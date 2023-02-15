Пока стоимость новинки явно не соответствует быстродействию

Процессоры Intel прошлого поколения отличаются противоречивыми характеристиками. С одной стороны – у нас есть Core i9-13900К, который не только является самым быстрым игровым камнем, но и умудрился занять место флагмана в синтетических тестах и рабочих задачах. Но с другой – остаётся проблема преемственности, ведь спустя 3 года ваш Core i9-13900К потеряет былой шик, а заменить его без дорогостоящих вливаний в материнскую плату не получится.

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Процессоры AMD на этом фоне выглядят лучше, но из-за просчётов руководства компании в продаже нет недорогих материнских плат. Это бьёт по продажам, а решение будет найдено в ближайшие недели. Но если флагманы – это удел энтузиастов, то середняки всегда привлекают повышенное внимание. Особенно хорошо продаются процессоры Intel с заблокированным множителем. Как вы понимаете, речь идёт о камнях, которые не могут разгоняться и просто работают. На этой неделе новинки текущего поколения приехали в российскую розницу, ну а мы сравним их с тем, что уже достаточно давно лежит на прилавках.

Итак, Core i7-13700К стоит 38 тысяч, тогда как за Core i7-13700F просят 36 тысяч рублей. Согласимся, что разгон нужен нескольким процентам энтузиастов, но не покупать же менее скоростной камень, если рядом почти за ту же цену лежит процессор с огромным потенциалом. Core i7-13700F слишком переоценён, поэтому оставим его и дальше томиться на полке, ведь Core i7-13700К не только имеет более высокую тактовую частоту, но и в играх способен достигать почти максимальных показателей. Необязательно вкладывать деньги в разгон, а мы напоминаем, что в продаже есть недорогие материнские платы за 130 долларов и выше. Мы советуем не экономить на оперативной памяти. Всё идёт к тому, что ОЗУ DDR5 в ближайшие годы дешеветь не будет, а после платить за новый комплект – это настоящее расточительство.

За 21 тысячу вы можете купить Core i5-13400F. Странный выбор и завышенная цена, ведь всего на 500 рублей дороже в наличии Core i5-12600KF. Надеемся, что вы осознаёте, насколько велика разница между этими двумя процессорами. Core i5-13400F незначительно быстрее процессора прошлого поколения (Core i5-12400F), но по какой-то причине ворваться в чуждый для него ценовой сегмент. Советуем вам хорошенько подумать, прежде чем делать неверный выбор. Многие полагают, что Core i5-12600KF обязателен к разгону. Эту не так, ведь многие из тех, кто ранее вложился в мощную систему охлаждения, а после потратил часы и дни на повышение тактовых частот, в итоге всё сбрасывают к штатным показателям. Ничего странно, ведь стабильность важнее пары процентов, о которых вам может рассказать только синтетический тест.

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Ну и завершим на связке из Core i3-13100 и Core i3-12100F. Судя по тем данным, что приводят профильные сайты, тестирование 4-ядерного камня нового поколения доказало незначительный прирост быстродействия по сравнению с уже находящимся в продаже Core i3-12100F. Получается, что вы платите 14 590 за то, что почти не отличается по скорости от продукта за 8 490 рублей. Довольно странное решение, а подобную цену мы можем объяснить только тем, что перед нами новинка. Скорее всего, вскоре стоимость процессоров Intel c заблокированным множителем снизится. Ну а пока присмотритесь к альтернативам. Кстати, процессоры синих – это не лучший выбор, ведь у AMD и цены ниже, и скорость выше. Но об этом мы поговорим в одном из наших следующих материалов.