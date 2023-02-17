Зачем они это делают, и чего хотят добиться? Давайте разбираться

Даже если вы покупаете новый товар, он может иметь внутренние дефекты, появившиеся в результате человеческого фактора или несовершенства технологий. Ничего не поделать, ведь электроника время от времени выходит и строя, а браком грешат не только рядовые китайцы, но и именитые бренды. Именно для решения подобных проблем существует гарантия, позволяющая потенциальным покупателям снизить риски. Так, даже если вы обнаружите, что ваша кофеварка или стиральная машина ведёт себя не так, как задумано производителем, то всегда можете вернуть деньги или получить другой товар. Иногда осуществляется гарантийный ремонт, но очень часто в таких ситуациях нам приходится дни и даже недели сидеть без вышедшего из строя товара, который изучают и тестируют специалисты в сервисном центре. Всё становится куда сложнее, когда гарантия оканчивается, ну а на вторичном рынке и вовсе продаются товары, которые нужно изучать намного тщательнее, чем в магазине.

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Ноутбук в торговом центре может иметь дефекты, но шансы приближаются к нулю, тогда как парень из объявления никогда не расскажет вам о том, как он пролил на клавиатуру чашку кофе, а после заменил плату. Бывают и более сложные ситуации, когда под видом рабочего процессора вам подсовывают полумёртвый камень. С виду он работает нормально, достигает базовых тактовых частот и поддерживает все технологии, но стоит только нагрузить его сложными задачами, как можно заметить, что процессор не способен разгоняться до заявленных показателей. Буст невозможен, а значит вместо 4.6 ГГц вы получаете 4.4 ГГц. Обычные пользователи такие мелочи не замечают, даже не осознавая, что у процессора уже началась деградация, а значит со временем он и вовсе может отказать. Причина обычно состоит в том, что любитель разгона был слишком суров к своему компьютеру, позабыв об осторожности во время повышения тактовых частот. Словом, проблема существует, а майнеры и вовсе идут на всякие хитрости, пытаясь скрыть следы многолетней работы на шахте.

Например, недавно в прессе сообщалось о том, как обычные геймеры купили несколько десятков Radeon RX 6900 XT, сгоревших через несколько дней после этого. Специалисты предположили, что проблема оказалась в том, что майнер перед продажей мыл видеокарты, но недостаточно просушил, что и привело к появлению влаги на платах памяти и графическом чипе. Похоже, проблемную видеокарту можно купить не только с рук. Так, на AliExpress появились GeForce RTX 2080 Ti, которые лучше обходить стороной. Проблема в том, что первое время видеокарты получили два типа памяти: Micron и Samsung, но первые иногда сбоили, выдавая артефакты изображения. NVIDIA быстро решила вопрос, остановив производство флагмана с памятью Micron. Похоже, где-то на складе завалялась партия таких видеокарт, поскольку инсайдеры рассказывают об очередной махинации на AliExpress. Блогеры раскопали, что продавцы наносят на память термоклей, на который нанесена наклейка с рабочей ревизией памяти. Сняв лишний слом клея можно выяснить, что внутри установлен та самая память Micron, считающаяся самой проблемной и опасной для конечного пользователя.

Нет никаких сомнений, что подобные манипуляции совершаются сознательно и должны вводить в заблуждение даже самых продвинутых энтузиастов. Всё это не значит, что не нужно покупать видеокарты с рук, либо на AliExpress. Мошенников там намного меньше, чем пишут в прессе, но шанс попасть на нечистоплотного продавца всегда есть. Примеров подлога и обмана много, а самый простой – подкрашивание чипов памяти на видеокартах. Известно, что после нескольких лет работы на ферме чипы меняют свой цвет, ну а после нехитрых манипуляций можно вернуть видеокарте былую свежеть. Ну а мы советуем вам внимательно изучать видеокарту, если вы решили купить её с рук. Мало ли, вдруг мошенник решил нажиться именно на вас.

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