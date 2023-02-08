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Инсайдеры назвали сроки выхода недорогих видеокарт NVIDIA – GeForce RTX 4070 не раньше апреля 2023
GeForce RTX 4060 и вовсе придётся ждать до лета
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Многочисленные эксперименты доказали, что важно не только выпустить современные скоростные графические чипы, но и тщательно подобрать время их поступления на рынок. Поскольку NVIDIA испробовала множество различных сценариев, то экспертам казалось, что и в текущем поколении ничего не будет меняться. Напомним, обычно в начале в продажу поступает флагман, позволяющий получать высокую маржу, но пользующийся невысокой популярностью. Доступ к подобным видеокартам имеют только зажиточные энтузиасты, а одновременно с появлением в продаже флагмана на прилавки поступает несколько других видеокарт. Первые месяцы NVIDIA не делает резких движений, но по мере снижения спроса в ход идут графические чипы среднего ценового диапазона. Например, в прошлом поколении это была видеокарта GeForce RTX 3060, тогда как в позапрошлом – GeForce RTX 2060. 

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Спустя несколько месяцев небогатым геймерам всегда дают возможность получить доступ к новым технологиям, а в результате в продажу поступают недорогие графические чипы до 250 долларов. Чуть позднее могут быть анонсированы более скоростные модели с приставкой «Super» или «Ti», а продукты прошлого поколения медленно уходят из розницы. План работает безупречно, но в текущем поколении Дженсен Хуанг решил, что стоит провести эксперимент. Не исключено, что на этот раз глава NVIDIA совершил большую ошибку, которая будет иметь для компании негативные последствия. Дело в том, что спрос на компьютеры падает, а значит доходы могут рухнуть. Продажи NVIDIA держатся на видеокартах прошлого поколения, а цены не снижаются. Миллионы геймеров ожидали появления недорогих игровых графических чипов, но на календаре уже февраль, а в продаже есть только GeForce RTX 4090 за 1600 долларов, GeForce RTX 4080 за 1200 долларов и GeForce RTX 4070 Ti за 800 долларов. Мало того, что видеокарты подорожали по сравнению с предыдущим поколением, так в продаже нет середняков. 

Судя по тем данным, что публикуют инсайдеры, появления GeForce RTX 4060 придётся ждать до лета или дольше. А вот GeForce RTX 4070 заглянет на огонёк уже в апреле. На самом деле графический чип данного ценового сегмента всегда появлялся в первой волне и относился к средневысокому сегменту, позволяя получать отличную производительность по разумной цене. На этот раз нет ни первого, ни второго. Обратите внимание на таблицу, где указаны предварительные характеристики ещё не вышедшей видеокарты. Предполагается, что она получит 5888 ядер CUDA, тактовую частоту до 2475 МГц и теоретическую производительность до 29 TFLOPS. Что любопытно, такой подход позволит снизить требования к блоку питания, при этом пропускная способность памяти останется аналогичной старшему графическому чипу GeForce RTX 4070 Ti. Количество видеопамяти не изменится, как и шина памяти, а инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4070 окажется на уровне GeForce RTX 3080. 

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Не густо, а значит в данном случае речь идёт о приросте производительности по сравнению с предыдущим поколением на 25-30%, что кажется несерьёзным. Очевидно, что реклама покажет невероятные возможности с использованием технологии DLSS 3.0, вот только игр с поддержкой масштабирования нового поколения почти нет. Инсайдеры также рассказали о некоторых характеристиках не анонсированной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti. Похоже, она обойдётся 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. Сегодня GeForce RTX 3060 Ti имеет 256-битную шину и способна тянуть игры даже в 2К. Будет интересно смотреть на наследницу одной из самых популярных видеокарт, но сделать это удастся нескоро. Инсайдеры даже не подозревают, когда GeForce RTX 4060 Ti поступит в продажу, ну а GeForce RTX 4060 и вовсе не стоит ожидать раньше лета. Похоже, Дженсен Хуанг решил вначале ударить по геймерам с помощью дорогих видеокарт. При наличии нормальных конкурентов глава NVIDIA не смог бы провернуть ничего подобного. Похоже, Лиза Су не планирует наносить удар по позициям своего родственника и откровенно тянет, не желая выпускать недорогие видеокарты нового поколения. 

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#видеокарты #geforce rtx 4070
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