыму.