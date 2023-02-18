Когда журналисты и всякого рода эксперты говорят о том, что США взяли под контроль правительство Украины, то всегда забывают начать с самого главного. Проблема в том, что переворот 2014 года стал возможен только благодаря запущенным многие десятилетия назад процессам, о которых предпочитают молчать. Возможно, причина в незнании истории, ну или вдаваться в подробности никому не интересно. Ну а мы отметим, что всё началось с того, что ещё в начале 90-х годов американцы поставили перед собой ряд целей, одна из которых заключалась в развале России на несколько частей, с получением доступа к основной ресурсной базе. Страна должна была бороться с постоянными революциями, экономика находиться в состоянии перманентного дефолта, а элиты с благоговением смотреть в сторону демократической Европы. Политический строй планировалось расшатывать не только изнутри, но и при помощи внешнего давления. Так, было решено окружить Россию враждебными государствами путём принятия бывших республик СССР в НАТО, а также другие военно-политические союзы.

Не всё удалось реализовать, ведь революции в Казахстане и Беларуси не увенчались успехом, а власти Грузии говорят о том, что США толкают их на прямое противостояние с русскими. Не удалось американцам уничтожить и экономику России, хотя число побед у янки остаётся внушительным. Страны Балтии давно в НАТО, Финляндия прогнулась, а Украина превратилась в горячую точку, сжигающую не только ресурсы, но и жизни обычных людей. И вот здесь нужно осознавать, что ещё до того, как ЦРУ и другие разведывательные управления приступили к реализации плана, во все страны СССР прибыла армия специалистов широкого профиля, задачи у которых были намного сложнее и масштабнее, чем может показаться. Сменить политический строй в том или ином государстве при помощи оружия или марионеточного правительства для США не так уж и сложно, но требовалось сделать так, чтобы местные жители возненавидели Россию и были готовы страдать, только бы нанести русским побольше вреда. А это потребовало времени. Со странами Балтии вышло проще, поскольку там сыграл экономический фактор, а вот с Украиной пришлось повозиться. За время независимости там случилось несколько революций, но только спустя 30 лет удалось стереть историческую память, замазав её придуманными идолами.

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Ну а новой стране без новой истории не обойтись, а значит так как последние 300 лет Россия и Украина были единым целым, то пришлось напрячь фантазию. Многие годы весь мир смеялся над тем, как украинские учёные защищали диссертации на совершенно дикие темы. Кто-то доказывал, что украинский и русский языки не родственные, другие находили культурные различия, а третьи и вовсе уверенно указывали на великое прошлое украинцев, идущие от самих шумеров и даже глубже. Медленно менялась школьная программа, а сегодня миллионы людей выросли на придуманной истории. При этом идея украинской идентичности так глубоко пошла в народ, что многие учёные даже не осознают, дикости звучащих заявлений. Кто-то пытается не отбиваться от коллектива, тогда как многие полагают, что лгут во благо мира или преследуют шкурные интересы. Со временем идеи становились всё более реакционными, переходя от культа национальности к откровенному фашизму. Почти незаметно появились полувоенные организации, в которых промывали мозги молодёжи. Сколько миллионов людей заражены, сложно сказать, но всё это общеизвестные факты. Эмблема полка «Азов» (волчий клюк) не является особой тайной и имеет прямые параллели гитлеровской Германией. На самом деле это только один пример, тогда как реальности всё куда хуже, чем можно представить.

По сети гуляет множество видео, где представители националистических движений называют всё своими именами. Никто и не пытается скрывать принадлежности к фашистским движениям, а многие в быту используют лозунги и кричалки, родом из недалёкого прошлого (например, Украина превыше всего). Тысячи бойцов идут ровным строем, гордо неся нацистскую символику, а главный идол – это Бандера, на руках которого кровь тысяч поляков, украинцев и русских. Молодых украинцев тщательно оберегают от исторических фактов, а многие и сами не хотят так далеко копать, довольствуясь официальной точкой зрения. Говорить на эту тему можно долго, ну а мы отметим, что на Запада давно знают о том, что происходит в Украине. Какие-то вещи удавалось замалчивать, ну а что-то прорывалось сквозь прочный заслон, созданный американцами. В эти моменты европейские обыватели приходили в ужас от того, что творится в соседней стране, но быстро обо всём забывали, поскольку тема никогда не была основной, а правящие элиты старательно замалчивали факты. Сегодня скрывать уже ничего не нужно, но в Европе полагают, что могут сотрудничать даже с дьяволом, если тот предложит хорошую цену за разрушение России.

Именно так и поступают в Германии, где любое упоминание нацисткой символики карается тюремным сроком. Страна помнит своё прошлое, но правящие элиты хотят реванша, надеясь на этот раз достичь своих целей чужими руками. Ну а проще всего сделать это с помощью украинских националистов, готовых умереть во имя американских богов. Недавно в сети появился ролик, на котором украинские солдаты задорно зигуют, находясь рядом с немецким танком. Как оказалось, эти ребятки прямо сейчас обучаются на военной базе в Германии. Похоже, видео наносит ущерб имиджу местных политиков, поэтому украинцев вежливо попросили не использовать фашистские атрибуты, находясь на территории Германии. Да, никто не запрещает наносить на танки фашистские кресты, но делать это следует уже после того, как эти сами танки пересекут немецкую границу. Ситуация абсурдная, ну а пока власти Германии полагают, что смогут контролировать украинский нацизм. Мы не берёмся заглядывать далеко, но есть все основания полагать, что огонь нацизма уже разгорается в самой Европе. Сегодня там проживают миллионы украинцев, многие из которых учили искажённую историю и с радостью устроят революцию по отмашке из Вашингтона. В Украине поиск русских агентов принял уродливые формы. Сегодня людей уже перестали привязывать к столбам посреди улиц, но фанатики хорошо знают своё дело. Уже вскоре немецкие танки с зигующими украинцами появятся на фронте. Для Германии – это неприятный информационный фон, поэтому фото и видео будут тщательно фильтроваться и не попадут в европейскую прессу.