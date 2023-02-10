Под Артёмовском замечено массовой применение ранее неизвестной системы РЭБ

Ни для кого не секрет, что технологии совершенствуются, незаметно проникая не только в нашу жизнь, но и делая оружие более смертоносным и массовым. Меняется тактика ведения сражений, а эксперты указывают на беспилотные устройства, в качестве реальной перспективы снижения потерь на поле боя. Похоже, эти ребята думают, что американцы будут сражаться с туземцами, у которых нет доступа к технологиям, поскольку текущее противостояние в Украине доказало, что обе стороны используют аналогичные технологии. Так, высокоточные данные поступают со спутников, а также специальных самолётов, способных фиксировать передвижение техники на больших расстояниях. В данном случае не так важно, откуда поступают эти данные, ведь они есть, а значит берутся в учёт при планировании наступательных или оборонительных операций.

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Но если стратегические функции всё ещё выполняют указанные выше устройства, то контроль над линией соприкосновения доверен дронам. В ход идут как продвинутые промышленные беспилотники, предназначенные для перевозки грузов, так и гражданские квадрокоптеры. Вчера мы уже писали о том, что Илон Маск принял решение ограничить работу спутникового интернета над Украиной. В результате использовать Starlink для запуска БПЛА будет невозможно. Неясно, как это скажется на боевых возможностях украинской армии, но в последнее время с линии фронта поступают довольно любопытные сведения. По данным украинской стороны, на Артёмовском направлении (город Бахмут) наблюдается работа неизвестных ранее систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Согласно сообщениям, можно составить следующую картину. ВСУ запускают некоторое количество беспилотников, но в какой-то момент теряют над группой контроль. Часть устройств представлены дронами-камиказде, которые атакуют позиции российской армии, тогда как другие ведут разведку местности. Обычно подобные устройства позволяют уточнить позиции сил РФ, а после наносить скорректированный удар, но уже какое-то время российские РЭБ мешают работу украинским беспилотникам, в результате чего дроны снижаются, либо просто падают и разбиваются. Всё зависит от модели и наличия тех или иных функций.

Суть в том, что беспилотник теряет связь с оператором, а только за последнее время таким образом было уничтожено или перехвачено больше 100 дронов ВСУ. Представители украинской стороны не смогли обнаружить, что выводит из строя их БПЛА, поэтому пришли к выводу, что речь идёт о небольших устройствах размером не больше 20 сантиметров. Приспособления размещаются в лесопосадках или рядом с позициями российских сил, а после обнаружения дрона блокируют передачу данных с оператором. Что любопытно, во многих случаях бойцам РФ удаётся ещё и посадить беспилотник на своих позициях, что позволяет получить доступ к трофею. А здесь уже возникает высокая опасность ответного огня. Всё дело в том, что существуют специализированные переносные комплексы, которые могут за несколько минут считать телеметрию с дрона, получив данные о месторасположении оператора. После этого обычно наносится артиллерийский точечный удар, что только ухудшает позиции ВСУ на Артёмовском направлении.

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Представители российского командования никак не комментируют происходящее, а военкоры предполагают, что ВСУ столкнулись с новинкой, которая проходит обкатку в условиях реального боя. При этом эксперты уточняют, что средства радиоэлектронной борьбы имеют не только достоинства. Дело в том, что подобные устройства оказывают негативное действие не только на украинские, но и на российские дроны. Теоретически, можно настроить работу на определённые частоты, но в таком случае часть диапазонов будет доступна для работы БПЛА противника. Словом, всё очень сложно, но речь идёт именно о массовом применении нового средства РЭБ. Возможно, вскоре мы узнаем больше подробностей, а пока военкоры ожидают появление подобной технологии и на других направлениях. Нет никаких сомнений, что подслеповатого противника проще победить, а особенно, если противник ничего не знает о приближении к нему ракеты или танковой группы.