Почти все крупные производители смартфонов отчитались о внушительных убытках по итогам 2022 года. Особенно сложным стал четвёртый квартал, когда вместо того, чтобы бежать в магазины за новыми гаджетами, обычные пользователи предпочли экономить. Полупроводниковые гиганты недосчитались миллиарды долларов, а наибольший удар пришёлся по китайским компаниям. Продажи Oppo и Vivo просели больше чем на 20%, а аналитики утверждают, что во всём виновата китайская экономика, которая перестала демонстрировать высокие показатели роста. Не стоит забывать о коронавирусных ограничениях, действующих в Поднебесной, при этом перспективы быстрого возвращения к позициям начала 2022 года кажутся туманными. Проблемы испытывает не только китайский, но и глобальный рынок, а высокая инфляция в Европе и США негативно сказывается на доходах обычных покупателей. Эксперты призывают дождаться итогов 1 квартала 2023 году, поскольку именно они станут определяющими. Если производителям мобильных телефонов удастся остановить падение спроса, то прогнозы на оставшиеся 3 квартала окажутся не такими пессимистичными, но пока всё идёт к тому, что производителей ожидает сложные временной период.
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Нет никаких сомнений, что гиганты выживут, а в целом подобные встряски только усиливают позиции лидеров. В то же время в перспективе всё это способно оказать негативное влияние на полупроводниковую отрасль, поскольку инвестиции в разработку окажутся намного ниже, чем планировалось изначально. Особенно сложным остаётся положение Xiaomi. Китайская компания удержалась в тройке только потому, что сегодня нет реальных конкурентов, но по сравнению с Apple и Samsung потеряла ощутимую долю рынка. Судя по тем данным, которые представила яблочная компания, хорошо дела идут только у Apple. Смартфоны последних поколений отлично продаются, а даже в Китае спрос на них стабильно высокий. Многие эксперты пытаются понять, в чём же секрет, ну а ответ может лежать на поверхности. Всё дело в том, что Oppo и Vivo делают отличные телефоны, которые не только не уступают продукции яблочного гиганта, но и во часто оказываются лучше. И всё бы хорошо, если бы не отвратительная техническая поддержка, которую обеспечивают своим устройствам китайцы.
Так, небольшие компании и вовсе не забивают себе голову выпуском обновлений, ну а такие гиганты, как Xiaomi, делают это неохотно, а в результате даже флагманы могут рассчитывать на получения прошивки не больше трёх лет. Apple завышает цены на аксессуары, просит много за ремонт и подаёт свои аппараты намного дороже конкурентов. Но при всех недостатках яблочники гарантируют вам стабильность. Покупая iPhone последнего поколения, вы можете быть уверены в том, что спустя 5 лет продолжите пользоваться им абсолютно безопасно. Даже если вы решили взять аппарат с рук, то вправе рассчитывать на обновления безопасности, ну а остальные компании не спешат догонять и перегонять Apple.
Недавно инсайдеры опубликовали полный список мобильных телефонов, которые претендуют на получение прошивки MIUI 14. Всего указаны 39 аппаратов, а речь идёт о флагманах, поскольку середняки и бюджетные смартфоны в перечень не вошли. Как вы могли заметить, в числе актуальных значатся телефоны серии Mi 10 и новее. Это значит, что флагманы получили свой трёхгодичный срок поддержки, но на большее претендовать не могут. Мы не отговариваем вас покупать смартфоны Xiaomi или в целом аппараты на операционной системе Android. На самом деле экосистема этой ОС развита лучше и предлагает больше альтернатив, но пока производители смартфонов не спешат подтягивать свои стандарты к тому, что есть у Apple уже очень давно. Ну а список позволит вам понять, стоит ли ожидать выхода прошивки на ваш телефон. Глобальная версия начнёт появляться в марте, но выход может затянуться до лета в зависимости и того, к какой серии и поколению принадлежит смартфон.
- Mi 11i Hypercharge
- Mi MIX FOLD 2
- Mi 12
- Mi 12T
- Mi 10i 5G
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11T
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 12S Ultra
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 13
- Xiaomi Civi 2
- Mi 10T
- Mi 10 Lite Zoo
- Mi 10 Ultra
- Mi 12S
- Mi 11i
- Mi 10
- Mi 11 LE
- Mi 12X
- Mi 11T Pro
- Mi MIX FOLD 2
- Mi 11X
- Mi 11
- Xiaomi Civi 1S
- Mi 10T Lite
- Mi 10 Pro
- Mi 12 Pro
- Mi 11 Pro
- Mi 12 Lite
- Xiaomi Civi
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 13 Pro
- Mi 10T Pro
- Mi 10S
- Mi 12S Pro
- Mi 12T Pro
- Mi 11i