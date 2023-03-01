Видеокарту Radeon RX 7900 XTX можно назвать полным провалом, спрос на который почти отсутствует

Несмотря на то, что AMD растеряла большую часть своих фанатов, продукция этой компании продаётся в магазинах, а значит кто-то видеокарты в красной коробке всё же покупает. Аналитики уверены, что во втором полугодии спрос на графические чипы начнёт восстанавливаться, а именно в этом время Лиза Су готовит несколько видеокарт нового поколения. Ожидаются выгодные цены и высокая доступность. Скажем честно, мы с вами слышим подобные сказки не в первый раз, поэтому предлагаем перестать сидеть в ожидании чуда, ведь скидок нет и не предвидится.

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Сегодня мы попытаемся сравнить флагманы NVIDIA и AMD. Попытаемся выяснить, какой из них наиболее выгоден для покупки прямо сейчас. Обойдёмся без прямого сравнения производительности. Если вы хотите увидеть тесты, то отправляйтесь на один из популярных технологических порталов, где этого добра просто завались. Например, можете посетить Wccftech, ну а мы продолжим.

Итак, за 114 тысяч рублей вас поджидает Radeon RX 7900 XTX, который вот уже несколько месяцев остаётся самым быстрым флагманом AMD. Многие эксперты говорят, что важна не только цена, но и первое впечатление, а с этой видеокартой дела пошли явно не по плану. Первые видеокарты сильно грелись, сбрасывали тактовые частоты, а температура у удивлённых энтузиастов достигала 110 градусов. Похоже, в первой партии были проблемы с теплоотводом, поскольку в последнее время в сети никто не пишет о горячих Radeon RX 7900 XTX. Несмотря на это геймеры сделали соответствующие выводы, а в результате продукция AMD пользуется минимальным спросом. В США ритейлеры уже начали скидывать цены, ну а официально красные ещё не объявляли о снижении стоимости флагмана. Поскольку сделать выводы о выгодности Radeon RX 7900 XTX без сравнения её с конкуренткой крайне сложно, поэтому мы предлагаем взглянуть на GeForce RTX 4090. Как видите, флагман NVIDIA на 30 тысяч рублей дороже, но не спешите делать выводы, ведь эта видеокарта быстрее буквально во всех сценариях. В играх Radeon RX 7900 XTX отстаёт даже без включения трассировки лучей, ну а технология DLSS 3.0 и вовсе позволяет уйти в огромный отрыв. Проблем с перегревом у зелёного флагмана нет, а значит нет ничего удивительного в том, что геймеры покупают именно GeForce RTX 4090. Кстати, официально Radeon RX 7900 XTX должна быть дешевле на 600 долларов, а значит в российской рознице цена сильно завышена. Если бы за красный флагман просили около 90 тысяч, то выводы могли быть прямо противоположными.

На самом деле Radeon RX 7900 XT не является конкуренткой GeForce RTX 4080, поскольку стоит 900 долларов, тогда как за предтоп NVIDIA просит 1200 вечнозелёных. Несмотря на это нам трудно уйти от сравнений, ведь изначально обе видеокарты должны были противостоять друг другу. Если верить американской прессе, то Radeon RX 7900 XT в США уже начали продавать за 800 долларов, тогда как GeForce RTX 4080 только ожидает масштабных скидок. Предполагается, что цену на эту видеокарту летом скорректирует Дженсен Хуанг, но это неточно. Теоретически, победа на стороне Radeon RX 7900 XT, но это теоретически, тогда как в реальности российские магазины ставят на эту видеокарту высокую цену. Стоимость просто неадекватная, что лишает предтоп AMD минимальных шансов на продажу. Представьте, как неплохо Radeon RX 7900 XT смотрелась бы за 80 тысяч рублей. К сожалению, ни одна из сторон пока навстречу геймерам не идёт.

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Ну и финальное противостояние состоится между Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 4070 Ti. Не удивляйтесь, мы тоже не согласны с такой постановкой вопроса, вот только нас с вами никто не спрашивает, ведь старый флагман AMD стоит ровно столько же, сколько просят за перспективную новику NVIDIA. Здесь выбор очевиден, ведь GeForce RTX 4070 Ti быстрее, а значит шансов у красных продать Radeon RX 6900 XT нет и не может быть. Можно сделать вывод, что в российской рознице флагманы AMD лишены перспектив, поскольку не только дорогие, но и уступают своим конкурентам по скоростным показателям.