Для поражения российских беспилотников используют таран

Несколько дней назад в прессу попала любопытная информация, согласно которой, российская армия использует новую разработку, позволяющую блокировать действие украинских дронов. Речь идёт о системе радиоэлектронной борьбы, подавляющей сигналы оператора, что позволяет посадить беспилотник там, где его могут взять российские бойцы. Ну а если учитывать, что специалисты могут за несколько минут взломать прошивку дрона, то удар по местонахождению оператора позволяет нанести противнику ощутимый урон не только в живой силе, но и в технологическом плане. Особенно интересно на этом фоне выглядит решение Илона Маска запретить Киеву использование терминалов Starlink для запуска БПЛА. Миллиардер уверен, что спутниковый интернет должен использоваться только в мирных целях, ну а ударные летательные аппараты и разведчики наносят имиджевые потери компании и направлены на разжигание конфликта. Поскольку на линии соприкосновения чаще всего нет никакого интернета, то подобное решение Илона Маска ощутимо усложнить проведение разведывательных операций украинской стороне.

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Что до российских РЭБ, то военкоры пишут о повреждении как минимум 77 украинских беспилотников за первые полтора месяца СВО. Падёж дронов наблюдается в районе Артёмовска (Бахмута), где сейчас ведутся наиболее ожесточённые боевые действия. Может показаться, что Россия на этом направлении имеет большое преимущество, вот только знакомые с ситуаций эксперты отмечают, что не всё так радужно, как пишет пресса. Прежде всего сильно мешают погодные условия, в результате чего беспилотники быстро разряжаются. Но дело даже не в этом, ведь в последнее время украинские бойцы стали всё чаще использовать тактику тарана. Так, оператор замечает российский дрон, который провидит разведку местности или имеет другие задачи. После корректировки курса наносится удар по российскому дрону, в результате чего последний теряет высоту и падает. Обычно украинские тараны целятся в несущий винт, ну а шансы остаться в рабочем состоянии после таких атак минимальны. Эксперты отмечают, что это и не требуется, поскольку для таких целей используют дешёвые беспилотники, которые стоят в разы дешевле российских летательных аппаратов.

Но если долгое время подразделения ВСУ использовали китайские квадрокоптеры, а шансы обнаружить российские дроны были невелики, то вскоре в распоряжении украинцев появится продвинутая система MARSS. Сообщается, что квадрокоптеры смогут автоматически наводиться на цель с помощью встроенного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Компьютер будет вычислять курс и скорость, а после проводить все необходимые манёвры, что не только повысит выживаемость тарана, но и уменьшит шансы российских дронов остаться в воздухе. Приводятся противоречивые данные, а точного количества подобных устройств, которые будут переданы Киеву, не уточняется. Известно лишь то, что закупить подобную систему взяло на себя обязанности княжество Монако.

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Эксперты отмечают, что в связи с этим резко возрастает роль российских РЭБ. Предполагается, что находящиеся в руках бойцов РФ средства позволяют ввести контроль над определёнными частотами. Известно, какие радиоволны используют гражданские дроны, а значит можно обеспечить безопасный пролёт российским БПЛА, блокируя сигналы украинским летательным аппаратам. Журналисты The Economist пишут о том, что количество воздушных боёв между дронами будет расти, а в будущем мы увидим, как беспилотники получат стрелковое или любое другое оружия для поражения беспилотников потенциального противника. Случится это не завтра, а прежде всего необходима небольшая революция в усилении ёмкости аккумуляторов. Пока же дроны просто используют старый добрый таран.