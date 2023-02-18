Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2

Зигующие нацисты на немецких танках наделали много шума, ну а власти Германии просят не использовать нацисткою символику в общественных местах до пересечения немецкой границы
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Когда журналисты и всякого рода эксперты говорят о том, что США взяли под контроль правительство Украины, то всегда забывают начать с самого главного. Проблема в том, что переворот 2014 года стал возможен только благодаря запущенным многие десятилетия назад процессам, о которых предпочитают молчать. Возможно, причина в незнании истории, ну или вдаваться в подробности никому не интересно. Ну а мы отметим, что всё началось с того, что ещё в начале 90-х годов американцы поставили перед собой ряд целей, одна из которых заключалась в развале России на несколько частей, с получением доступа к основной ресурсной базе. Страна должна была бороться с постоянными революциями, экономика находиться в состоянии перманентного дефолта, а элиты с благоговением смотреть в сторону демократической Европы. Политический строй планировалось расшатывать не только изнутри, но и при помощи внешнего давления. Так, было решено окружить Россию враждебными государствами путём принятия бывших республик СССР в НАТО, а также другие военно-политические союзы. 

Не всё удалось реализовать, ведь революции в Казахстане и Беларуси не увенчались успехом, а власти Грузии говорят о том, что США толкают их на прямое противостояние с русскими. Не удалось американцам уничтожить и экономику России, хотя число побед у янки остаётся внушительным. Страны Балтии давно в НАТО, Финляндия прогнулась, а Украина превратилась в горячую точку, сжигающую не только ресурсы, но и жизни обычных людей. И вот здесь нужно осознавать, что ещё до того, как ЦРУ и другие разведывательные управления приступили к реализации плана, во все страны СССР прибыла армия специалистов широкого профиля, задачи у которых были намного сложнее и масштабнее, чем может показаться. Сменить политический строй в том или ином государстве при помощи оружия или марионеточного правительства для США не так уж и сложно, но требовалось сделать так, чтобы местные жители возненавидели Россию и были готовы страдать, только бы нанести русским побольше вреда. А это потребовало времени. Со странами Балтии вышло проще, поскольку там сыграл экономический фактор, а вот с Украиной пришлось повозиться. За время независимости там случилось несколько революций, но только спустя 30 лет удалось стереть историческую память, замазав её придуманными идолами. 

реклама

Ну а новой стране без новой истории не обойтись, а значит так как последние 300 лет Россия и Украина были единым целым, то пришлось напрячь фантазию. Многие годы весь мир смеялся над тем, как украинские учёные защищали диссертации на совершенно дикие темы. Кто-то доказывал, что украинский и русский языки не родственные, другие находили культурные различия, а третьи и вовсе уверенно указывали на великое прошлое украинцев, идущие от самих шумеров и даже глубже. Медленно менялась школьная программа, а сегодня миллионы людей выросли на придуманной истории. При этом идея украинской идентичности так глубоко пошла в народ, что многие учёные даже не осознают, дикости звучащих заявлений. Кто-то пытается не отбиваться от коллектива, тогда как многие полагают, что лгут во благо мира или преследуют шкурные интересы. Со временем идеи становились всё более реакционными, переходя от культа национальности к откровенному фашизму. Почти незаметно появились полувоенные организации, в которых промывали мозги молодёжи. Сколько миллионов людей заражены, сложно сказать, но всё это общеизвестные факты. Эмблема полка «Азов» (волчий клюк) не является особой тайной и имеет прямые параллели гитлеровской Германией. На самом деле это только один пример, тогда как реальности всё куда хуже, чем можно представить.

По сети гуляет множество видео, где представители националистических движений называют всё своими именами. Никто и не пытается скрывать принадлежности к фашистским движениям, а многие в быту используют лозунги и кричалки, родом из недалёкого прошлого (например, Украина превыше всего). Тысячи бойцов идут ровным строем, гордо неся нацистскую символику, а главный идол – это Бандера, на руках которого кровь тысяч поляков, украинцев и русских. Молодых украинцев тщательно оберегают от исторических фактов, а многие и сами не хотят так далеко копать, довольствуясь официальной точкой зрения. Говорить на эту тему можно долго, ну а мы отметим, что на Запада давно знают о том, что происходит в Украине. Какие-то вещи удавалось замалчивать, ну а что-то прорывалось сквозь прочный заслон, созданный американцами. В эти моменты европейские обыватели приходили в ужас от того, что творится в соседней стране, но быстро обо всём забывали, поскольку тема никогда не была основной, а правящие элиты старательно замалчивали факты. Сегодня скрывать уже ничего не нужно, но в Европе полагают, что могут сотрудничать даже с дьяволом, если тот предложит хорошую цену за разрушение России. 

