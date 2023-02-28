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Польский журналист целые сутки кормил фейками украинских патриотов
20 000 бойцов ВСУ загнали ЧВК «Вагнер» в огненный котёл – новый фейк от польского издания Polsat
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Ещё несколько сотен лет назад войны велись с помощью пушек и мушкетов, ну а сегодня важно не только разгромить противника на боле боя, но и устроить целый вал дезинформации. Украинские власти учились у лучших, ведь именно США уже много лет ведут компанию из массированных фейковых новостей, что позволяет создавать фоновый шум и мешает обычным людям находить истину в мире хаоса. Проще говоря, в прессу попадает масса противоречивых данных, призванная запутать читателя и смазать реальные факты. Например, уже несколько лет американский контингент находится в Сирии без всяких мандатов со стороны ООН. Янки просто захватили нефтяной промысел на севере страны и на любые обвинения кидают десятки сомнительных фактов. Получается, что если вы и прочтёте о том, что США находится в Сирии, то скорее сделаете вывод, что эти ребята там противостоят терроризму, а не качают бесплатную нефть. 

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Ну а украинское правительство с первых дней после начала СВО призывало своих граждан плодить фейки, рассказывая о том, что любые обвинения в сторону России идут на пользу демократии. Сложно понять, как ложь может соседствовать с демократией. Похоже, мы с вами ещё недостаточно много знаем об этом понятии, поэтому оставим досужие разговоры до лучших времён. Спустя год после начала СВО можно констатировать, что рассадники фейков не только не стали исчезать, но и сбились в кучки из профессионалов своего дела. Если вы способны трезво мыслить, то после прочтения заголовков украинских новостей у вас сложится ощущение, что там вещают из параллельной Вселенной. Приводить факты не будем, ведь вы и сами можете побаловать себя абсурдными заявлениями местных политиков. Как оказалось, свою минуту славы хотят получить и польские журналисты. Вчера заголовки польской газеты Polsat вызывали трепет у всех украинских патриотов, правда длилось это недолго. 

Начнём с того, что журналист Polsat пан Лаховски совсем недавно посетил Бахмут, где сделал репортаж о людях, не желающих покидать город. После общения с местными парень понял, что эти люди намерены дождаться русских. Такое поведение вызвало у Лаховски неподдельное возмущение, из-за чего он назвал жителей Бахмута сепаратистами. Похоже, информация дошла до Зеленского, который тут же сообщил о некрасивом жесте Лаховски польскому премьеру. Журналисту дали по шапке, после чего этот парень решил быстро реабилитироваться, а заодно и набрать дополнительных очей. 26 февраля он написал у себя Твиттере, что ЧВК «Вагнер» взяли Орехово-Василевку. Многие российские блогеры тут же перепечатали новость, ну а дальше поляка понесло. Лаховски неожиданно рассказал о контрнаступлении украинских сил в составе четырёх бригад (до 20 тысяч человек). Ближе к ночи поляк заявил о том, что «музыканты» находятся в окружении, уверяя в том, что русские попали в самый настоящий огневой мешок. Уже утром 27 февраля Лаховски поведал о том, что наступление ВСУ продолжается, а контратака оказалась чрезвычайно успешной. Авангард российских войск отрезан и создан котёл, где будут перемалываться самые боеспособные части. В подтверждение этих слов демонстрировалась редакционная карта со стрелочками.

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Вчера многие украинские паблики радостно праздновали победу, ну а сегодня подоспели разочаровывающие новости. Как оказалось, небольшая контратака всё же была, но производилась она силами нескольких неполных рот, а в результате захлебнулась у Парасковиевки. После этого бойцы ВСУ были отброшены на свои позиции, а за сутки ситуация на этом направлении не менялась. Представители официального Киева информацию Лаховски не комментируют, ну а в итоге своё негодование откровенным фейком начали высказывать даже патриотические украинские каналы. Ну а сам поляк остался доволен, ведь минуту славы он уже получил. Кстати, российские военкоры сообщают о сложной ситуации на юго-западе от Бахмута, где была зафиксирована контратака в направлении Клещеевки. Подробностей пока нет, но речь о локальном сражении, которое никак не меняет обстановку на фронте. 

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#сво #политика
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