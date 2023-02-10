Что любопытно, видеокарты дешевеют несмотря на то, что курс рубля снова пошёл вниз

Иногда создаётся такое ощущение, что магазины постоянно поднимают и опускают цены на видеокарты, что позволяет им делать выгодные скидки на те или иные продукты. Возможно, в этом есть здоровое зерно, но в данном случает одна из причин того, что часть видеокарт подешевела, заключается в падении курса рубля. Не так давно национальная валюта торговалась на отметке 62-к-1, а после большого ралли за 1 доллар дают 70-73 рубчика. Это всё ещё много, но ощутимо меньше, чем ожидали пессимисты.

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В результате цены откатились назад, хотя в долларах выгодна очевидна. Увы, обычные геймеры получают зарплату в рублях, поэтому скидки для них будут в самый раз. Кстати, отдельные товары подешевели неделю назад, поэтому скидки на них на страницах не указаны. В любом случае самое время изучить, выгодно ли сегодня покупать видеокарты, и есть ли реальные скидки.

Судя по всему, самую большую скидку предлагают на Radeon RX 7900 XT. Флагман AMD продаётся с большим скрипом, а если хорошенько подумать, то именно столько он стоил в момент прихода на российский рынок. Можно сколько угодно рассказывать о том, что цены не снижаются, вот только тогда за 1 доллар давали 62 рубчика, а сегодня все 73. Увы, но национальная валюта преподносит нам сюрпризы, поэтому в целом скидка есть, хотя и не такая большая, как нам бы хотелось. Вообще, Radeon RX 7900 XT далека от идеала, а текущая цена завышена и требует корректировки. Инсайдеры пишут, что в ближайшие месяцы стоимость графических чипов красного лагеря будет пересмотрена в сторону уменьшения.

20% скинула и GeForce RTX 4070 Ti. Здесь точно такая же ситуация, как и с видеокартой выше. Поскольку стоимость формировалась при курсе рубля 62-к-1, то сегодня увидеть флагман NVIDIA за те же 80 тысяч – это действительно хороший подарок. Скорее всего, если бы рубчик не прыгал, то за GeForce RTX 4070 Ti просили бы 75 тысяч и меньше, ну а пока имеем то, что имеем. Не идеальный выбор, но для тех, кто ищет видеокарту для 4К, GeForce RTX 4070 Ti может показаться крайне выгодной. Согласитесь, что платить за GeForce RTX 4090 150 тысяч очень не хочется, а здесь вам покорятся даже высокие настройки графики. Ну и зачем платить больше?

Radeon RX 6800 XT только кажется выгодной, а на самом деле скорее разочаровывает, ведь в декабре купить такую видеокарту вы могли за 60 тысяч рублей. Получается, что новинки дешевеют, а давно находящиеся в продаже модели почему-то дорожают. Весьма запутанно, поэтому мы предлагаем оставить Radeon RX 6800 XT в покое и идти дальше. Может это и хорошая видеокарта, но стоит она должна не выше 58 тысяч рубликов.

Если вы искали выгодное решение до 40 тысяч, то можете купить GeForce RTX 3060 Ti. Единственное, что нас смущает в этой видеокарте – это крайне посредственная система охлаждения, построенная на одиночном кулере. Нет никаких сомнений, что под нагрузкой вентилятор будет сильно жужжать, что доставит вам массу неприятностей. Если вы привыкли играть с наушниками, а в комнате кроме вас никто не живёт, то GeForce RTX 3060 Ti – это годный выбор. Берите и не думайте, ведь видеокарта легко тянет требовательные новинки в 2К. На ультимативные настройки лучше не рассчитывать, но на то и существует компромисс.

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Завершить наш материал предлагаем на Radeon RX 6700. Видеокарта плохо знакома обычным геймерам, и тому есть несколько причин. Во-первых, перед нами представитель семейства AMD, но и это не всё, ведь на самом деле Radeon RX 6700 никогда не анонсировалась. Видеокарта долгое время была доступна только майнерам, а после незаметно появилась на полках магазинов. Внутри скрывается 10 Гб видеопамяти и редко встречающаяся 160-битная шина. Что любопытно, Radeon RX 6700 немного быстрее GeForce RTX 3060 Ti, а представленная модель ещё и имеет нормальную систему охлаждения. Всё это не значит, что вам нужно уже бежать в магазин, но сделать верный вывод самое время.