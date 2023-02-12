Пока жители Санкт-Петербурга могут спать спокойно

Несколько месяцев назад было принято решение усилить противовоздушную оборону Москвы. Сегодня системы ПВО стоят не только на отдельных зданиях в Министерстве обороны и Кремле, но и на крышах целого ряда инфраструктурных объектов по городу. Специалисты уверяют, что военные создали сразу два кольца обороны, что позволяет москвичам находиться в относительном спокойствии. Сами эксперты полагают, что 100% защиты не существует, ну а постоянное улучшение тех или иных систем позволяет снизить риски как для военных, так и для гражданских объектов. При этом особую опасность таят не большие ракеты, против которых и были разработаны соответствующие системы ПВО, а дроны-камикадзе, представляющие сложные цели, поражение которых осложнено целым рядом факторов. Специалисты поясняют, что беспилотник может иметь минимальное количество металлических деталей с использованием пластика и отражающих солнечные лучи материалов, поэтому плохо виден на тепловых радарах. Кроме того, подобные объекты крайне малы, а их фиксация осложняется рельефом, погодными условиями и многими другими факторами. Но если Москва всё же имеет свой щит, то Санкт-Петербург в этом отношении выглядит не так внушительно.

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Стоит учитывать, что ещё недавно культурная столица не нуждалась в продвинутой защите, но политические последствия расширения НАТО дают свои плоды. Так, рядом находится агрессивная Эстония, власти которой мечтают выслужиться перед сюзереном, поэтому постоянно делают мелкие пакости, осложняющие торговлю или иногда даже останавливающие товарные потоки в оба направления. Не дремлет и Финляндия, власти которой рвутся в НАТО. Ещё совсем недавно местные политики благодарили Россию за освобождение и независимость, а сегодня решили, что все проблемы приходили именно с востока, поэтому пытаются форсировать вступление в военный альянс. Нет никаких сомнений, что это только поднимет ставки, а в результате Финляндия окажется между молотом и наковальней. Забавно смотреть, как считавшие себя нейтральными страны открыто заявляют о своих амбициях и готовы воевать с русскими руками украинцев. Особенно на этом поприще отличилась Швеция, которая также рвётся в НАТО. Сложно сказать, когда оба государства станут членами альянса, но тот факт, что это вынудит власти России усилить оборону Санкт-Петербурга, не вызывает сомнений.

Итак, Эстония на юге на расстоянии 120 километров, а Финляндия на северо-западе примерно на отдалении в 140 километров. Бывший начальник ракетно-зенитных войск РФ Сергей Хатылёв полагает, что город можно считать защищённым только в том случае, если системы ПВО будут находиться на расстоянии от 200 до 300 километров, а это уже территория соседних государств. Недавно оборона пополнилась полком С-350 «Витязь», но специалисты полагают, что этого недостаточно. Похоже, власти города прекрасно осознают риски, поэтому в 2023 году будут выделены 94 миллиона рублей, которые пойдут на создание кольца из приёмно-передающих станций. Предполагается, что в результате появится возможность фиксировать дроны-камикадзе ещё до того, как они приблизились на опасное расстояние. Не дремлют и ракетные войска, а совсем недавно ПВО города пополнилась мобильным полком с батареей «Панцирь-С». Предполагается, что комплекс сможет обнаружить и нейтрализовать ракеты и беспилотники, запущенные с территории Прибалтийских стран.

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Эксперты считают, что сегодня защищённость региона недостаточная с военной точки зрения, но в целом удовлетворительная, если говорить о политической обстановке. Так, в Эстонии нет собственной авиации, а страны НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией. Финляндия считается надёжным партнёром, который не разрешит использовать свою территорию для провокаций в сторону РФ. Ну и на всякий случай для агрессивных соседей припасены Искандеры и многие другие сюрпризы. Эксперты полагают, что жители Питера могут спать спокойно, поскольку на этом направлении всё относительно тихо, ну а эксперты отмечают, что лучшая ПВО – это танки, которые находятся на территории потенциального противника. Именно так сделали американцы, которые агрессивно, с помощью политического шантажа и запугивания подчинили себе всю Восточную Европу. Под это не нужно даже выделять деньги, ведь местные политики сразу заливают свои миллионы долларов в банки США, находясь под полным контролем дядюшки Сэма.