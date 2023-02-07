GeForce RTX 4070 Ti называют одной из самых выгодных видеокарт на рынке

По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет ожидается резкое падение мировой экономики, а значит самое время говорить не о темпах роста финансовых систем, а приближающейся рецессии. Особенно тревожно выглядят известия из Китая, где падают не только продажи новых устройств, но и производство. Кто-то связывает происходящее с коронавирусными ограничениями, вот только пандемия стала только толчком, тогда как экономика целого ряда стран и без того находилась у края.

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Особенно это актуально для Европы и США. Оба региона имеют огромный дефицит торговли, но долгое время закрывали дыры в бюджете за счёт печатания денег. Очевидно, что перманентная эмиссия рано или поздно должна была привести к печальным последствиям, ну а самое прямое следствие происходящих процессов - это рост цен на товары и услуги. Но если продукты питания постоянно дорожают, то к резкому скачку стоимости полупроводников человечество ещё не привыкло. Теоретически, крупные компании могли бы сгладить последствия от высокой инфляции доллара, вот только эти ребята предпочли возглавить длинную процессию, предлагая нам те или иные гаджеты по безумным ценам.

В первом ряду стоит NVIDIA, а непомерные аппетиты Дженсена Хуанга могут привести к тому, что число геймеров станет ощутимо меньше. Пока это только прогнозы, ну а мы изучим ценообразование на российском рынке. Здесь происходят любопытные процессы, ведь магазины вначале подняли стоимость видеокарт, а после предлагают высокие скидки, о чём и поговорим. Например, GeForce RTX 4090 вы можете купить за 141 тысячу рублей. Что примечательно, ещё пару дней назад стоимость поднялась до 150 тысяч, а теперь вы можете купить флагман NVIDIA по той цене, по которой он пришёл в российскую розницу.

GeForce RTX 4080 упрямо не опускается ниже 100 000 рублей. Хотя слухи о том, что NVIDIA планирует пересмотреть рекомендованную цену для этого графического чипа, поскольку текущая 1200 отпугивает геймеров. Как бы там ни было, но в российской рознице пока тихо, а сама GeForce RTX 4080 перестала бить рекорды и доступна по стартовой стоимости. Это не так плохо, как может показаться, ведь налицо падение курса рубля, но и хорошего в этом мало. Будем надеяться, что слухи не врут, а иначе довольно перспективная видеокарта так и останется недосягаемой для большинства любителей компьютерных игр. Согласитесь, что 103 тысяч - это многовато.

Главная проблема состоит в том, что пересмотр рекомендованной стоимости на один флагман приведёт к цепной реакции, а значит придётся скинуть цену и на GeForce RTX 4070 Ti. Пока предпосылок к этому нет, поскольку видеокарта неплохо продаётся. Известно, что флагманы позволяют увеличить среднюю маржу, но не годятся для получения постоянной прибыли. Именно поэтому стоит учитывать, что любые хорошие продажи GeForce RTX 4070 Ti не способны увеличить доходы NVIDIA. В сети уже появились слухи о старте продаж младших графических чипов в апреле, а пока стоит констатировать, что за последний месяц GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%. Повторимся, что виной всему падение курса рубля, но уже тот факт, что цена вернулась в норму, не может не радовать.

А вот GeForce RTX 3070 Ti и не думает дешеветь. Давно пора продавать такую видеокарту за 45 тысяч рубликов, вот только пока в наличии GeForce RTX 4070 Ti за 80 тысяч, мечтать увидеть GeForce RTX 3070 Ti в 2 раза дешевле не приходится. С одной стороны - видеокарта обладает достаточной для 2К производительностью. С другой - предлагает всего 8 Гб видеопамяти. Споры о том, сколько вообще нужно памяти видеокартам в 2023 году не утихают, ну а мы полагаем, что GeForce RTX 3070 Ti найдёт своего покупателя. Иногда придётся снизить настройки графики, ведь текстуры некоторых требовательных игр уже не вписываются в 8 Гб.

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Ну а для тех, у кого ограничен бюджет, мы советуем взять GeForce RTX 3060 Ti. Об идеальных видеокартах для народного разрешения поговорим в следующий раз, ну а GeForce RTX 3060 Ti можно смело назвать последним рубежом для 2К. Никакой рекордной производительности здесь нет, а на 8 Гб видеопамяти далеко не уедешь, но и цена на 18 тысяч рублей ниже, поэтому и требования к такой продукции не такие высокие.