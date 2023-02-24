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Выбираем оптимальный процессор под видеокарту GeForce RTX 3060 – Core i5-12400F vs Ryzen 5 5600X
Покупка Ryzen 5 5600X кажется нам более разумным решением
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Вчера мы с вами убедились в том, что цены на процессоры Intel в российских магазинах значительно дороже аналогов производства AMD. Секрет в том, что красные уже успели оценить сложности с реализацией новинок нового поколения, поэтому ощутимо скинули стоимость своей продукции. Ну а синие пока не готовы демпинговать и предпочитают отсидеться. Несомненно, что есть и другие причины, но всё это не так важно, ведь наших читателей интересует не «почему», а «сколько».

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Именно поэтому мы поговорим о перспективных процессорах, которые позволяют собрать недорогой, но весьма неплохой игровой компьютер. Остановимся на том, что в качестве видеокарты у нас окажется Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060, а разрешение дисплея будет не выше 1080р. Изучим наиболее выгодные предложения от 15 000 рублей и ниже.

Начнём с Core i5-12400F. Прежде всего вы должны понимать, что данный процессор без видимых сложностей справится с указанными выше видеокартами. Вопросов с раскрытием потенциала не будет, а производительность окажется на максимальном уровне. И всё же, если вы не забыли, то выше мы писали о том, что решения Intel сегодня далеки от выгоды. Именно поэтому давайте рассмотрим и других претендентов на звание лучшего процессора для разумных, но не очень зажиточных геймеров.

Самым мощным процессором нашей подборки становится Ryzen 5 5600X. Вам точно хватит этого камня на ближайшие несколько лет, а при желании можно будет заменить его через какое-то время на Ryzen 9 5900Х, что позволит увеличить быстродействие в играх и рабочих задачах. Заменять материнскую плату не придётся, а значит вы тратите мало, а получаете много. Очень неплохо, ведь итоговая сборка будет идеально работать с видеокартой GeForce RTX 3060, а вам покоряться ультимативные настройки графики.

Чуть меньше 12 тысяч стоит Ryzen 5 5600G. Этот камень мы можем порекомендовать тем, кто не планирует брать дискретную видеокарту. Мало ли, вдруг вы вначале хотели купить GeForce RTX 3060, а после решили, что для Контр Страйк и Мира Танков вам будет достаточно и встроенного графического чипа на Ryzen 5 5600G. Если всё так, как мы описали, то самое время обратить внимание на этот камень, ведь он отличается не только внушительным быстродействием и играючи справляется с любыми пользовательскими задачами, но и может заметить видеокарту большинству наших читателей. 

За 11 590 рублей вас поджидает Core i3-13100F. Помните о том, что речь идёт о 4-ядерном процессоре, который почти ничем не лучше того, что был представлен в прошлом году. Получается, что Intel предлагает нам достаточно спорный выбор, ну а мы советуем проходить мимо. Да, быстродействия Core i3-13100F для раскрытия потенциала GeForce RTX 3060 вам точно хватит, но зачем лишать себя дополнительных ядер и терять в скорости, если за 10 630 рублей доступен Ryzen 5 5500? Данный процессор обладает немалым запасом прочности и по всем показателям лучше указанного выше Core i3-13100F. 

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Ну и чуть дешевле 10 тысяч рублей в наличии Ryzen 5 4600G. Если у вас ограниченное количество денег, то этот камень способен не только заменить вам видеокарту, но и окажется не хуже всех указанных выше процессоров в любых задачах. Эксперты рекомендуют купить под него немного дороже систему охлаждения. На самом деле мы полагаем, что брать кулер с минимальными показателями теплоотвода – это настоящая глупость, способная привести к проблемам на вашем компьютере. Ну а неплохая система охлаждения может позволить вам немного повысить тактовые частоты встроенного графического ядра. Вместе с 16 Гб оперативной памяти и материнской платой на чипсете В550 ваш процессор 5 4600G будет служить вам ещё очень много лет. Если вы не в курсе, почему стоит обратить внимание именно на данный чипсет, то мы поясним. Всё дело в том, что он включает поддержку интерфейса PCIe 4.0. Возможно, сегодня вам такая технология и не пригодится, но через год может заинтересовать, тогда как переплата за соответствующие материнские платы небольшая.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 5600x
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