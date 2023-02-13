Спрос на компьютеры падает, а впереди 2023 год, который больно ударит по доходам полупроводниковых гигантов. В это время геймеры и обычные пользователи будут пытаться инвестировать в наиболее выгодные решения. Никто не сказал, что это будут дешёвые процессоры и видеокарты, ведь многие люди понимают слово «оптимальный» по-разному. Несомненно, что кто-то ринется за флагманами, пытаясь вложиться в то, что останется актуальным как можно дольше. Но будут и такие, для которых выгода заключается в экономии.
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Сегодня обойдёмся без философских размышлений на тему того, какой их способов стоит считать верным, ведь в российскую розницу пришел процессор Ryzen 7 5800X3D. Если вы ещё не в курсе, то речь идёт о скромном 8-ядерном камне, который на первый взгляд не отличается рекордной производительностью, но может удивлять потенциальных покупателей за счёт использования технологии 3D V-Cache. Давайте без подробностей, ограничившись тем, что во многих странах это самый продаваемый процессор, а с видеокартой до 80 тысяч рублей данный камень и вовсе почти не уступает более дорогому Core i9-13900K. Стоит Ryzen 7 5800X3D 35 тысяч, ну а владельцы такого процессора могут себе позволить не только взять мощную видеокарту, но и сэкономить на оперативной памяти и материнской плате. О Ryzen 7 5800X3D написано очень много информации, ну а мы рассмотрим несколько альтернативных камней, которые можно купить в российской рознице.
Прежде всего стоит обратить внимание на 12-ядерный Ryzen 9 7900Х. В играх оба процессора примерно равны, но если вам нужен камень для решения сложных задач, то Ryzen 7 5800X3D окажется значительно медленнее. Здесь ниже тактовая частота, меньше ядер и в целом старая архитектура. Сборка с использованием Ryzen 9 7900Х обойдётся вам намного дороже, а многие блогеры пишут о наличии скрытого потенциала. Так, вы сможете оставить материнскую плату и оперативную память, заменив сам камень на что-то более новое через 3-4 года. Ryzen 7 5800X3D хорош здесь и сейчас и стоит дешевле.
Если вы давно мечтали купить флагман, но не решались этого сделать, то Core i9-12900KF может стать неплохой заменой Ryzen 7 5800X3D при определённых условиях. Прежде всего нужно понимать, что разгонять камень Intel сегодня глупо, ведь он никогда не будет быстрее флагмана нового поколения, а потратить на подобные эксперименты придётся ещё 40-60 тысяч рублей. Сам по себе Core i9-12900KF слегка уступает Ryzen 7 5800X3D, но многие пользователи просто не знают о существовании такого процессора AMD, поэтому могут сделать неверный выбор.
Ryzen 9 5950Х в играх слегка уступает Ryzen 7 5800X3D, но обладает внушительным быстродействием в рабочих задачах. 16-ядерный камень не потребует от вас дополнительных вложений в материнскую плату и оперативную память, поэтому преимуществ или недостатков по сравнению с Ryzen 7 5800X3D не имеет. Мы полагаем, что Ryzen 9 5950Х будет интересен тем, кто совмещает игры с программированием или другими задачами, для которых может понадобиться мощный процессор. Геймерам же стоит купить Ryzen 7 5800X3D.
Ну и не стоит забывать о Core i7-13700KF. Новый камень Intel примерно равен по быстродействию Ryzen 7 5800X3D, но привлекает энтузиастов возможностью разгона. Сложно сказать, чего хотят добиться оверклокеры, ведь прирост быстродействия окажется минимальным, а переплата огромна. Сам по себе Core i7-13700KF весьма неплох, но не выдерживает сравнения с Ryzen 7 5800X3D. В рабочих задачах камень Intel окажется быстрее, но нам кажется, что всего несколько процентов пользователей действительно могут воспользоваться быстродействием Core i7-13700KF. Как видите, мы пока не нашли в российской рознице камень выгоднее Ryzen 7 5800X3D, ведь уникальный процессор AMD обладает сочетанием редких характеристик, которые не встречаются больше нигде.