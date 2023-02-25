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Замдиректора школы в США умудрился 8 месяцев незаметно добывать Биткоины и не платить за свет
Потребовалось помощь специалистов, чтобы идентифицировать сложное оборудование по добыче криптовалюты
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Так уж сложилось, что добыча криптовалюты требует дорогостоящего оборудования и огромного количества электроэнергии, что уже вызвало волну негодования в обществе. Если вы не забыли, то в 2021 году мир находился под давлением полупроводникового кризиса. Тогда высокопроизводительных современных чипов было так мало, что за ними выстраивалась очередь на несколько лет, а эксперты не давали хороших прогнозов. Казалось, что дефицит затянется на долгие годы, вот только с падением курса основных криптовалют и снижением инвестиций в майнинг проблема решилась сама собой. На самом деле не всё так просто, ведь за прошедший год крупнейшие компании, занимающиеся добычей Биткоина, значительно увеличили инвестиции в покупку нового оборудования.

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Обратите внимание на график ниже. Как видите, за указанный временной период хешрейт Биткоина увеличился на 40%, а аналитики полагают, что в текущем году мы ещё увидим несколько рекордов, поскольку ASIC-майнеры расходятся, как горячие пирожки. Курс первой криптовалюты восстанавливается, но даже сегодня прибыль не так высока, как хотелось бы, поэтому некоторые идут на хитрости. Ясно, что крупные компании не могут себе позволить вести нечестную игру, а вот владельцы небольших ферм используют разнообразные способы. Всё чаще мы слышим о нечистоплотных шахтёрах, которые подключаются к государственным или частным сетям, что позволяет им и вовсе не платить за электричество. К примеру, если во время добычи 1 монетки Биткоина обычно расходуется энергии на 13 тысяч долларов, то находчивый майнер может получать прибыль сразу же после подключения, поскольку ни за что не платит. 

Немало подобных случаев фиксируется в России, но, как оказалось, подобным страдают даже в США. Западная пресса сообщает о начале судебных слушаний над неким Надимом Нахасом, обвиняемым в мошеннических действиях. Сам он работал заместителем директора в городе Кохассет, штат Массачусетс, поэтому имел доступ к подвальным помещениям и другим укромным уголкам. Судя по всему, нелегальная ферма была обнаружена ещё в декабре 2021 году, а сеть оказалась настолько сложной, что для идентификации потребовался специалист. В итоге странные конструкции с воздуховодами и непонятно куда идущими проводами привели следствие к Нахасу, а сам он после длительных разбирательств подал в отставку в марте 2022 года. С тех пор следствие накапливало материалы дела, изучало данные на изъятых компьютерах и подсчитывало нанесённый государству ущерб. В ходе следствия было установлено, что бывший заместитель директора долгие 8 месяцев копал Биткоин и потратил на это электричества на 17 500 долларов. Вчера Надим Нахас предстал перед судом, но результаты пока предсказать сложно. Не исключено, что обвиняемый пошёл на сделку со следствием, что позволило получить больше информации. В таких ситуациях мошенники не только возмещают нанесённый ущерб, но и получают небольшой и даже условный срок. Сегодня майнинг не считается серьёзным преступлением, а по указанному выше делу приговор пока не вынесен.

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Известно, что нелегальный майнинг не раз фиксировался и в России, но имеет свою специфику. Так, в последнее время фермеры из Московского региона перевезли своё железо в области, где плата за электричество минимальна. Многие из них легально платят за потреблённые киловатты, но всё равно нарушают закон, поскольку в той же Иркутской области для населения действует социальный тариф, тогда как добыча Биткоинов квалифицируется как предпринимательская деятельность. Это значит, что плата за 1 кВт будет выше. Словом, везде есть любители дармовщинки, что и доказывает наш материал. 

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#майнинг #криптовалюты
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