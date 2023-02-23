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GeForce GTX 1650 против Radeon RX 6500 XT – выбираем самую быструю видеокарту для World of Tanks
GeForce GTX 1650 не кажется нам более выгодным решением, хотя есть свои нюансы
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Владельцу дорогостоящей машины за 80 тысяч долларов не понять обычного работягу, который с большим трудом скопил на потрёпанного временем китайца. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Точно так и энтузиасту, у которого в кармане есть деньги на GeForce RTX 4070 Ti, не понять того кто с трудом может себе позволить бюджетный графический чип прошлого поколения. Многие геймеры пытаются решать проблему нехватки финансов самыми различными способами. 

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Например, можно попытать счастья на китайских площадках. Скорее всего, проблем с AliExpress у вас не будет, но бывают ситуации, когда приходится ждать возврата месяцами, а ведь всё это время вы надеялись играть в ваши любимые игры. Многие отправляются на вторичный рынок, но и там промышляют мошенники, а встретить видеокарту после нескольких лет проведённых в шахте, можно на каждом углу. Пожалуй, наиболее оптимальным решением будет покупка абсолютно новой видеокарты. Согласимся, что на вторичном рынке или AliExpress выйдет дешевле, но здесь у вас точно не будет никаких рисков. Видеокарты хватит на какое-то время, что позволит пересидеть трудные месяцы, ну а после отправляйтесь работать, ведь без этого рассчитывать на нормальные видеокарты – это верх наивности.

Начать наш обзор предлагаем с GeForce RTX 3050. Эта младшая видеокарта NVIDIA, поддерживающая трассировку лучей. На самом деле здесь не так интересны волшебные лучики, как неплохой запас прочности. С такой видеокартой вы сможете пару лет играть в разрешении 1080р без видимых проблем. И всё бы ничего, но стоит GeForce RTX 3050 довольно немало. Если у вас есть нужная сумма, не забивайте себе голову, ничего лучше с подобными характеристиками и такой ценой на рынке всё равно нет.

GeForce GTX 1660 Super дешевле всего на полторы тысячи рублей, но может заинтересовать тех, кто считает каждый рубчик. Особенно данная видеокарта хорошо себя покажет в онлайн-играх, танках и кораблях, где вы можете ещё 5 лет беззаботно гонять на максимальных скоростях. Требовательные новинки не способны поставить GeForce GTX 1660 Super поскольку у неё остался ещё запас прочности, но всё это актуально только для разрешения 1080р. По нашему мнению, 6 Гб видеопамяти достаточно в 2023 году, поэтому вы можете смело брать эту видеокарту.

Ну или присмотритесь к GeForce GTX 1650, которая стоит 15 тысяч рублей. Что примечательно, вы всё ещё сможете играть в новинки с разрешением 1080р, но над настройками графики придётся основательно поработать. Видеокарта явно не соответствует современным требованиям и будет стремительно устаревать. Настройки выше средних поднять не удастся, хотя в тех же танках GeForce GTX 1650 покажет себя с лучшей стороны. Как вы могли заметить, многое зависит от того, в какие игры вы предпочитаете играть, поскольку именно исходя из этого нужно строить требования к видеокартам.

Мы не можем обойти продукцию AMD, поэтому в категории до 20 тысяч укажем на Radeon RX 6500 XT. Решение неоднозначное, поскольку с поддержкой PCIe 3.0 у видеокарты всё очень плохо. Это значит, что владельцы компьютеров, у которых нет в наличии поддержки интерфейса PCIe 4.0, проходят мимо. Фактически, быстродействие снизится до уровня менее дорогой GeForce GTX 1650. Мы полагаем, что это напрасная трата времени, хотя положение немного спасает технология FSR. Масштабирование не способно решить всех проблем, ну а сама Radeon RX 6500 XT – это крайне бюджетная видеокарта. Здесь всего 4 Гб видеопамяти и очень скоромная даже по меркам 2023 года 64-битная шина. С таким комплектом надеяться на высокие настройки графики мы бы вам не рекомендовали.

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Ну и чуть дешевле 15 тысяч вы можете купить Radeon RX 6400. Повторимся, что польза от такой видеокарты будет только в том случае, если у вас на материнской плате есть поддержка PCIe 4.0. В этом случае можно даже попробовать запустить требовательные новинки. Ну а для танков и тому подобных игр Radeon RX 6400 окажется даже больше, чем нужно. Помните об этом, когда решаете отправиться в магазин за видеокартой.

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