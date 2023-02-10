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Биткоин неожиданно пошёл вниз – быки теряют контроль, а медведи и Киты берут рынок под контроль
В противостоянии медведей и быков может победить любая из сторон
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Ещё несколько дней назад казалось, что наступает лучшее время для инвестиций в криптовалюты. Биткоин быстро отыгрывал утраченные за 2022 год позиции, а все эксперты рассказывали о фундаментальных признаках роста. Якобы, причина находится в области решений финансового регулятора США. Судя по высказываниям главы РФС, ястребиная политика в 2023 году станет более умеренной, что и подтверждается решением повысить ключевую ставку всего на 0.25%. Следующее заседание состоится в конце марта, поэтому финансовые рынки отреагировали ощутимым ростом. Ценные бумаги пошли вверх, а быки захватили контроль над Биткоином. Сложно сказать, что вообще происходит, ведь сегодня мнения экспертов разделились. Или быки были хилыми и быстро сдали позиции, или рынок недооценил решимость медведей, которые никак не хотят впадать в спячку. Скорее всего, до возвращения криптозимы дело не дойдёт, но как следует потрепать позиции цифрового золота мишки могут.

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Начнём с того, что в пятницу 10 февраля курс Биткоина ушёл ниже 22 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что речь может идти о двух трендах. В первом случае медведи раскачивают рынок, что может привести к тому, что первая криптовалюта подешевеет ещё, а в итоге курс может уйти ниже 20 тысяч долларов. Поскольку финансовые круги в целом оценивают 2023 год позитивно, то явление это не будет долговременным, но точно болезненно ударит по тем, кто купил Биткоинов по 23 тысячи за 1 монетку. Никто не знает, сколько могут продолжиться игры между быками и медведями, поэтому нервозность на рынках может сохраняться длительное время. При этом не исключается и другой вариант, при котором курс первой криптовалюты качают Киты. Если вы не в курсе, то речь идёт о крупных держателях Биткоина или альткоинов. Крупная рыба зарабатывает на перепадах стоимости рынка и постоянно устраивает курсовые качели. Крайне выгодно купить несколько тысяч монет по 20 тысяч, а после продать по 24 тысячи. Такое случается очень часто, поэтому исключать развитие подобного сценария и сегодня не стоит. 

И всё же, некоторые аналитики полагают, что заигрывать с медведями в настоящее время – это не лучшее решение. Всё дело в том, что весь 2022 год рынком управлял нисходящий тренд. Медведи почувствовали силу, поэтому могут совершить резкий рывок, которого Киты от них явно не ожидают. Аналитики полагают, что несколько критических уровней поддержки уже пройдены, поэтому не исключено, что дальнейшие действия медведей и Китов только ухудшат ситуацию. Отдельно упоминается любопытный фактор под названием страх упустить выгоду, который присущ неопытным инвесторам. Допустим, вы никогда не делали инвестиций в криптовалюту, но в последнее время стали интересоваться данной темой. Поскольку дно уже пройдено, а все вокруг уверяли, что рынок ожидает подъём, вы решаете вложиться в Биткоины. Допустим, сделали вы это ещё тогда, когда курс был на отметке 19 тысяч долларов. Сегодня цифровое золото снова дешевеет, а вы осознаёте, что каждая потерянная сотня долларов – это ваши личные деньги. Тысячи криптохомяков бросаются на биржи и сливают все свои запасы Биткоинов. Именно так зарабатывают Киты, но верных решений здесь нет, поскольку рынок всегда может снова уйти на дно.

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По данным инсайдеров, наблюдается весьма странная активность Китов, перемещающих большие объёмы криптовалюты из одной биржи на другую. Никакой последовательности в действиях крупной рыбы нет, а эксперты полагают, что речь идёт о так называемой волне, когда на фоне резкого роста транзакций курс начнёт снова расти. Словом, уловок множество, а нам остаётся только смотреть на то, как быки сражаются с медведями, а крупная рыба управляет финансовыми потоками. В это время инвестировать в криптовалюты – это крайне рискованное предприятие. Хотя, спустя месяцы или даже годы вы действительно сможете получить ощутимую выгоду. Источники: 1, 2, 3

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#криптовалюты #биткоин
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