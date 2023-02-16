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Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti может разочаровать геймеров и окажется медленнее GeForce RTX 3070
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Довольно долго нам рассказывали сказки о том, что с каждым годом полупроводники становятся доступнее для обычных покупателей, ведь технологии совершенствуются, а значит совсем скоро мы получим продвинутые процессоры и видеокарты за сущие копейки. О чём вообще думали все эти предсказатели сложно сказать, но куда интереснее, почему мы во все эти глупости верили? Чистая экономика, ведь производителю невыгодно снижать цены, предлагая через 2 года не только больше скорости, но и требуя за это меньше денег. Похоже, нам так сильно хотелось верить в светлое будущее, что мы повелись на сладкие речи Дженсена Хуанга и ему подобных сказочников. Сегодня NVIDIA имеет совершенно иной взгляд на эту проблему, рассказывая нам о том, что из-за перехода на новые технологические нормы продукция стала значительно дороже. 

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Увы, но всё обстоит именно так, как говорит Дженсен Хуанг, ведь 5-нм техпроцесс стал самым дорогостоящим в истории, а дальше будет только хуже. Тайваньская TSMC подняла цены на свои услуги, а серия GeForce RTX 40 поражает не только ростом энергопотребления, но и ценой. Как вы знаете, NVIDIA продаёт GeForce RTX 4080 за 1200 долларов, тогда как в прошлом поколении графический чип данного сегмента оценивался в 700 баксов. Подорожала и видеокарта GeForce RTX 4070 Ti, за которую просят от 800 долларов, но всё это продукты для энтузиастов, тогда как обычным геймерам нужно предложить что-то недорогое и менее прожорливое. Похоже, решение найдено, но не факт, что это самое решение нам с вами понравится. Несколько дней назад в прессе появилась информация о крайне медленной GeForce RTX 4060, а сегодня инсайдеры рассказали ещё о двух графических чипах. 

Начнём с GeForce RTX 4070. Судя по всему, здесь будет использоваться 192-битная шина и 12 Гб скоростной памяти. Предполагается, что теплопакет не превысит 200 Вт, тогда как по чистой производительности видеокарта окажется чуть быстрее GeForce RTX 3070 Ti. Последнюю уже сегодня вы можете купить в РФ за 53 тысячи и дороже, тогда как в США она давно пылится на прилавках, где стоит от 500 долларов и выше. 

GeForce RTX 4060 Ti выглядит ещё более разочаровывающе, ведь данная видеокарта не сможет обойти даже GeForce RTX 3070. На ум приходит только слово «позорище», ведь именно оно точно отражает решения, принятые руководством NVIDIA. GeForce RTX 4060 Ti будет основана на 128-битной шине и получит 8 Гб видеопамяти. Неясно, как мы дожили до того, что графический чип такого уровня вдруг перешёл в ряд бюджетных по комплектации, но стал при этом только дороже. Ну а об успехах GeForce RTX 4060 вы могли прочесть в нашем материале. Напомним, видеокарта с большим трудом обойдёт GeForce RTX 3060, и уступит GeForce RTX 3060 Ti.

Эксперты отмечают, что главная задача, которую преследовали инженеры NVIDIA, состояла в попытке найти баланс между приемлемой ценой и небольшим приростом быстродействия по сравнению с прошлым поколением. Дженсен Хуанг прекрасно осознаёт, что даже очень быструю GeForce RTX 4060 за 450 долларов никто не станет покупать, а обязательства перед инвесторами, жадность и отсутствие возможности ставить низкие цены загоняет главу NVIDIA в тупик. Инсайдеры не советуют геймерам ожидать больших прорывов от новых продуктов компании, которые будут представлены в 2023 году. Ну а поскольку геймеры всё равно не разбираются в наименованиях и быстродействии, то даже обрезанную GeForce RTX 4060 купят с большим удовольствием. 

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Кстати, не всё так плохо, ведь изрезанная GeForce RTX 4060 имеет теплопакет всего на 115 Вт. Это настоящий рекорд, а значит маркетологи будет делать акцент на энергоэффективности и технологии DLSS 3.0. Напомним, с помощью программных комплексов нового поколения удалось добиться значительного прорыва, за счёт чего картинка уже не кажется мыльной (почти). Масштабирование позволяет ощутимо увеличить количество кадров в секунду, а проблема лишь в том, что игр с поддержкой такой технологии очень мало.

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#видеокарты #geforce rtx 4060 ti
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