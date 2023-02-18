Речь идёт о новом немецком танке, который уже назван самым сильным на планете

Всем нам очень интересно, как США смогли принудить канцлера Германии пойти на уступки по поставкам Украине танков. Было бы любопытно узнать, какие рычаги давления использовались, но подобные факты никогда не попадают в прессу, а значит придётся довольствоваться тем, что Шольц согласился не только отдать часть своих Leopard 2, но и не будет препятствовать передаче танков другими странами. Германия уже приступила к обучению украинских танкистов, хотя не обошлось без скандалов, но это не имеет к данному материалу никакого отношения. Суть в том, что власти Германии хотят привести в состояние боевой готовности ещё сотню Leopard 1, тогда как американцы даже не готовы назвать сроки передачи M1 Abrams. Не радуют и соседи, некоторые из которых ничего кроме громких заявлений не делают. Немецкая пресса пишет, что Шольц крайне недоволен тем, что союзники дали заднюю, тогда как Германия снова отдувается за всех. Неясно, сколько немецких кошек поставят в итоге, но по итогам Рамштайна была озвучена любопытная информация, о которой стоит поговорить.

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Как оказалось, правительство Германии всерьёз рассматривает поставки в Украину новейшего танка KF51 Panther. Давайте кратко пройдёмся по характеристикам, а после оценим сроки появления танка на фронте и последствия для всех сторон. Итак, перед нами новый основной танк Германии на ближайшие 3 десятилетия. Обычно в таких ситуациях разрабатывается новая конструкция, изменяется концепция и вводятся глубокие изменения, но инженеры из немецкого концерна Rheinmetall решили пойти простым путём. Так, KF51 Panther создана на основе финальной модификации Leopard 2А7. Похоже, старая немецкая кошка оказалась не такой уж и старой, ну а первая презентация машины состоялась прошлым летом в рамках выставки Eurosatory-2022. Нет смысла рассказывать о том, что танк обладает отменной защитой от всех существующий боеприпасов, что делает его невероятно живучим. Экипаж состоит из трёх человек, но предусмотрена специальная кабинка, где будет находиться четвёртый танкист, в обязанности которого входит запуск и управление дронами-камикадзе. Всего KF51 Panther может перевозить 4 беспилотника, способные наносить ощутимый урон по движущимся целям и любым другим объектам.

В наличии небольшой БПЛА, способный на 30 секунд подняться в воздух для получения сведений о расположении потенциального противника, ну а главной фишкой танка стала разработанная с нуля 130-мм пушка Rh120. Гладкоствольное орудие оснащено автоматическим механизмом заряжания на 20 снарядов и может даже использовать барражирующие боеприпасы типа HERO 120. Это очень серьёзное заявление на лидерство, ну а представители концерна Rheinmetall отмечают высокие характеристики пробития пушки в реальных боевых условиях. Танк похудел сразу на 4 тонны, но в остальном считается логичным продолжением наследия Leopard 2А7. Известно, что Германия пытается сделать всё возможное, чтобы именно KF51 Panther стал основным европейским танком на следующие несколько десятилетий. Это сулит гигантские контракты, а значит позволит получить немало денег в бюджет. Пока танк не вызвал живого интереса, но всё может круто измениться, ведь немецкие политики могут поставить несколько машин в Украину, пытаясь доказать их эффективность в реальном бою.

Уверены, что среди наших читателей найдутся танковые эксперты, которые поделятся своими мнением о перспективах немецкой «Пантеры». Мы же отметим, что в прессе принято сравнивать KF51 Panther с новейшим российским Т-14 «Армата». Может и так, вот только подобных танков мало, а за долгие годы серийное производство так и не было освоено. Rheinmetall заявил о способности выпустить десятки машин уже через полтора года, а значит противостоять немецкому танку будет Т-90М, шансы у которого на выживание есть только в том случае, если первые несколько выстрелов KF51 Panther уйдут в молоко. Ну а вы могли слышать о точности немецких пушек, не говоря уже о том, что новый калибр способен без труда пробить броню российского танка. Словом, теоретическая проблема есть, поскольку речь идёт об одном из самых мощных танков планеты, который претендует на роль сильнейшего в своём классе.

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В немецкой прессе пишут, что сегодня перед правительством стоят сложные задачи, а поиск покупателей крайне важен. Предполагается, что передача нескольких KF51 Panther Киеву позволит запустить производственные линии и показать всему миру на что способны немецкие инженеры. Сам танк пока не вызвал ажиотажа, ну а сроки появления его в Украине и вовсе выглядят нереалистично. Пока Шольц только рассматривает такую возможность, а в итоге KF51 Panther может прибыть не раньше, чем через 2 года. Будем надеяться, что конфликт так надолго не затянется.