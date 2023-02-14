GeForce RTX 4080 никогда не станет GeForce RTX 4080, но энтузиасты об этом, похоже, не знают

Вы никогда не задумывались, по какому принципу мы покупаем колбасу, сыр, масло и любые другие продукты? Простой пример, автор данного материала предпочитает голландский твёрдый сыр хорошего качества от известных производителей. Колбаса исключительно сырокопчёная без мяса птицы с минимальным включением сала, а масло с жирностью 82%. Со временем на рынке появляются новые бренды, а старые уходят в прошлое, поэтому не обходится без экспериментов, но в рамках озвученных выше предпочтений.

реклама

Многие из нас имеют свои пожелания к молоку, автомобилям и мониторам, не обходятся без этого и видеокарты. Но если вкусовые качества колбасы от разных производителей сильно разнятся, то графические чипы брендовых компаний ничем не отличаются от всех остальных. Увы, но геймеры не осознают подобного факта, поэтому предпочитают переплачивать за красивые шилидики и гордые названия. В данном материале мы разберёмся в предпочтениях российских любителей компьютерных игр, остановившись на наиболее популярных видеокартах. Отметим, что реальная позиция в рейтинге отличается от указанной, а причина в том, что геймеры покупают несколько видеокарт на одном графическом чипе, о чём мы ниже и поговорим.

На первом месте GeForce RTX 3060. Это одна из самых дорогостоящих моделей, отличающаяся эффективной системой охлаждения и высокой ценой. В десятке есть несколько других видеокарт на базе этого графического чипа, а сам он может считаться самым популярным среди российских геймеров. GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти подходит не только для игр в 1080р, но и тянет разрешение 2К. Со временем придётся перейти на средние настройки графики, но сегодня GeForce RTX 3060 можно назвать весьма неплохой видеокартой. Стоит понимать, что в продаже есть GeForce RTX 3060 на 3 тысячи дешевле, ну а пока переплата за бренд не критичная.

Вы не поверите, но на втором месте GeForce RTX 4080. Мало того, высоким спросом пользуется не самая бюджетная модель Gigabyte, которая стоит на 10 тысяч дороже Palit. Довольно странный выбор, ведь флагманы имеют прекрасную систему охлаждения, а никакого разгонного потенциала Gigabyte в данном случае не предлагает. Судя по всему, геймеры просто привыкли покупать продукцию известных брендов, поэтому готовы платить лишние деньги за уже известные им продукты. GeForce RTX 4080 – это мощная, но жутко переоценённая видеокарта, которая и близко не стоит своих денег.

GeForce RTX 3060 Ti от MSI на третьем месте. И вот здесь нужно констатировать, что геймеры не только переплачивают за воздух, но и сильно теряют в производительности, ведь за 47 тысяч можно отхватить более мощную GeForce RTX 3070. Сложно понять логику человека, который сознательно лишает себе 15% быстродействия. Предположим, что любители компьютерных игр из РФ просто не осознают своей ошибки. Ну а мы прямо указываем на то, что GeForce RTX 3060 Ti – это перспективная видеокарта, купить которую можно за 39 тысяч рублей. Не делайте глупостей, ведь модель MSI не имеет никаких преимуществ по сравнению с Palit.

На четвёртом месте GeForce RTX 4070 Ti, но и здесь геймеры выбирают не обычную модель, а так называемую «ОС», которая получила повышенные тактовые частоты с завода. Если вам такой выбор покажется логичным, то мы не станем вас отговаривать, но стоит всё же подумать головой. Дело в том, что разница между версиями GeForce RTX 4070 Ti не превышает несколько процентов, а значит находится на уровне погрешности.

GeForce GTX 1660 Super всего на 4 месте, а это тот самый случай, когда указана самая выгодная модель. Согласимся с выбором геймеров, вот только продажи такой видеокарты невысоки, а значит спрос на неё низкий. Похоже, в РФ много любителей компьютерных игр с туго набитыми деньгами кошельками.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Почти 170 тысяч просят за GeForce RTX 4090. Лидер линейки выпущен силами ASUS, поэтому нет ничего удивительного в том, что он стоит очень дорого. Мы рекомендуем за 140 тысяч взять модель производства Palit, но у богатых свои причуды, поэтому делайте выбор самостоятельно. Подчеркнём, что предпочтения геймеров бывают крайне странными. Например, в десятку популярных входит GeForce RTX 4080 производства ASUS за 142 тысячи рублей. Как вы могли прочесть выше, за эту сумму можно взять GeForce RTX 4090, поэтому мы советуем любителям брендов включать почаще голову. Даже если вы поставите на вашу GeForce RTX 4080 систему жидкостного охлаждения, она никогда не превратиться в GeForce RTX 4090. Помните об этом.