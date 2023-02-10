Ryzen 9 7950X3D имеет все шансы стать самым быстрым процессором 2023 года

Согласно отчётам крупных полупроводниковых компаний, падение спроса во второй половине 2022 года может быть только началом серьёзных изменений на рынке. За время пандемии и карантинных ограничений покупатели умудрились набрать столько техники, что теперь не хотят и смотреть в сторону компьютеров и мобильных телефонов. За счёт того, что спрос начал снижаться только во второй половине года, общие продажи по итогам 2022 удалось удержать на относительно высоких позициях, но впереди нас ждёт много сюрпризов. Инсайдеры фиксируют резкое падение маржи у AMD и Intel, а всё идёт к тому, что вскоре начнётся самая настоящая ценовая война. На самом деле первые предпосылки к этому есть уже сейчас, ведь Ryzen 7 7700Х стоит намного дешевле Core i7-13700К не только в американской, но и российской рознице.

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Инсайдеры то и дело рассказывают нам о том, каким высоким спросом пользуются процессоры красной команды, указывая на то, что Ryzen 5 5600Х уже полтора года удерживает звание самого продаваемого камня на планете. Всё это верно, но не стоит забывать о том, что синие имеют сильные позиции, поэтому о лёгкой сдаче не может идти и речи. Сегодня подоспел очередной отчёт Mercury Research, согласно которому AMD медленно теснит Intel. Стоит понимать, что в данном случае указывается именно доля на рынке, тогда как количественные показатели по отгруженным процессорам будут доступны в одном из следующих отчётов. Назвать происходящее успехом Лизы Су мы бы не стали, поскольку есть как поражения, так и победы. Так, ровно за год (по сравнению с 4 кварталом 2021 года) рыночная доля выросла с 28.5% до 31.3%. Для растущей компании – это мало, а ключевые проблемы кроются в нескольких направлениях бизнеса.

Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, сегмент настольных процессоров вообще не двигается вперёд, а значит все усилия AMD за последние несколько лет оказались напрасны. Несмотря на все успешные и прорывные продукты красных, Intel умудрилась удержать свою долю рынка настольных процессоров, а это одна из причин невнятного роста красных за 2022 год. Но если настольные процессоры AMD всё ещё вызывают интерес потенциальных покупателей, то с мобильным сегментом просто беда. Серия Ryzen 6000М получила самую скоростную графику в истории, но не спешит на прилавки магазинов. Цены на ноутбуки заоблачные, а в итоге доля красных постоянно сокращается. При этом отлично идут дела только в серверном сегменте. Именно это направление позволяет поддерживать доходы на высоком уровне, поскольку маржа здесь максимальная. За последний год AMD заняла 10% рынка серверных процессоров, что больно ударило по позициям Intel. Судя по тем новостям, что курсируют в прессе, у синих есть интересные решения, но пока говорить о победе над красными слишком рано.

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2023 год только начался, а значит противостояние продолжится. Особенно интересно выглядит анонс процессоров AMD, созданных на основе технологии 3D V-Cache. Флагманом линейки станет 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, которому прочат невероятную производительность. Предполагается, что Лиза Су пошла ва-банк, а в итоге новинка окажется до 30% быстрее Core i9-13900KS в реальных играх. Стоит учитывать, что сравнение проводится не с серийной версией Core i9-13900K, а с прокачанной, получившей тактовую частоту 6 ГГц. Пока у инсайдеров есть только текстовая информация, а значит придётся поверить этим ребятам на слово. Тесты будут уже через несколько недель или даже раньше, поскольку релиз запланирован на конец февраля. Всё те же инсайдеры пишут, что быстродействие Ryzen 9 7950X3D окажется настолько впечатляющим, что он легко сможет обойти Ryzen 9 7950X на 60% в играх. Сложно сказать, как любители сенсаций считали, но пока оставим эту тему без ответа, ведь на кону корона за лидерство на рынке процессоров в 2023 году.