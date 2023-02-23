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Что не так с Core i5-13400 – почему сегодня процессоры Intel в магазинах РФ такие дорогие
Core i5-13400 не только дорогой, но и медленный
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Процессоры Intel серии Core i5 уже достаточно давно считаются золотой серединой, позволяя получать высокие скоростные показатели по разумной стоимости. Но если камни с разблокированным множителем себе могут позволить не все, то менее дорогие без разгонного потенциала неплохо расходятся. При этом подобные процессоры пользуются стабильным спросом даже спустя год после своего релиза не только на российском, но и на европейском рынке. 

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К примеру, Core i5-12400 долгое время входил в тройку наиболее продаваемых, поскольку не только обладает неплохими скоростными показателями, но и способен справиться с неплохими видеокартами. Стоимость материнской платы под такой процессор стартует со 100 долларов, а значит системный блок окажется не только современным, но и недорогим. А вот Core i5-13400 пришёл в российскую розницу с большим опозданием и вызывает массу вопросов. Давайте разбираться. 

Прежде всего Core i5-13400 получил сразу 10 ядер, тогда как в прошлом поколении в данном сегменте было всего 6 ядер. Увы, но количество быстрых ядер не изменилось, тогда как маркетинговая машина работает в полную силу, а значит Intel вводит обычных пользователей в заблуждение. 4 дополнительных ядра – это самый настоящий балласт. Теоретически, они должны способствовать снижению энергопотребления, когда вы во время работы с текстовыми документами или другими нетребовательными задачами сможете сэкономить немного электричества. Возможно, для ноутбуков такая система уместна, но на домашнем ПК бесполезна, поскольку экономия мизерна. Ну и сами малые ядра работают плохо, при этом стоит новый 10-ядерник внушительные 22 590 рублей. Давайте посмотрим, что вы можете купить за эту сумму и попробуем найти альтернативы чуть дешевле.

За 23 тысяч в рознице есть Ryzen 7 5800X. В данном случае вы получаете не только более мощный процессор с полноценными 8 ядрами, но и не переплатите за сборку, поскольку под камни AMD материнские платы стоят сущие копейки. В рабочих задачах Ryzen 7 5800X окажется недостижим для Core i5-13400. Выходит, что после первого же сравнения становится очевидно, что за аналогичную цену вы можете купить процессор намного быстрее. Но это в красном лагере, а что предлагают синие? И здесь неудача, ведь чуть дешевле можно встретить Core i5-12600KF. А это уже настоящий игровой камень, который ничем не уступает Ryzen 7 5800X, предлагая неплохое соотношение между ценой и быстродействием. Тактовая частота Core i5-12600KF внушает уважение, ну а вы можете взять любой из двух камней. Оба демонстрируют идентичные показатели, хотя красный всё же быстрее в рабочих задачах. Сказываются 8 ядер. Брать дорогую материнскую плату и оперативную память под Core i5-12600KF уже не нужно, поскольку процессор всё же принадлежит к прошлому поколению.

Всего 18 500 просят за Ryzen 7 5700G. А это уже полный нокаут, в который отправляется наш Core i5-13400. Мало того, что камень AMD быстрее, так он ещё и предлагает самую быструю встроенную графику на рынке. Всё это не значит, что вы сможете играть в требовательные новинки, скорее нет. И всё же, количество поддерживаемых проектов окажется точно выше, а с танками и шутерами Ryzen 7 5700G и вовсе справляется с закрытыми глазами. Словом, шансов у Core i5-13400 всё меньше, а смысла от такого приобретения просто нет.

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На закуску Core i5-12400F и Ryzen 5 5600Х. Начнём с того, что камень Intel нового поколения почти не демонстрирует прироста быстродействия, поэтому Core i5-12400F не только будет выгоднее по деньгам, но и покажет примерно аналогичную производительность. Но это если сравнивать с не самым удачным Core i5-12400F, ведь в продаже есть Ryzen 5 5600Х. Увы, но процессор AMD в буквальном смысле кладёт Core i5-13400 на лопатки. В итоге мы не видим ни одной причины, которая могла бы побудить нас рекомендовать вам такой спорный камень. Уж лучше купите, что-то другое, как видите, выбор действительно есть, а любой процессор будет намного лучше либо выгоднее. Ну а отвечая на вопрос заголовка данного материала отметим, что сегодня ценовая политика AMD такова, что выгодных предложений там больше, а вот Intel только анонсирует скидки, но пока не делает их. Вот и весь секрет.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-13400
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