Именно так и поступают в Германии, где любое упоминание нацисткой символики карается тюремным сроком. Страна помнит своё прошлое, но правящие элиты хотят реванша, надеясь на этот раз достичь своих целей чужими руками. Ну а проще всего сделать это с помощью украинских националистов, готовых умереть во имя американских богов. Недавно в сети появился ролик, на котором украинские солдаты задорно зигуют, находясь рядом с немецким танком. Как оказалось, эти ребятки прямо сейчас обучаются на военной базе в Германии. Похоже, видео наносит ущерб имиджу местных политиков, поэтому украинцев вежливо попросили не использовать фашистские атрибуты, находясь на территории Германии. Да, никто не запрещает наносить на танки фашистские кресты, но делать это следует уже после того, как эти сами танки пересекут немецкую границу. Ситуация абсурдная, ну а пока власти Германии полагают, что смогут контролировать украинский нацизм. Мы не берёмся заглядывать далеко, но есть все основания полагать, что огонь нацизма уже разгорается в самой Европе. Сегодня там проживают миллионы украинцев, многие из которых учили искажённую историю и с радостью устроят революцию по отмашке из Вашингтона. В Украине поиск русских агентов принял уродливые формы. Сегодня людей уже перестали привязывать к столбам посреди улиц, но фанатики хорошо знают своё дело. Уже вскоре немецкие танки с зигующими украинцами появятся на фронте. Для Германии – это неприятный информационный фон, поэтому фото и видео будут тщательно фильтроваться и не попадут в европейскую прессу. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

политика история
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
31
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
13 февраля 2023 21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
18
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
33
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
13
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
6
Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
2
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
11
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
10
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
1
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
2
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
47
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
48
Армия США устанавливает на Abrams M1A2 систему управления огнем с ИИ и сокращает экипаж до 2 человек
7
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
На Международной космической станции опять проблемы, Роскосмос отложил запуск «Союз МС-23» на март
5
Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
3
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
5
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
3
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6

Популярные статьи

Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
83
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
6
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
25
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
11
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
5
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
176
О GeForce GTX 760 в 2023 году
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
31

Сейчас обсуждают

beltar
12:19
Т. е. сделать из сосноли просто ПК.
5 шагов, чтобы консоли Xbox снова стали великими
Paxton Fettel
12:19
в лахта центре менеджеры газовики охуевают, когда читают про то что они ципсо
Почему армия РФ до сих пор не уничтожила все РСЗО HIMARS в Украине при помощи Кинжалов
Александр Семёнов
12:18
Супер! В мк11 открылись все герои!
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Евгений Сом
12:17
Но порой лицухи в стиме имеют мастерскую с работами игроков которые на пиратке просто так не скачаешь.
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Евгений Сом
12:17
Порой лицухи в стиме имеют мастерскую с работами игроков которые на пиратке просто так не скачаешь. Яркий пример это Cities Skylines, базовую версию которой да еще на распродаже можно урвать за копейк...
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Astaroth112
12:16
3060laptop 130w в связке с R5 5600 и 17" FHD Lenovo legion 5 - мне очень нравится 👍
GeForce GTX 1060 уже не самая популярная видеокарта на планете, а геймеры переходят на ноутбуки
Юрий Котляров
12:16
Либо Китай стал делать такие мощные дроны, либо снаряд легкий муляж. У нас могут только свои наклейки приклеивать на китайские товары.
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
beltar
12:16
RX 550 стоит 6к рублей. В целом же у меня складывается какое-то странное ощущение, что некоторым нечем заняться. Во-1, для работающего мужика, если ему нужна дешевая видеокарта, цена в 6-10к рублей не...
О GeForce GTX 760 в 2023 году
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
12:16
Мы тебя найдём
МИД Пакистана опроверг сообщения о поставках оружия ВСУ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
12:14
Мы тебя найдём, гондон
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем