Несмотря на то, что 4 квартал 2022 года был сложным, рост стоимости криптовалют открывает перед майнерами новые возможности

Переход Эфира на алгоритм Proof-of-Stake (PoS) был анонсирован Виталиком Бутериным несколько лет назад. Долгое время основатель второй криптовалюты переносил сроки, а в итоге миллионы людей по всему миру решили, что всё это какая-то несмешная шутка. Каждый год майнеров, использующих для получения цифровых монет видеокарты, грозили отправить на покой, но ничего не случилось в 2020 году, в полной тишине прошёл 2021 год, а первую половину 2022 Бутерин делал неоднозначные заявления. Казалось, что ожидать революционных изменений не стоит, а видные эксперты высказывали неоднозначные предположения. К примеру, широко известна стала точка зрения, согласно которой как минимум первые полгода после перехода Эфира на стейкинг майнерам разрешат копать. Проще говоря, старый протокол не уберут, а лишь активируют новый. Похоже, аналитики недооценивали решимость Виталика Бутерина, ведь осенью всех фермеров попросили на выход, а случилось это в один день, что стало довольно неожиданным событием.

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К тому моменту криптовалюты и так чувствовали себя нестабильно, а в итоге рухнули на самое дно. Добывать Эфир стало невозможно, а большая часть мощностей была переключена на Ethereum Classic. Появлялись новые монеты, а некоторые пытались использовать дуалмайнинг, вот только всё это было напрасно. К октябрю курсы основных альткоинов рухнули, а в результате во многих странах добыча стала невыгодна, поскольку перестала покрывать даже расходы на электричество. Несмотря на это хешрейт Ethereum Classic остаётся стабильным на протяжение многих месяцев, а значит немало шахтёров продолжает копать. Эксперты отмечают, что причина в том, что многие надеются на скорое восстановление рынка и рост стоимости альткоинов. Теоретически, Ethereum Classic может выстрелить, что позволить окупить затраты и получить огромную прибыль. Теоретически, ну а практически выходит не очень. Несколько дней назад появилась публикация финансового положения одной из крупнейших компаний, занимающейся добычей криптовалюты с помощью видеокарт. Речь о Hive Blockchain. Так вот, за четвёртый квартал 2022 года майнер зафиксировал убыток в размере 90 миллионов долларов.

Представители компании называют несколько причин происходящего. Во-первых, резкое падение стоимости Биткоина сильно ударило по доходности. Средние затраты на добычу 1 монетки ВТС за четвёртый квартал достигли 13 600 долларов, тогда как средняя стоимость цифрового золота составила 18 тысяч долларов. В результате затраты стали непомерно высокими, если считать валовую и доходную части. Это оказало негативный эффект на прибыль, ну а в ходе переоценки оборудования пришлось списать сразу 38.8 миллиона долларов с баланса компании. Но дело не только в том, что добыча Биткоина перестала давать высоких доход, ведь долгое время половину прибыли генерировали именно видеокарты. Сложно сказать, насколько большой парк графических чипов находится на руках Hive Blockchain. Насколько бы мощными они ни были, пользы от всего этого добра нет, поскольку руководство компании приняло решение перестать копать криптовалюту с помощью парка видеокарт. Всё то время, что прошло после перехода Эфира на PoS, сотни тысяч графических чипов были подключены к общей сети, где занимались расчётами, не имеющими никакого отношения к добыче альткоинов. Ну а годовой доход составляет около 1 миллиона долларов. Похоже, что этого достаточно для поддержания оборудования в рабочем состоянии, по крайней мере, какое-то время.

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Вот только у Hive Blockchain были совершенно иные планы на большой парк графических чипов. Нужно помнить, что видеокарты устаревают, а значит становятся менее эффективными, а в итоге через несколько лет все многомиллионные инвестиции могут просто сгореть. Ну и в качестве последнего бедствия, обрушившегося на головы руководства криптовалютной компании, называется рост сложности добычи Биткоина. Оказывается, только за 2022 год показатели выросли на 60%, что потребовало огромных инвестиций в покупку нового железа. Несмотря на это Hive Blockchain не только не ударила лицом в грязь, но и умудрилась накопать за 3 месяца 787 Биткоинов. Что любопытно, за четвёртый квартал 2021 было добыто 697 монет, а значит дела у майнера идут не так плохо, как кажется. Фермы с видеокартами простаивают и не приносят дохода, но рост стоимости Биткоина позволяет надеяться на получение прибыли в 1 квартале текущего года. Ну и не стоит забывать, что всегда есть возможность перевести видеокарты на добычу Ethereum Classic. Ну а пока эта криптовалюта дорожает крайне медленно.