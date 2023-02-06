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Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
В списке представлены аппараты, выпущенные не позднее 3 лет назад
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Почти все крупные производители смартфонов отчитались о внушительных убытках по итогам 2022 года. Особенно сложным стал четвёртый квартал, когда вместо того, чтобы бежать в магазины за новыми гаджетами, обычные пользователи предпочли экономить. Полупроводниковые гиганты недосчитались миллиарды долларов, а наибольший удар пришёлся по китайским компаниям. Продажи Oppo и Vivo просели больше чем на 20%, а аналитики утверждают, что во всём виновата китайская экономика, которая перестала демонстрировать высокие показатели роста. Не стоит забывать о коронавирусных ограничениях, действующих в Поднебесной, при этом перспективы быстрого возвращения к позициям начала 2022 года кажутся туманными. Проблемы испытывает не только китайский, но и глобальный рынок, а высокая инфляция в Европе и США негативно сказывается на доходах обычных покупателей. Эксперты призывают дождаться итогов 1 квартала 2023 году, поскольку именно они станут определяющими. Если производителям мобильных телефонов удастся остановить падение спроса, то прогнозы на оставшиеся 3 квартала окажутся не такими пессимистичными, но пока всё идёт к тому, что производителей ожидает сложные временной период. 

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Нет никаких сомнений, что гиганты выживут, а в целом подобные встряски только усиливают позиции лидеров. В то же время в перспективе всё это способно оказать негативное влияние на полупроводниковую отрасль, поскольку инвестиции в разработку окажутся намного ниже, чем планировалось изначально. Особенно сложным остаётся положение Xiaomi. Китайская компания удержалась в тройке только потому, что сегодня нет реальных конкурентов, но по сравнению с Apple и Samsung потеряла ощутимую долю рынка. Судя по тем данным, которые представила яблочная компания, хорошо дела идут только у Apple. Смартфоны последних поколений отлично продаются, а даже в Китае спрос на них стабильно высокий. Многие эксперты пытаются понять, в чём же секрет, ну а ответ может лежать на поверхности. Всё дело в том, что Oppo и Vivo делают отличные телефоны, которые не только не уступают продукции яблочного гиганта, но и во часто оказываются лучше. И всё бы хорошо, если бы не отвратительная техническая поддержка, которую обеспечивают своим устройствам китайцы. 

Так, небольшие компании и вовсе не забивают себе голову выпуском обновлений, ну а такие гиганты, как Xiaomi, делают это неохотно, а в результате даже флагманы могут рассчитывать на получения прошивки не больше трёх лет. Apple завышает цены на аксессуары, просит много за ремонт и подаёт свои аппараты намного дороже конкурентов. Но при всех недостатках яблочники гарантируют вам стабильность. Покупая iPhone последнего поколения, вы можете быть уверены в том, что спустя 5 лет продолжите пользоваться им абсолютно безопасно. Даже если вы решили взять аппарат с рук, то вправе рассчитывать на обновления безопасности, ну а остальные компании не спешат догонять и перегонять Apple. 

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Недавно инсайдеры опубликовали полный список мобильных телефонов, которые претендуют на получение прошивки MIUI 14. Всего указаны 39 аппаратов, а речь идёт о флагманах, поскольку середняки и бюджетные смартфоны в перечень не вошли. Как вы могли заметить, в числе актуальных значатся телефоны серии Mi 10 и новее. Это значит, что флагманы получили свой трёхгодичный срок поддержки, но на большее претендовать не могут. Мы не отговариваем вас покупать смартфоны Xiaomi или в целом аппараты на операционной системе Android. На самом деле экосистема этой ОС развита лучше и предлагает больше альтернатив, но пока производители смартфонов не спешат подтягивать свои стандарты к тому, что есть у Apple уже очень давно. Ну а список позволит вам понять, стоит ли ожидать выхода прошивки на ваш телефон. Глобальная версия начнёт появляться в марте, но выход может затянуться до лета в зависимости и того, к какой серии и поколению принадлежит смартфон. 

  1. Mi 11i Hypercharge
  2. Mi MIX FOLD 2
  3. Mi 12
  4. Mi 12T
  5. Mi 10i 5G
  6. Mi 11X Pro
  7. Mi 11 Ultra
  8. Mi 11T
  9. Mi 11 Lite 4G
  10. Mi 12S Ultra
  11. Mi 11 Lite 5G NE
  12. Mi 13
  13. Xiaomi Civi 2
  14. Mi 10T
  15. Mi 10 Lite Zoo
  16. Mi 10 Ultra
  17. Mi 12S
  18. Mi 11i
  19. Mi 10
  20. Mi 11 LE
  21. Mi 12X
  22. Mi 11T Pro
  23. Mi MIX FOLD 2
  24. Mi 11X
  25. Mi 11
  26. Xiaomi Civi 1S
  27. Mi 10T Lite
  28. Mi 10 Pro
  29. Mi 12 Pro
  30. Mi 11 Pro
  31. Mi 12 Lite
  32. Xiaomi Civi
  33. Mi 11 Lite 5G
  34. Mi 13 Pro
  35. Mi 10T Pro
  36. Mi 10S
  37. Mi 12S Pro
  38. Mi 12T Pro
  39. Mi 11i
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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