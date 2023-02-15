Аналитики настроены оптимистично после публикации о снижении уровня инфляции в США

Сегодня многие аналитики уверены, что криптозима, о которой так долго писали в прессе, завершилась. Инвесторы присматриваются к цифровым активам, а поражения 2022 года уже не воспринимаются так остро. Биткоин доказал, что способен быстро отыграть потерянные позиции, а произошедшая недавно корректировка только усилила веру в цифровое золото. Дело в том, что динамика роста Биткоина предполагает резкое подорожание, а после небольшое снижение курса со стабилизацией на занятых позициях. Именно в этот момент могут происходить самые неожиданные изменения, а после сложного 2022 года казалось, что первая криптовалюта может снова обвалиться. Как вы могли слышать, после достижения отметке в 24 000 долларов за 1 монетку, Биткоин ушёл ниже 22 тысяч, что привело к нехорошим разговорам. В настоящее время за 1 ВТС дают 22 136 долларов, а главная причина восстановления курса кроется не только в прочности цифрового золота, но и в макроэкономических показателях.

реклама

В начале февраля ФРС США приняло решение повысить ключевую ставку всего на 0.25%, а следующее заседание состоится в конце марта. Самое время для роста, но коррекция, финансовая неопределённость и глобальная политическая напряжённость не отпускает. Ну а глотком чистого воздуха для первой криптовалюты стал отчёт Министерства труда США, в рамках которого стали известны показатели потребительских цен за текущий период. Сообщается, что инфляция замедляется и находится на уровне, который фиксировался в октябре 2021 года. Это хорошие новости для всего финансового сектора. Индекс потребительских цен снизился за месяц на 0.1% и составил 6.4%, тогда как в январе он равнялся 6.5%. Нельзя сказать, что дела идут уж слишком хорошо, но аналитики уверяют, что инфляция в США контролируется, а значит никакой рецессии не будет.

Биткоин тут же отреагировал ростом, ну а эксперты полагают, что самый сложный период позади. Самое время быкам взять контроль над ситуацией, а в ближайшие месяцы нас ждёт настоящее ралли. Любители таблиц снова указывают на несколько точек сопротивления, прохождение каждой из которых будет сложным и позволит набрать скорости перед бычьим ралли. Ну а медведям предлагается не путаться под ногами, ведь рынок готов к многомиллиардным инвестициям. Не исключено, что ещё какое-то время курс Биткоина будет топтаться на месте, ну а к концу февраля пойдёт вверх. Ну а некоторые аналитики полагают, что криптовалюты неплохо укладываются в действующие системы прогнозирования, поэтому предлагают искать ответы в Индикаторе Ишимоку. Давайте не будем вдаваться в подробности данного графика, отметив лишь то, специалисты называют шкалу диаграммой равновесия с одним видом. Якобы, эксперту достаточно только посмотреть на график, чтобы увидеть восходящий или нисходящий тренды.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Так вот, на этот раз Индикатор Ишимоку громко кричит о том, что в ближайшие несколько месяцев курс Биткоина должен выйти за пределы 40 000 долларов. Сложно сказать, насколько подобные заявления соответствуют реальности. Похоже, первая криптовалюта готова к большому рывку, но не факт, что рынок позволит это сделать. Как вы могли слышать, правительство США пытается взять все цифровые активы под контроль. Уже несколько лет пишется так называемое криптовалютное законодательство, а первые намёки на будущее рынка стали известны ещё в 2021 году. Именно тогда до глав крупнейших бирж и торговых площадок были донесены правила игры, в рамках которых нужно делиться информацией обо всех пользователях с дядюшкой Сэмом. Похоже, Конгресс хочет внедрить систему, позволяющую осуществлять прямой контроль и блокировать те или иные переводы на биржах команде специалистов удалённо. У этих ребят будут широкие полномочия, а как это скажется на имидже криптовалют, пока сказать сложно. Источники: 1, 2, 3, 4.