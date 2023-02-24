А вот когда поставят остальные, пока неизвестно

Ситуация с поставками танков в Украину каждый день приобретает новых красок. Если вы ещё не забыли, то долгое время подобные действия вызывали у стран НАТО беспокойство и считались красной линией, дальше которой переходить нельзя. Судя по всему, поступательная накачка Киева оружием внушила этим ребятам мысль, что Москва не пойдёт на конфронтацию с Западом, поэтому дело дошло до танков. Вчера с крайне противоречивым заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. С его слов становится очевидно, что янки никогда не планировали отправлять Киеву свои Abrams, а устное согласие было вынужденной мерой. Якобы, после этого удалось уговорить Шольца, который продолжал упорствовать, не желая разрешать союзникам отправлять свои танки в Украину. Мало того, сам Джейк Салливан заверил прессу в том, что Киеву вообще ну нужны Abrams, тогда как Leopard придутся ко двору.

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Неясно, с чем связаны подобные заявления, но журналисты уже начали писать о том, что Шольца в очередной раз обманули, а сам канцлер стал одним из худших за всю историю. Отметим, что в прессе звучат довольно странные и даже противоречивые слова тех или иных европейских политиков. Возникает стойкое ощущение, что министры обороны не общаются с президентами, а разум есть только у отставных генералов и других офицеров, покинувших государственные должности. Довольно любопытная история с истребителями. Вначале мы слышим о том, что пора бы уже начать поставлять в Киев штурмовики стран НАТО. После этого те же политики с грустью констатируют, что самолётов у них очень мало, а после и вовсе уверяют, что сегодня Украине авиация и вовсе не требуется. Похоже, некоторые европейские чиновники явно заигрались, а в результате позиция этих ребят становится всё более запутанной. Ранее официальный Лондон пообещал Зеленскому истребители, ну а сегодня пошёл на попятную. Как оказалось, Англия не отказывается от своих обещаний, просто в Украине неверно поняли те или иные заявления (похоже, переводчиком взяли школьника). Лондон намерен помочь штурмовиками, но с некоторыми оговорками. Так, все страны Восточной Европы, которые отправят Киеву свои МиГ-29 или Су-24, вправе рассчитывать на помощь Англии в вопросе пополнения собственного авиапарка.

Теоретически, это может значить только одно: Англия отдаст свои истребители, но в реальности всё куда сложнее, поскольку эксперты отмечают, что сегодня в стране наблюдается острая нехватка авиапарка. Это значит, что страны Восточной Европы получат некие гарантии на поставки, а сроки растянутся на годы или даже десятилетия. В качестве основной причины приводится следующий аргумент. Англичане уверены, что сегодня украинским пилотам самолёты стран НАТО не принесут пользы, поскольку эти ребята просто не умеют на них летать. Потребуются долгое месяцы тренировок, а значит придётся отправить английских инструкторов для обучения. А этого официальный Лондон делать не намерен. Дело тёмное, хотя не все настроены так принципиально. К примеру, сегодня в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Визит его приурочен к годовщине начала СВО, а сам он приехал не с пустыми руками.

Якобы, во время официальной встречи он объявит о том, что 2 их обещанных 14 Leopard уже находятся на пути в Украину. По данным Bloomberg, танки могут пересечь границу уже сегодня или в любой другой день. Точных данных на этот счёт нет, но это не так важно, поскольку даже 14 танков в бой не бросят. Украинские власти будут беречь Leopard 2, поскольку он имеет целый ряд секретных технологий, о которых российским инженерам не положено знать. При этом ожидается поставка модификации Leopard 2А5 и выше, а значит внутри окажется продвинутый электронный прицел, улучшенная броня и многие другие системы. Сколько ещё подобных танков прибудут в Украину, сказать сложно, поскольку европейские страны продолжают делать противоречивые заявления. В любом случае их будет недостаточно для полноценного наступления, а вот с Leopard 1 ситуация любопытная. Выяснилось, что танки находятся на хранении и нуждаются в ремонте, поскольку не годятся для боевых действий. Власти Германии помалкивают, а местная пресса пишет о том, что там просто не могут найти тех, кто заплатит за ремонт и модернизацию танков.

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P.S. Пока мы готовили материал к публикации, появилась информация о том, что танки уже зашли на территорию Украины.