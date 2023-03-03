Проблему озвучил депутат Госдумы РФ Николай Коломейцев

Весной командование армии РФ применяло любопытную стратегию, которая должна была привести к самым плачевным последствиям для украинской военной машины. Всё началось с серии ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям, которые на территории Украины из российской нефти производили бензин, керосин и дизельное топливо. В кратчайшие сроки удалось достичь невероятных успехов, поскольку в Киеве заговорили о том, что уже вскоре танки и БМП нечем будет заправлять. Удары становились всё более интенсивными, препятствуя на только производству нефтепродуктов внутри страны, но и поставкам из соседних стран. Наносились удары по железной дороге и мостам, а многие были эксперты уверены, что до завершения СВО остались считанные месяцы. Казалось, что нужно ещё немного поднапрячься, вот только в какой-то момент удары прекратились, бензин полился в Украину рекой, а нехватка топлива для танков была окончательно решена. Сегодня всё это доставляется не только из Молдавии и Румынии, но и из Польши. И вот здесь начинается самое интересное. Как недавно выяснилось, нефть в Польшу поставляется из России, после этого местные заводы превращают её в готовый продукт и продают украинцам. Выходит, что сегодня на Донбассе против армии РФ воюют советские танки на российском топливе, ну а стреляют снарядами, которые были подарены странам Восточной Европы при СССР.

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Не так давно поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу прекратились, но произошло это не в рамках контрсанкций, которые следовало давно ввести против недружественной страны, а только потому, что поляки перестали вносить предоплату. Скорее всего, как только Польше понадобится больше бензина, Россия тут же откроет кран, и чёрное золото снова начнёт заправлять украинские танки. Довольно любопытную позицию на этот счёт озвучил Николай Коломейцев, являющийся членом КПРФ и депутатом Госдумы РФ. По его словам, в стране происходят странные события. Так, США, Польша и Британия и другие страны ввели против России больше 14 тысяч санкций, но в ответ получили небольшие ограничения. При этом самые болезненные секторы экономики и военной промышленности этих государств не были затронуты. В пример депутат приводит поставки стали и титана в США. На минуточку, но именно из российского металла делаются те самые HIMARS, из которых украинские военные наносят ежедневные удары по гражданским и военным объектам на территории РФ.

В пример можно привести постоянные обстрелы Донецка и других населённых пунктов. Ну а сама система HIMARS отличается высокой точностью, что позволяет снарядам ложиться точно в цель, после чего РСЗО быстро покидает район, что препятствует нанесению контрудара. Николай Коломейцев предложил представить себе, что нечто подобное происходило бы во время Второй мировой. Сложно даже представить, чтобы советская власть снабжала Германию нефтью, продавала сталь и алюминий, из которого после этого немцы выпускали бы танки и снаряды, падающие на головы солдат и обычных людей. По мнению депутата, в правительстве нет единства по этому вопросу, а значит нужны какие-то меры, позволяющие решить сложившуюся проблему.

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Отметим, что не всё так просто как может показаться. Прежде всего необходимо учитывать, что российская экономика тесно интегрирована в общемировую. Если бы сразу после начала СВО поставки газа из РФ в Европу были прекращены, рубль мог бы упасть ещё ниже, а после не подниматься годами. Точно такая же ситуация и с нефтью, которая сегодня продолжает поступать в Европу. Известно, что танкеры у берегов Индии и Южной Кореи смешивают нефть из РФ с другими сортами, а после такой суррогат идёт в порты ЕС. Если вы не забыли, то падение рубля началось после принятия потолка цен на нефть, что нанесло существенный удар по доходам бюджета от реализации чёрного золота. Не просто с металлами и другой продукцией, а в результате приходится выбирать, ведь пока для России важнее продать металл США и нефть в Польшу, чем беспокоиться о том, на какие нужды всё это сырьё пойдёт. Решать проблему нужно, но нет никаких сомнений в том, что придётся учитывать потребности экономики, ведь именно от этого зависит бюджет большинства жителей России. Посмотреть видео можно по ссылке.