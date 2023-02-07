Выходцы из Украины неохотно соглашаются на командировки на малую родину, но им просто могут не оставить права выбора

В начале 90-х годов в Португалии были введены в строй сразу несколько крупных промышленных предприятий, многие из которых занимались смежным производством деталей для оружия и военной техники стран НАТО. Требовалось много квалифицированных работников, вот только местные не сильно рвались на вредное производство, да и у правительства не было желания платить португальцам высокие заработные платы. В результате было принято решение создать условия для найма восточных славян, а кроме поляков особенно интересовали местные власти жители Украины. Как оказалось, выбор полностью оправдал ожидания, поскольку приехавшие имели высокие знания инженерии и могли быстро научиться выполнять поставленные задачи на новых производствах. Со временем украинская диаспора в Португалии роста, а на начало 2022 года достигла 50 тысяч человек.

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Бывшие украинцы неплохо ассимилировались в местную культуру и считают себя частью страны. После этого Европа пережила несколько эмиграционных волн, но сирийцы, афганцы и другие жители арабских стран предпочитают использовать открывшиеся перед ними возможности исключительно для извлечения прибыли, не желая работать и тем более отказываться от своих обычаев и привычек. Что до украинцев, то после начала СВО наиболее активные оказывали сильное давление на португальское правительство, требуя передать Киеву оружие и другую помощь. Похоже, политики услышали призывы выходцев из Украины, вот только не факт, что принятые решения придутся по нраву натурализованным португальцам. Вы уже могли слышать о том, что гражданам Украины, каким-то образом оказавшихся в Европе, уже начали вручать повестки. Особенно это касается тех, кто официально трудоустроен. Украинцам надлежит прибыть в центры комплектации, которые создаются во многих странах ЕС. Скорее всего, заламывать руки, бить и запихивать в автобусы в Европе украинцев не будут, но риск попасть под мобилизацию остаётся. Попытки собрать патриотически настроенных украинцев, а после послать их на фронт, не увенчались успехом, но то, что не сработало с гражданами Украины, может оказаться эффективным с теми, кто покинул родину много десятилетий назад.

К хорошему быстро привыкаешь, а спустя несколько лет неудачи и провалы уже не кажутся такими катастрофичными. Как мы уже писали выше, украинская диаспора в Португалии достаточно большая. Многие забыли, а некоторые никогда не знали, каково это жить в стране, где постоянно происходят какие-то революции, где чиновники обворовывают местные бюджеты, а цены на продукты с каждым годом дорожают. При этом зарплаты могут снижаться, ведь доходы нужно чем-то компенсировать. В результате в головах португальских украинцев сформировалось идиллическое представление о малой родине, чем и планируют воспользоваться власти европейской страны. Как сообщается, многие из бывших украинцев не только обладают инженерными навыками, но и работают на предприятиях, занимающихся ремонтом бронетехники. Есть бывшие украинцы и в вооружённых силах, но сегодня в Португалии им делать нечего, ведь знания и опыт требуются на малой родине. Местные газеты пишут, что политические элиты Португалии приложили посадить украинцев на Леопарды и отправить в Киев.

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Что до тех, кто годами работал в сборочных цехах, то эти ребята отлично знают Leopard 1 и Leopard 2, поэтому могут стать прекрасными техниками. Своих сегодня у Украины нет, поскольку машины новые, ну а знание языка и вовсе страдает. Тут же приедут инструкторы, владеющие русским, а значит дело с обучением пойдёт быстрее. Сложно сказать, будут ли с представителями украинской диаспоры подписывать долговременные контракты, или всё ограничится инструктажем на 3 месяца. Многое может решить денежный фактор, ну а этого добра в Европе достаточно. Что любопытно, Португалия ничего не придумывала, ведь именно так действовали немцы во время Второй Мировой. Дело в том, что танки собирались на чешской Шкоде, а каждый четвёртый мехвод был чехом. Эти ребята отлично знали технику и могли произвести ремонт даже в полевых условиях. Нет никаких сомнений, что нечто подобное появится и на украинском фронте уже в 2023 году.