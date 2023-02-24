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Когда видеокарты NVIDIA подешевеют и почему мы не заметили, как цены на флагманы снизились на 20%
Если бы курс доллара оставался на отметке 62-к-1, то GeForce RTX 4090 могла бы стоить 112 тысяч рублей
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Многие наши читатели возмущены тем, что видеокарты в магазинах РФ не дешевеют. Якобы, в США выгодных цен хоть отбавляй, ну а отечественная розница дерёт с геймеров втридорога. Согласимся, что российские магазины не самые щедрые на планете, вот только здесь не всё так очевидно. Так, прежде всего с любой видеокарты нужно заплатить НДС в размере 20%. Вы же не думали, что это за нас это сделает владелец торговой сети? Сюда прибавьте растаможку, процент продавцу, перевозчику и риски тем, кто продал санкционный товар. Получается намного дороже, чем в США и даже в Европе, но и это не все.

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Вспомните, какой был курсу у рубля, когда флагманы NVIDIA появились в российской рознице. Правильно, 62-к-1, ну а сегодня за 1 доллар давали все 75 рубчиков. Несложно посчитать, что за 3 месяца курс рубчика упал на 20%, а значит и стоимость всех графических чипов должна была вырасти пропорционально. Давайте рассмотрим, что и сколько стоит, а после подумаем, так ли всё плохо.

Итак, GeForce RTX 4090 на старте продаж стоил 140 тысяч рублей. Если вы прибавите к этой сумме 20%, то получите 140 тысяч + 28 тысяч, что равняется почти 170 тысяч рублей. А между тем сегодня за всё тот же флагман NVIDIA просят всё те же 140 тысяч. Получается, что за 3 месяца стоимость графического чипа снизилась ровно на 20%, а это очень неплохо. Давайте считать дальше. GeForce RTX 4080 стоила всё те же 100 тысяч, что и сегодня. Как вы уже поняли, за это время курс национальной валюты сильно упал, а вот цена не выросла. Несложно сделать вывод о том, что налицо масштабное удешевление нескольких позиций, ну а мы с вами ничего и не заметили. Попробуем перейти к понятным цифрам. Смотрите: на старте продаж в РФ за GeForce RTX 4080 просили 100 000 рублей или 1600 долларов (1200 долларов + 250 долларов НДС + 150 долларов все остальные хотелки). Сегодня при курсе 1-к-75 вы потратите всего 1330 долларов. Ощущаете разницу? А она есть и очень существенная.

Примерно такая же ситуация и с GeForce RTX 4070 Ti, с той лишь разницей, что на старте продаж этой видеокарты курс рубля уже упал до 68-к-1. Поскольку цена осталась примерно такой же, то можно сделать вывод о том, что GeForce RTX 4070 Ti скинула небольшую сумму в долларах. Давайте посчитаем, сколько точно. Было: 1175 долларов (курс 68-к-1), стало 1065 долларов (курс 75-к-1). Всё ещё далеко от идеала, вот только магазины ни в чём не виноваты, а сегодня мы бы наслаждались видеокартами по выгодным ценам. Не верите, давайте представим, сколько бы стоила GeForce RTX 4090, если бы рубль не обвалился. Вычитаем из 140 000 рублей 20% и получаем 112 тысяч рублей. Неплохо, тогда как за GeForce RTX 4080 просили бы 80 тысяч (100 000 рублей минус 20%). А вот GeForce RTX 4070 Ti могла бы стоить не выше 70 тысяч. Поскольку всё это только красивая математика, то мы перейдём к другим видеокартам.

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Когда курс рубля равнялся 62-к-1, за GeForce RTX 3080 просили около 62 тысяч рублей. Сегодня старый флагман NVIDIA подорожал до 69 тысяч, а значит магазины не смоли или не захотели удерживать цены на этот графический чип. Не исключено, что скидки на новинки обусловлены снижением стоимости по всему миру, тогда как старые видеокарты застыли и перестали дешеветь. Выходит дорого и невыгодно. За GeForce RTX 3070 Ti несколько месяцев назад просили около 53 тысяч рублей, а сегодня цена выросла незначительно. Выходит, что эта видеокарта также подешевела почти на 20%, ну а причина того, что цена осталась прежней в падении курса рубля. Вот такая математика у нас получилась. Отметим, что выгода есть только у тех, кто получает зарплату в долларах. Увы, но основная масса жителей России от всех этих курсовых перепадов потеряла. Что поделать, не исключено, что со временем рубль отыграет хотя бы часть позиций.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4090
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