Пожалуй, это первое задокументированное применение лазерного оружия в военных целях в истории

Спустя годы и десятилетия в прессу попадают данные о секретных военных программах, которые разрабатывались в Советском Союзе. Одной из самых успешных стала Терра-3, реализованная в рамках прототипа под именем Объект 2505. Система была крайне перспективной, но учёные так и не смогли добиться главной цели. По словам академика Н.Г. Басова (лауреат Нобелевской премии и создатель лазера), с помощью устройства не удалось сбить баллистическую ракету. Возможно, задуманное удалось бы осуществить в будущем, но распад СССР поставил крест на подобных исследованиях. Стоит заметить, что аналогичные работы велись в США, а в последнее время в прессе всё чаще пишут о появлении полноценного лазерного оружия на кораблях китайского флота. Похоже, совсем недавно было получено первое доказательство существования подобной программы, ну а мы начнём с небольшого экскурса в историю.

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Уже довольно давно Китай и Филиппины претендуют на право владения архипелагом Спратли, расположенном в Южно-Китайском море. В районе островов постоянно происходят конфликтные ситуации, поскольку обе страны не желают уступать, ну а контроль над архипелагом находится у Филиппин. Поскольку воевать с китайцами сложно, то ещё в 1999 году правительство Филиппин приняло решение посадить корабль BRP Sierra Madre на мель около отмели Аюнгин. Поскольку судно было старым, то большой потери для флота не составило, но позволило обустроить гарнизон, ведущий круглосуточный контроль над архипелагом. Вот только личный состав не может питаться ракушками и медузами, а значит время от времени туда нудно подвозить продовольствие. В этот самый момент Китай предпочитает устраивать провокации, что и произошло 6 февраля 2023 года. Ничего не предвещало проблем, а судно BRP Malapascua шло установленным курсом, как вдруг наперерез вышел корабль китайской береговой охраны. Подробностей о названии судна нет, а известно лишь то, что оно числится под бортовым номером 5205.

Китайский корабль шёл на перерез, но остановился на достаточном отдалении. В какой-то момент с борта 5205 потянулся зелёный лазерный луч. Часть состава филиппинского судна оказалась ослеплена, ну а всё произошедшее удалось запечатлеть на видео. Посмотреть ролик вы можете ниже, а суть сводится к тому, что китайские моряки направили в сторону филиппинских солдат луч неизвестного характера. Он двигался хаотично и казался неуправляемым. Похоже, всё произошедшее сильно испугало капитана корабля BRP Malapascua, поскольку он принял решение прекратить миссию. Сделав небольшой манёвр корабль отправился к острову Левак, где при поддержке военного судна BRP Teresa Magbanua всё же добрался до места и передал гарнизону провизию. На этот раз китайцев с лазерным оружием на пути не было. Представители пострадавшей стороны пытаются привлечь к проблеме международную общественность, но сегодня и без лазерного оружия столько политических дрязг, что инцидент остаётся без должного внимания.

Как мы уже писали выше, в сети постоянно курсируют слухи, согласно которым, Китай продолжает эксперименты с лазерным оружием. Якобы, всё больше кораблей береговой охраны получают мощные переносные комплексы. При этом пока информации о поступлении на вооружении чего-то подобного нет. Эксперты отмечают не летальный характер используемого лазерного оружия, а произошедшее можно смело назвать первым инцидентом в истории. Точных данных о здоровье пострадавших нет, как нет и комментариев с китайской стороны относительно используемого оружия. Обе страны не признают право друг друга на владение архипелагом Спратли, ну а незначительность ситуации не должна вводить в заблуждение. Никто не знает, каких успехов китайские учёные достигли за последние десятилетия, ну а лазерное оружие пусть и не умеет сбивать баллистические ракеты, способно ощутимо навредить потенциальному противнику. Нужно понимать, что сегодня ни у одной страны нет разработок, способных противостоять подобному оружию, а это уже тревожный звоночек, особенно для США, которые проводят колонизаторскую политику и не готовы считаться с чужими интересами.

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