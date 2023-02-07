Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Власти Португалии поставят Киеву танки Leopard 2 вместе с проживающими в стране украинцами
Выходцы из Украины неохотно соглашаются на командировки на малую родину, но им просто могут не оставить права выбора
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

В начале 90-х годов в Португалии были введены в строй сразу несколько крупных промышленных предприятий, многие из которых занимались смежным производством деталей для оружия и военной техники стран НАТО. Требовалось много квалифицированных работников, вот только местные не сильно рвались на вредное производство, да и у правительства не было желания платить португальцам высокие заработные платы. В результате было принято решение создать условия для найма восточных славян, а кроме поляков особенно интересовали местные власти жители Украины. Как оказалось, выбор полностью оправдал ожидания, поскольку приехавшие имели высокие знания инженерии и могли быстро научиться выполнять поставленные задачи на новых производствах. Со временем украинская диаспора в Португалии роста, а на начало 2022 года достигла 50 тысяч человек. 

реклама

Бывшие украинцы неплохо ассимилировались в местную культуру и считают себя частью страны. После этого Европа пережила несколько эмиграционных волн, но сирийцы, афганцы и другие жители арабских стран предпочитают использовать открывшиеся перед ними возможности исключительно для извлечения прибыли, не желая работать и тем более отказываться от своих обычаев и привычек. Что до украинцев, то после начала СВО наиболее активные оказывали сильное давление на португальское правительство, требуя передать Киеву оружие и другую помощь. Похоже, политики услышали призывы выходцев из Украины, вот только не факт, что принятые решения придутся по нраву натурализованным португальцам. Вы уже могли слышать о том, что гражданам Украины, каким-то образом оказавшихся в Европе, уже начали вручать повестки. Особенно это касается тех, кто официально трудоустроен. Украинцам надлежит прибыть в центры комплектации, которые создаются во многих странах ЕС. Скорее всего, заламывать руки, бить и запихивать в автобусы в Европе украинцев не будут, но риск попасть под мобилизацию остаётся. Попытки собрать патриотически настроенных украинцев, а после послать их на фронт, не увенчались успехом, но то, что не сработало с гражданами Украины, может оказаться эффективным с теми, кто покинул родину много десятилетий назад.

К хорошему быстро привыкаешь, а спустя несколько лет неудачи и провалы уже не кажутся такими катастрофичными. Как мы уже писали выше, украинская диаспора в Португалии достаточно большая. Многие забыли, а некоторые никогда не знали, каково это жить в стране, где постоянно происходят какие-то революции, где чиновники обворовывают местные бюджеты, а цены на продукты с каждым годом дорожают. При этом зарплаты могут снижаться, ведь доходы нужно чем-то компенсировать. В результате в головах португальских украинцев сформировалось идиллическое представление о малой родине, чем и планируют воспользоваться власти европейской страны. Как сообщается, многие из бывших украинцев не только обладают инженерными навыками, но и работают на предприятиях, занимающихся ремонтом бронетехники. Есть бывшие украинцы и в вооружённых силах, но сегодня в Португалии им делать нечего, ведь знания и опыт требуются на малой родине. Местные газеты пишут, что политические элиты Португалии приложили посадить украинцев на Леопарды и отправить в Киев. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Что до тех, кто годами работал в сборочных цехах, то эти ребята отлично знают Leopard 1 и Leopard 2, поэтому могут стать прекрасными техниками. Своих сегодня у Украины нет, поскольку машины новые, ну а знание языка и вовсе страдает. Тут же приедут инструкторы, владеющие русским, а значит дело с обучением пойдёт быстрее. Сложно сказать, будут ли с представителями украинской диаспоры подписывать долговременные контракты, или всё ограничится инструктажем на 3 месяца. Многое может решить денежный фактор, ну а этого добра в Европе достаточно. Что любопытно, Португалия ничего не придумывала, ведь именно так действовали немцы во время Второй Мировой. Дело в том, что танки собирались на чешской Шкоде, а каждый четвёртый мехвод был чехом. Эти ребята отлично знали технику и могли произвести ремонт даже в полевых условиях. Нет никаких сомнений, что нечто подобное появится и на украинском фронте уже в 2023 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Артемовск, Угледар, Константиновка — ратный путь ВС РФ
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
12
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
10
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
9
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
12
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
+
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Steam опубликовал данные по железу пользователей
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
58
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
22
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
26
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
74
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
5
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
14:30
ты уже в ноябре наприкидывал.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
хахахер
14:30
не совсем,там больше крест красный был
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
14:29
блеать. укр учит носителя его наречию. сюр. "Впервые именно на казахской земле была приручена дикая лошадь, и всадники, овладевшие особой тактикой ведения войн, появились на просторах Великой степи."...
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
lokky7
14:28
С какого бодуна Atomic Heart стала российской? Патриотический угар жопку жжёт?))
Главные игры февраля 2023 года
Spambomber_34
14:28
Шура, поезжайте в Куев: https://youtu.be/smfylqeFHgY
Австрийский полковник признался - экипажи для танков уже "есть", это воюющие на Украине наемники
Johan_888
14:27
Как пирсинг, на чём? сам додумай :)
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
Vadim Osipenko
14:25
Хотя чего там нового разве что конструкцыя и средства порожения
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Шамиль Джанболатов
14:25
Там ещё с прошивкой надо возиться чтобы комп загружался с pci-e, как помню, и не со всеми так получится
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Johan_888
14:25
Может они в добровольческие отряды записываются? Столько "голодных" мужиков должен кто-то "кормить".
«После Украины на карте Польша!» - заявил Рамзан Кадыров
Vadim Osipenko
14:24
Интересно сколко из 4 уйдет в США на изучение 1 или все 4 не боиться помех ха ха кабель в кучу км обрыв перебитие и привет новая разработка
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем