Назвать точную стоимость системного блока производитель отказывается

Несколько лет назад автор данного материала беседовал с гражданином США на отвлечённые темы. Американец был доктором философии и неплохо разбирался в технологиях, предпочитая менять гаджеты несколько раз в год. Так вот, когда зашла тема о производстве смартфонов, парень с неподдельным интересом отнёсся к вопросу о том, считает ли он продукцию Apple и других компаний чисто американской. Вначале он даже не мог понять, о чём я толкую, но в итоге сильно удивился, что людям на другом конце океана в голову приходят такие глупые мысли. По мнению американца, важно лишь то, кому принадлежит идея конечного продукта. В пример он привёл молочный батончик. Согласитесь, что мы же не говорим о том, что авторство принадлежит корове Машке, которая даёт молоко фермеру. Словом, у жителей США нет экзистенциальной проблемы происхождения тех или иных товаров, ну а в России подобные разговоры не прекращаются десятилетиями.

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Находятся люди, которые постоянно ищут подвох, рассказывая нам о несостоятельности отечественных производителей полупроводниковой продукции. Согласимся, что компании из РФ сильно отстали от своих американских коллег. Время упущено, а простых решений нет. Возможно, было бы неплохо воспользоваться китайским опытом, но из-за санкций компании из Поднебесной не рвутся делиться технологиями с Россией, а разработка собственных буксует. Ну а поскольку ни одна страна мира не может создать все комплектующие для полноценного компьютера или ноутбука, то нет ничего удивительного в том, что любые инициативы встречают сильное сопротивление. Например, недавно в Беларуси начали продавать ноутбуки, собранные местными специалистами. От белорусских производителей там только наклейки, вот только американцы твёрдо уверены, что лэптоп производства Dell (собранный из китайского железа) – это на 100% продукт технологического сектора США. Похоже, некоторым диванным экспертам сегодня наш материал придётся не по вкусу, ведь российская компания Delta Computers начала производство системных блоков в форм-факторе SFF.

Первые компьютеры уже попали в руки специалистов «Росэнергоатом» где и проходят тестирование. Неожиданным выглядит решение назвать ПК «Бобёр». Неясно, что разработчики имели в виду, ведь официальных комментариев в прессе на эту тему мы не нашли. Внутри находится российский процессор «Байкал-М». Напомним, перед нами энергоэффективный камень, созданный на архитектуре ARM и включающий 8 ядер CortexA57. Максимальный теплопакет не превышает 35 Вт, а сам процессор способен конкурировать со старым Core i3-7300Т. До недавнего времени «Байкал-М» выпускался по 28-нм нормам на заводах TSMC. Неясно, сколько вообще подобных процессоров удалось создать, ведь уже почти год производство остановлено из-за санкций. Именно поэтому достаточно сложно судить о способности Delta Computers поставить достаточно компьютеров на отечественный рынок.

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В качестве операционной системы значится Astra Linux SE, а представители «Росэнергоатом» уверяют, что переход на российские процессоры позволит решить проблему импортозамещения и крайне важен для бесперебойной работы не только атомной энергетики страны, но и многих других отраслей. Судя по всему, купить в рознице нечто подобное вам не удастся, а производитель предлагает обращаться лично с запросом, не называя конечную цену и размеры партии. Кстати, тот же Delta Computers уже выпускает системные блоки для российских госкорпораций. Внутри находятся процессоры AMD и Intel последних поколений, а количество оперативной памяти DDR4 можно расширить до 128 Гб. Доступны актуальные интерфейсы с установкой скоростного твердотельного накопителя формата М.2. Есть слот под жёсткие диски, а максимальный объём не может превысить 26 Тб. Delta Computers предпочитает сотрудничать только с корпоративным сегментом, поэтому стоимость компьютеров на базе американских процессоров узнать не выйдет.