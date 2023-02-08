GeForce GTX 1660 Super актуальна даже в 2023 году

Похоже, Дженсен Хуанг решил вычистить карманы геймеров. В ход пошли флагманы, которые жутко дорогие, а продажные эксперты не устают рассказывать о том, как хороша новая видеокарта GeForce RTX 4070 Ti. Поскольку хороший маркетинг способен оказывать сильное влияние на неподготовленные умы, то нашлось достаточно много геймеров, которые купились на подобные россказни. Может показаться, что дела у NVIDIA идут отлично, вот только пока компания не стремится публиковать отчёт, тогда как AMD и Intel уже рассказали о падении прибыли. Спрос падает, любителей компьютерных игр с набитым монетами кошельками не так много, а ожидать от Дженсена Хуанга скидок не приходится.

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Поскольку даже новая GeForce RTX 4070 выйдет не раньше апреля, то шансов купить мощную видеокарту текущего поколения по разумной стоимости в 2023 году почти нет. Именно поэтому самое время не ждать подачек от NVIDIA, а присмотреться к находящимся в продаже товарам, некоторые из которых могут порадовать вас выгодными ценами.

Самым очевидным выбором для тех, у кого в кармане лежит 35 тысяч рублей, является Radeon RX 6650 XT. Видеокарта получилась очень быстрой даже несмотря на то, что основывается на 128-битной шине. Причина в технологии AMD под названием Infinity Cache. За счёт этого удаётся повысить скорость обработки данных, ну а сама Radeon RX 6650 XT обладает одним из лучших соотношений быстродействия и стоимости на рынке. Такая видеокарта может прийтись ко двору не только владельцам новых компьютеров, но и тех, кто давно не обновлял свои машины. Как оказалось, Radeon RX 6650 XT имеет низкие требования к питанию, поэтому нет ничего удивительного в том, что она заработает у вас на самом скромном блоке питания.

GeForce RTX 3060 подкупает своей стоимостью, ведь перед вами видеокарта дешевле 29 тысяч рублей. Мы советуем внимательно смотреть на спецификации, ведь речь идёт о графическом чипе с 8 Гб памяти, тогда как оригинальная версия могла похвастать сразу 12 Гб памяти. Точно также здесь в наличии 128-битная шина, против 192-битной в оригинальном варианте. Из-за этого быстродействие оказалось не таким высоким, как вы могли увидеть в тестах, ну а отставание от GeForce RTX 3060@12 Гб достигает 10%. Решайте сами, устраивает ли вас такой даунгрейд, ведь в разрешении 1080р видеокарта всё равно будет чувствовать себя комфортно.

За ту же сумму выгоднее купить Radeon RX 6600. Видеокарта ощутимо быстрее GeForce RTX 3060, потребляет меньше энергии и может предложить гораздо более выгодное соотношение между количеством кадров в секунду и ценой. Многие блогеры ругают продукцию красного лагеря за отсутствие стабильности, но в реальности примеров в сети почти нет. Отдельные умники зарабатывают очки на громких материалах, ну а мы предлагаем вам включать голову. Именно это позволит сделать верное решение, ведь фанатичное следование в одном направлении выглядит довольно глупо.

Высокой популярностью среди геймеров пользуется GeForce RTX 3050. Если бы эта видеокарта стоила 20 тысяч рублей и дешевле, то могла стать настоящим хитом, но пока достоинства вступают в острую конфронтацию с недостатками. Именно поэтому сложно назвать GeForce RTX 3050 оптимальным выбором, особенно когда чуть дороже есть Radeon RX 6600. Если вы не готовы переходить на продукцию AMD, то можем констатировать, что перед вами самая недорогая видеокарта с трассировкой лучей.

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Ну а самой выгодной из относительно недорогих по праву становится GeForce GTX 1660 Super. Вы могли об этом не знать, но эта видеокарта почти такая же быстрая, как и указанная выше GeForce RTX 3050. Получается, что вы экономите солидную сумму, но почти ничего не теряете. Ничего, если не считать трассировки лучей. Нам кажется, что в данном ценовом сегменте GeForce GTX 1660 Super может стать настоящим подарком, хотя у наших читателей может быть своё мнение на эту видеокарту.