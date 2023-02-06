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Самый быстрый SSD оказался ещё и самым шумным – CFD Gaming PCIe 5.0 дорогой и бесполезный
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На прошлой неделе в прессу попала любопытная информация, которая должна была взбудоражить сообщество энтузиастов, но прошла совершенно незамеченной. Профильные издания отделались сухими данными, а интерес обычных пользователей и вовсе оказался низким. Речь о появлении в продаже первого твердотельного накопителя PCIe 5.0, который должен стать первым в своём роде и самым быстрым на пользовательском рынке. Напомним, ещё в 4 квартале 2021 году Intel реализовала поддержку интерфейса на своих процессорах 12-го поколения. Спустя год это же сделала и AMD, ну а до недавнего времени технология просто висела в воздухе, поскольку никак не использовалась для передачи данных с высокой скоростью. Японская CFD Gaming первой выпустила в продажу необычные SSD, а ёмкость первого продукта равняется 2 Тб. Ожидается, что уже вскоре можно будет встретить твердотельные накопители объёмом 1 Тб и 4 Тб. 

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Что любопытно, учитывая скорость чтения/записи до 10 Гб/с, CFD Gaming умудрилась установить на товар вполне приемлемую цену. Так, за накопитель на 2 Тб просят 385 долларов со всеми налогами, тогда как аналогичного объёма Samsung, 990 PRO стоит всего на 13% дешевле. При этом CFD Gaming определённо быстрее, что и было доказано целым рядом тестов. Например, в CrystalDiskMark была зафиксирована заявленная скорость, хотя производитель сообщает, что SSD ёмкостью 1 Тб покажет скорость записи до 9.5 Гб/с. Судя по всему, твердотельные накопители уже начали попадать в руки энтузиастов из Европы и США, а значит можно будет понять, а стоит ли вообще весь этот технологический забег такой переплаты. По данным инсайдера @momomo_us, SSD демонстрирует заявленные показатели, но удивляет специфической конструкцией. Так, поверх традиционного радиатора производитель умудрился поместить небольшой кулер. Кажется, что малыш не доставит вам неприятностей, вот только это не так, ведь он жутко громкий. 

В обычных сценариях он работает не сильно громко, но стоит только запустить тест, как кулер начинает жутко жужжать, а в результате издаёт столько шума, что заглушает гул довольно мощной системы охлаждения на процессоре Core i7-13700K. Сложно представить, как в таких условиях вообще можно спокойно работать с компьютером, а ведь есть ещё и такое понятие, как ресурс. Очевидно, что постоянно работающий на максимальных оборотах вентилятор долго не протянет, а стоит только забыть о том, что у вас на твердотельном накопителе была система охлаждения, как ваш диск и вовсе может перегреться, а после также незаметно выйти из строя. Словом, продукт получился слишком элитарный и не подходит для большинства пользователей. Пользы от него в играх нет, а значит остаётся только наслаждаться показателями в синтетических тестах. Ну или можно несколько раз в день копировать файл на 100 Гб за 10 секунд из одного раздела в другой. 

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А вообще странные продукты выходят довольно часто. Пока мы писали материал о японском твердотельном накопителе, появилась информация об уникальном процессоре Intel, который будет доступен только в Китае. Речь идёт о Core i5-13490F, который имеет существенные отличия от Core i5-13400F. Прежде всего в глаза бросается рост тактовой частоты на 200 МГц. Теперь среднебюджетный камень способен разгоняться до 4.8 ГГц, что ранее было недоступно для процессоров данного ценового сегмента. Теплопакет остался без изменений, а вот количество кэш-памяти третьего уровня (L3) увеличилось с 20 Мб до 24 Мб. После подобных манипуляций процессор стал больше похож на более дорогой Core i5-13500, ну а входе тестирования удалось выяснить, что в CPU-Z новинка набирает почти 780 баллов на одном ядре и до 6834 баллов на всех ядрах. Это на 4-6% быстрее Core i5-13400F, ну а логика Intel не вполне ясна. Получить больше информации вы можете по ссылке выше, ну а мы напомним, что в текущем поколении все процессоры серии Core i5 впервые получили энергоэффективные ядра. За счёт этого у Core i5-13490F сразу 10 ядер, что должно мотивировать обычных пользователей на покупку. 

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#ssd #pcie 5.0
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