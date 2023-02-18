Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
Речь идёт о новом немецком танке, который уже назван самым сильным на планете
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Всем нам очень интересно, как США смогли принудить канцлера Германии пойти на уступки по поставкам Украине танков. Было бы любопытно узнать, какие рычаги давления использовались, но подобные факты никогда не попадают в прессу, а значит придётся довольствоваться тем, что Шольц согласился не только отдать часть своих Leopard 2, но и не будет препятствовать передаче танков другими странами. Германия уже приступила к обучению украинских танкистов, хотя не обошлось без скандалов, но это не имеет к данному материалу никакого отношения. Суть в том, что власти Германии хотят привести в состояние боевой готовности ещё сотню Leopard 1, тогда как американцы даже не готовы назвать сроки передачи M1 Abrams. Не радуют и соседи, некоторые из которых ничего кроме громких заявлений не делают. Немецкая пресса пишет, что Шольц крайне недоволен тем, что союзники дали заднюю, тогда как Германия снова отдувается за всех. Неясно, сколько немецких кошек поставят в итоге, но по итогам Рамштайна была озвучена любопытная информация, о которой стоит поговорить.

реклама

Как оказалось, правительство Германии всерьёз рассматривает поставки в Украину новейшего танка KF51 Panther. Давайте кратко пройдёмся по характеристикам, а после оценим сроки появления танка на фронте и последствия для всех сторон. Итак, перед нами новый основной танк Германии на ближайшие 3 десятилетия. Обычно в таких ситуациях разрабатывается новая конструкция, изменяется концепция и вводятся глубокие изменения, но инженеры из немецкого концерна Rheinmetall решили пойти простым путём. Так, KF51 Panther создана на основе финальной модификации Leopard 2А7. Похоже, старая немецкая кошка оказалась не такой уж и старой, ну а первая презентация машины состоялась прошлым летом в рамках выставки Eurosatory-2022. Нет смысла рассказывать о том, что танк обладает отменной защитой от всех существующий боеприпасов, что делает его невероятно живучим. Экипаж состоит из трёх человек, но предусмотрена специальная кабинка, где будет находиться четвёртый танкист, в обязанности которого входит запуск и управление дронами-камикадзе. Всего KF51 Panther может перевозить 4 беспилотника, способные наносить ощутимый урон по движущимся целям и любым другим объектам. 

В наличии небольшой БПЛА, способный на 30 секунд подняться в воздух для получения сведений о расположении потенциального противника, ну а главной фишкой танка стала разработанная с нуля 130-мм пушка Rh120. Гладкоствольное орудие оснащено автоматическим механизмом заряжания на 20 снарядов и может даже использовать барражирующие боеприпасы типа HERO 120. Это очень серьёзное заявление на лидерство, ну а представители концерна Rheinmetall отмечают высокие характеристики пробития пушки в реальных боевых условиях. Танк похудел сразу на 4 тонны, но в остальном считается логичным продолжением наследия Leopard 2А7. Известно, что Германия пытается сделать всё возможное, чтобы именно KF51 Panther стал основным европейским танком на следующие несколько десятилетий. Это сулит гигантские контракты, а значит позволит получить немало денег в бюджет. Пока танк не вызвал живого интереса, но всё может круто измениться, ведь немецкие политики могут поставить несколько машин в Украину, пытаясь доказать их эффективность в реальном бою.

Уверены, что среди наших читателей найдутся танковые эксперты, которые поделятся своими мнением о перспективах немецкой «Пантеры». Мы же отметим, что в прессе принято сравнивать KF51 Panther с новейшим российским Т-14 «Армата». Может и так, вот только подобных танков мало, а за долгие годы серийное производство так и не было освоено. Rheinmetall заявил о способности выпустить десятки машин уже через полтора года, а значит противостоять немецкому танку будет Т-90М, шансы у которого на выживание есть только в том случае, если первые несколько выстрелов KF51 Panther уйдут в молоко. Ну а вы могли слышать о точности немецких пушек, не говоря уже о том, что новый калибр способен без труда пробить броню российского танка. Словом, теоретическая проблема есть, поскольку речь идёт об одном из самых мощных танков планеты, который претендует на роль сильнейшего в своём классе. 

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

В немецкой прессе пишут, что сегодня перед правительством стоят сложные задачи, а поиск покупателей крайне важен. Предполагается, что передача нескольких KF51 Panther Киеву позволит запустить производственные линии и показать всему миру на что способны немецкие инженеры. Сам танк пока не вызвал ажиотажа, ну а сроки появления его в Украине и вовсе выглядят нереалистично. Пока Шольц только рассматривает такую возможность, а в итоге KF51 Panther может прибыть не раньше, чем через 2 года. Будем надеяться, что конфликт так надолго не затянется. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #военные технологии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
МИД Пакистана опроверг сообщения о поставках оружия ВСУ
Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
18
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
33
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
13
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
6
Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
2
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
11
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
10
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
1
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
2
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
47
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
48
Армия США устанавливает на Abrams M1A2 систему управления огнем с ИИ и сокращает экипаж до 2 человек
7
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
На Международной космической станции опять проблемы, Роскосмос отложил запуск «Союз МС-23» на март
5
Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
3
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
5
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
3
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6

Популярные статьи

Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
83
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
6
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
25
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
11
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
5
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
176
О GeForce GTX 760 в 2023 году
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
31

Сейчас обсуждают

beltar
12:19
Т. е. сделать из сосноли просто ПК.
5 шагов, чтобы консоли Xbox снова стали великими
Paxton Fettel
12:19
в лахта центре менеджеры газовики охуевают, когда читают про то что они ципсо
Почему армия РФ до сих пор не уничтожила все РСЗО HIMARS в Украине при помощи Кинжалов
Александр Семёнов
12:18
Супер! В мк11 открылись все герои!
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Евгений Сом
12:17
Но порой лицухи в стиме имеют мастерскую с работами игроков которые на пиратке просто так не скачаешь.
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Евгений Сом
12:17
Порой лицухи в стиме имеют мастерскую с работами игроков которые на пиратке просто так не скачаешь. Яркий пример это Cities Skylines, базовую версию которой да еще на распродаже можно урвать за копейк...
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Astaroth112
12:16
3060laptop 130w в связке с R5 5600 и 17" FHD Lenovo legion 5 - мне очень нравится 👍
GeForce GTX 1060 уже не самая популярная видеокарта на планете, а геймеры переходят на ноутбуки
Юрий Котляров
12:16
Либо Китай стал делать такие мощные дроны, либо снаряд легкий муляж. У нас могут только свои наклейки приклеивать на китайские товары.
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
beltar
12:16
RX 550 стоит 6к рублей. В целом же у меня складывается какое-то странное ощущение, что некоторым нечем заняться. Во-1, для работающего мужика, если ему нужна дешевая видеокарта, цена в 6-10к рублей не...
О GeForce GTX 760 в 2023 году
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
12:16
Мы тебя найдём
МИД Пакистана опроверг сообщения о поставках оружия ВСУ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
12:14
Мы тебя найдём, гондон
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем