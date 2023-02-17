Ещё никогда мы не фиксировали такую низкую цену на GeForce RTX 3060 Ti

Аналитики не скрывают, что курс рубля перешёл к неуправляемому паданию. Похоже, макроэкономические показатели не благоприятствуют сильной национальной валюте, а проблемы с экспортом углеводородов только ухудшают общую картину. Озвучиваются самые тревожные цифры, а в случае ощутимого падения цен на нефть, может случиться большой обвал. Ожидается, что тогда за 1 доллар будут давать 90 рублей. Это всё ещё пессимистичный прогноз, но никто не знает, как поведёт себя российская экономика. Нет никаких сомнений, что магазины не будут удерживать цены на электронику, а наибольшие опасения высказываются относительно видеокарт.

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Графические чипы и без того дорогие, а падение рубля и вовсе может привести к тому, что игровая продукция окажется недоступна геймерам. Сегодня у нас есть несколько любопытных предложений, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, изучим стоимость флагманов, а также попытаемся понять, стоит ли вообще вкладывать деньги в компьютеры в наше сложное время.

17 февраля вы можете купить GeForce RTX 4090 за 146 тысяч рублей. Цена внушительная, но и сама видеокарта отличается ультимативной производительностью и создана для тех, у кого в кармане всегда водятся наличные. На старте продаж GeForce RTX 4090 стоила 140 тысяч рублей, а значит цена почти не изменилась. Отметим, что в Европе и США за флагман NVIDIA просят значительно меньше, а значит и в российских магазинах цены могли бы снизиться. Поскольку мы видим глобальный тренд, то итоговая стоимость находится на контролируемом уровне, но всегда может подорожать. Сложно представить себе, сколько будут просить за GeForce RTX 4090, когда рубль достигнет курса 90-к-1.

Есть мнение, что через несколько месяцев состоится корректировка рекомендованной цены на GeForce RTX 4080. Видеокарта продаётся плохо, а спрос на неё явно не устраивает Дженсена Хуанга. Предполагается, что уже к апрелю за флагман будут просить 999 долларов, а значит и в России видеокарта подешевеет. Пока можно констатировать, что стоимость GeForce RTX 4080 в российской рознице не опускалась ниже 100 тысяч рублей. Видеокарта мощная и очень перспективная, но мы предлагаем подождать скидок. Согласитесь, что за 90 000 рублей флагман NVIDIA будет смотреться намного привлекательнее.

Дорожает и GeForce RTX 4070 Ti. Официальная стоимость данного графического чипа установлена на отметке 800 долларов, ну а стартовая цена в РФ составила 80 тысяч рублей. Переплатить придётся и здесь, ну а за 86 000 GeForce RTX 4070 Ti уже не выглядит так выгодно, как было ещё совсем недавно. Если вы готовы подождать и не опасаетесь резкого падения курса рубля, то приходите в апреле. Скорее всего, корректировка стоимости GeForce RTX 4080 окажет позитивное влияние и на цену GeForce RTX 4070 Ti.

Что до GeForce RTX 3070 Ti, то перед нами единственная видеокарта NVIDIA до 60 тысяч рублей, позволяющая запускать все игры в 2К. Без компромиссов не обошлось, ведь цена сильно завышена по сравнению с прошлым месяцем, а будет только хуже. Ну и сама GeForce RTX 3070 Ti включает всего 8 Гб видеопамяти, а это маловато для тех, кто хочет купить мощный графический чип с потенциалом.

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Пожалуй, если вы искали лучшее предложение этой недели, то самое время обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта идеально подходит для игр в 2К, хотя и сильно уступает по этому показателю GeForce RTX 3070 Ti. Что поделать, приходится чем-то жертвовать, когда хочется сэкономить, ну а GeForce RTX 3060 Ti не имеет проблем с запуском игр на высоких настройках графики. Цена действительно рекордная, ведь даже в декабре было дороже. Рекомендуем задуматься, тем более, что столько же стоит GeForce RTX 3060. Если вы загляните в тесты, то сможете увидеть, что два графических чипа разделяет 15% в играх, а вот стоимость у них почти одинаковая. Или нет, ведь в случае GeForce RTX 3060 нам предлагают жутко примитивную систему охлаждения, которая будет шуметь под нагрузкой, словно пропеллер взлетающего вертолёта. Именно поэтому берите GeForce RTX 3060 Ti, пока видеокарта в наличии и ждёт, когда же разумные геймеры обратят на неё внимание.