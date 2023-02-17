Core i5-13400 неплохой камень, но стоит очень дорого

Релиз процессоров Intel с заблокированным множителем состоялся ещё в начале января. Процессоры получили привлекательные ценники и неплохие характеристики. Инженерам удалось сохранить теплопакет на уровне 65 Вт, ну а совместимость с материнскими платами прошлого поколения позволяет собрать экономную систему. Первые тесты не заставил себя ждать, ну а результат оказался вполне ожидаемым, ведь производительность оказалась на высоком уровне, но ниже, чем у камней с разблокированным множителем прошлого поколения.

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Словом, пока в США и ЕС пользователи наслаждались новинками, в РФ ни о чём подобном не слышали. Только на этой неделе камни прибыли в российскую розницу, вот только цены далеки от самых пессимистичных ожиданий. Выгода пока не наблюдается, поскольку Core i7-13700 стоит столько же, сколько просят за Core i7-13700К. Довольно высокая цена и на другие камни, ну а мы попробуем оценить перспективы появления новинок на полках магазинов РФ, сравнив их с тем, что предлагает нам тётушка Су.

За 24 тысячи вы можете отхватить Ryzen 5 7600X. Напомним, что стартовая цена данного камня в США составила 300 долларов, ну а путём умножения 300 на 74 (курс рубля на 17 февраля), мы получаем 22 тысячи рублей. Согласитесь, что очень приятно покупать новые процессоры в России по той же цене, по которой они продаются в США. Причин здесь несколько, а сильнее всего по стоимости ударили официальные скидки со стороны AMD. Не стоит сбрасывать со счетов, что сегодня поставки процессоров в РФ идут из ОАЭ, где налог на НДС вообще не взимается.

На тысячу рублей дешевле вас поджидает Core i5-13400. Увы, этот процессор не является конкурентом для указанного выше, поскольку почти не отличается по быстродействию от старого Core i5-12400. Выходит, что по невнятной цене нам предлагают камень прошлого поколения с новым шильдиком. Спасибо, но мы предпочтём пройти мимо. Что до Ryzen 5 7600X, то он не только значительно быстрее своего конкурента в российской рознице, но и может предложить то, чего нет ни у одного процессора синего лагеря. Предположим, что вы решите обновить компьютер через 3 года. Если вы купили Core i5-13400, то с высокой вероятностью взяли оперативную память DDR4. Сборка на Ryzen 5 7600X окажется дороже, но через время вам не придётся менять материнскую плату и ОЗУ, поскольку сокет АМ5 будет ещё долго совместим с процессорами следующих поколений.

Ну а если вы не готовы брать дорогую материнскую плату с оперативной памятью, предпочитая экономию сегодня – скрытому потенциалу завтра, то самое время присмотреться к Ryzen 7 5800Х. На самом деле этот камень окажется медленнее Ryzen 5 7600X в играх, но все эти различия хороши заметны только в синтетике, где виртуальные попугаи вручат вам первое место. В реальных играх разница близка к нулю, при этом система на базе 8-ядерного Ryzen 7 5800Х будет служить вам достаточно долго, оставаясь актуальна как минимум 4 года.

Если уж вам так сильно хочется купить камень Intel, то почему бы не взять Core i5-12600KF? У Ryzen 7 5800Х больше ядер и в целом выше производительность, но фанаты на то и существуют, чтобы поддерживать выбранный бренд. Core i5-12600KF имеет высокую производительность, может предложить тактовую частоту на уровне 4.9 ГГц и легко раскроет потенциал даже дорогой видеокарты. Неплохой, выбор, ведь комплектующие к такому процессору стоят копейки.

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Ну и остановимся на Ryzen 7 5700G. Можно смело заявить, что это самый выгодный процессор для тех, кто не гонится за новыми играми. Допустим, вы хотите погонять танки, или время от времени заходите в Котнтр Страйк. В этом случае покупка дискретной видеокарты за 30 тысяч кажется глупым решением. Просто берите Ryzen 7 5700G. Он уже включает встроенный графический чип и будет тянуть все ваши любимые игры. Пойдёт и старая классика, а в результате можно рассчитывать на доступ к огромной библиотеке, а значит экономия не только уместна, но и желательна.