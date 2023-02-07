У NVIDIA есть суперфлагманы, обойти которые AMD не удастся, но во всех остальных ценовых сегментах победа остаётся за красным лагерем

Если вас всё ещё интересует вопрос: NVIDIA или AMD, то вы принадлежите к небольшой группе геймеров, которые всё ещё способны мыслить здраво. К сожалению, не все сегодня хотят и могут себе это позволить, предпочитая плыть по течению, а некоторые просто примкнули к одному из лагерей и ожесточённо отстаивают его ценности, даже не понимая бессмысленности происходящего. Нам кажется, что разумным можно назвать только такой подход, когда пользователь делает выбор исходят из нескольких характеристик, не забывая о цене.

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Если вы услышали заявления о том, что кто-то готов переплачивать за бренд или уверяет вас в исключительности своего выбора, то можете оставить аргументы, ведь вы общаетесь с фанатиком. Ну а сегодня мы рассмотрим видеокарты NVIDIA и AMD нескольких ценовых сегментов, пытаясь выяснить, какие из них лучше здесь и сейчас, а какие пока стоит обходить стороной. Помните, что через неделю или месяц всё может измениться, поскольку не бывает плохих видеокарт, а есть только завышенная цена и правильные скидки.

В противостоянии между Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 Ti выбрать победителя непросто. Дело в том, что обе видеокарты неплохо справляются со своими задачами, а значит обеспечат вам максимальную производительность в 2К. Графический чип NVIDIA лучше справляется с трассировкой лучей, где демонстрирует внушительное преимущество. Но когда дело доходит до чистой производительности, то Radeon RX 6800 легко вырывается вперёд. Но дело даже не в том, что видеокарта AMD быстрее, ведь у GeForce RTX 3070 Ti есть огромный минус в виде наличия скромных 8 Гб видеопамяти. Если вы покупаете видеокарту на 3-4 года, то можете даже не сомневаться, что в разрешении 2К вам такого количества памяти будет мало. Уже есть игры, которые хорошо себя чувствуют на 10 Гб, а в 2023 году требования продолжат расти. Radeon RX 6800 быстрее, имеет аналогичную цену и предлагает в 2 раза больше памяти, а значит кажется нам более правильным выбором.

Если речь заходит о противостоянии в сегменте до 40 тысяч рублей, то здесь баллом правят два графических чипа: Radeon RX 6700 ХТ и GeForce RTX 3060 Ti. Поскольку стоят обе видеокарты на 15 тысяч дешевле, чем указанные выше модели, то таких высоких требований мы к ним предъявлять не будем. Radeon RX 6700 ХТ всё также слегка быстрее по показателю чистой производительности, ну а GeForce RTX 3060 Ti бьёт более качественной трассировкой лучей. Поскольку разница в быстродействии незначительная, то остаётся только сравнить количество видеопамяти. И здесь у нас снова победа красных, ведь у GeForce RTX 3060 Ti всё те же 8 Гб, которые могут вас разочаровать через пару лет. В данном случае к обеим видеокартам не предъявляются повышенные требования, поэтому нам кажется, что можно объявить ничью. Или нет, пишите своё мнение в комментариях. Согласимся, что 12 Гб видеопамяти могут показаться решающим фактором, но реальность такова, что геймеры делают выбор даже не вникая в подробности. Возможно, Лизе Су следовало бы больше внимания уделять преимуществам своих видеокарт.

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Ну и последние две участницы - это: Radeon RX 6650 ХТ против GeForce RTX 3060. Стоит учесть, что цены идентичны, а вот количество видеопамяти на этот раз на стороне NVIDIA: 12 Гб против 8 Гб. Можно было бы перейти к присуждению первой победы зелёному лагерю, вот только не стоит забывать, что перед нами видеокарты, которые созданы для игр в разрешении 1080р. Ну а здесь не действуют высокие требования, которые предъявляются в 2К. Всё это значит, что даже 8 Гб в народном разрешении достаточно, а в итоге требуется изучить быстродействие обеих участниц. А здесь порадовать любителей продукции NVIDIA нам нечем, ведь Radeon RX 6650 ХТ до 15% быстрее, плюс обладает невысокими требованиями к питанию. Вот и выходит, что у нас 2:0, а значит пока продукция AMD остаётся более выгодной и предпочтительной для покупки. Повторимся, если у вас есть своё мнение на эту тему, приводите его вместе с аргументами в комментариях. Рассказы о том, что вы слышали в интернете о плохих драйверах не принимаются. Впрочем, сказки о том, что у вас 7 видеокарт AMD, из которых половина проблемных, тоже отправляются в мусор. Уж простите.