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Народная видеокарта февраля 2023 года – почему GeForce RTX 3060 хуже, чем Radeon RX 6600
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Если вы обратите внимание на доходы NVIDIA за последние несколько лет, то сможете убедиться в том, что игровой сегмент приносит компании всё меньше денег. Похоже, за год потери составили 1 миллиард долларов, при этом главная проблема состоит в том, что Дженсену Хуангу не удалось найти другие источники финансирования. Частично перекрыть минус получилось за счёт графических решений для облачных технологий, но спрос среди геймеров падает, а значит проблемы будут только расти. 

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Нет никаких сомнений, что фокус NVIDIA с повышением стоимости на видеокарты не удался. Эксперты уверяют, что спрос не оправдал ожиданий, а GeForce RTX 4070 Ti и вовсе продаётся совсем не так хорошо, как уверяла западная пресса. Видеокарта за 800 долларов или 1000 евро не способна стать популярной на рынке, где подавляющее большинство геймеров составляют те, кто не готов платить за развлечения больше 400 долларов и даже меньше в зависимости от региона. Именно поэтому сегодня мы остановимся на более реалистичных цифрах, выбрав видеокарты, которые больше подходят нашим читателям.

Начнём с GeForce RTX 3060 Ti, представляющей собой неплохой выбор для геймеров. Видеокарта подходит для широкого круга пользователей и позволяет играть не только в народном разрешении, но и запускать требовательные новинки в 2К. Поскольку речь идёт о видеокарте за 40 тысяч рублей, то ожидать от неё быстродействия флагманов не приходится, но это не значит, что вы станете испытывать с GeForce RTX 3060 Ti сложности. В разрешении 2К даже в самых сложных сценах можно рассчитывать на 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. С трассировкой лучей не обойтись без масштабирования, но это плата за доступ к технологиям.

А вот GeForce RTX 3060 уже не такая дорогая, поскольку стоит 28 540 рублей. Согласимся, что для некоторых такая сумма кажется неподъёмной, но в целом графический чип неплохо справляется с поставленными задачами. Мы рекомендуем использовать видеокарту исключительно в разрешении 1080р. Если у вас монитор с разрешением 2К, то сразу же приготовьтесь к тому, что без DLSS не обойтись. Технология масштабирования имеет ряд минусов, хотя и считается наиболее перспективной. Эксперты полагают, что близится время, когда повышать быстродействие за счёт уменьшения технологического процесса окажется невозможно, ну а технология масштабирования в паре с искусственным интеллектом способна взять на себя задачи повышения fps. Данная версия GeForce RTX 3060 имеет 8 Гб видеопамяти и отличается от оригинальной, получившей 12 Гб и 192-битную шину.

Если у вас есть острое желание сэкономить, то можно обратить внимание на GeForce GTX 1660 Super. Начнём с того, что не рекомендуем брать такую видеокарту, поскольку она ощутимо слабее GeForce RTX 3060, но есть небольшой нюанс. Так, особенно хорошо различия видны на современных быстрых процессорах. Если у вас старый компьютер, то можно не пытаться искать разницу там, где её нет, ведь несколько кадров в секунду окажутся незаметны глазу. 

Radeon RX 6650 XT мы предлагаем в качестве альтернативы для GeForce RTX 3060 Ti. Обе видеокарты демонстрируют почти одинаковую производительность, поэтому решайте сами, хотите ли вы экономить 4 тысячи рублей, покупая графический чип AMD. Нам кажется, что решение должен принимать каждый геймер, ну а помочь в этом могут тесты, которые доступны в интернете. Помните о том, что Radeon RX 6650 XT не так хороша в трассировке, но даст фору по энергоэффективности. Проще говоря, если у вас блок питания на 500 Вт, то мы не рекомендуем покупать GeForce RTX 3060 Ti.

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Всего 24 тысячи просят за Radeon RX 6600. А вот это уже приятный сюрприз, ведь видеокарта быстрее GeForce RTX 3060 и стоит на 4 тысячи меньше. В данном сегменте геймеры предпочитают экономить каждую сотню, поэтому нам видеокарта производства AMD кажется предпочтительнее. Говорить о трассировке лучей не приходится, поскольку даже с использованием масштабирования волшебные лучики выглядят посредственно. Если вы хотите оценить данную технологию, то ориентироваться на графические чипы за 24 тысячи довольно глупо. Начинать стоит с 80 тысяч рублей и выше.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 #radeon rx 6600
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